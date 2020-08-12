По данным Росстата, в период пандемии в России значительно сократилось число заключённых браков — примерно на 40%. На статистику повлияли как закрытые ЗАГСы, так и кризис в личных отношениях, возникший на фоне режима самоизоляции. По окончании карантина многие принялись устраивать свою личную жизнь. Владельцы брачных агентств отмечают увеличение потока клиентов. Они рассказали NEWS.ru, с какими проблемами сталкиваются россияне при поиске второй половинки.

В России увеличилось количество людей, которые хотят найти партнёра при помощи брачного агентства. Как рассказала в беседе с NEWS.ru владелец такой организации и сваха Галина Карасёва, этим летом спрос на подобные услуги повысился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт видит как минимум две причины большого спроса. Первая из них — за время карантина люди засиделись дома и хотят общения. Второй же является расставание пар, которые не выдержали испытания самоизоляцией.

Ищущих вторую половинку Галина Карасёва условно разделила на три категории. Первая — люди, готовые к отношениям и желающие создать семью. Вторая — клиенты, не готовые к жизни в паре. По словам свахи, среди них отмечается высокий процент мужчин и женщин с неадекватной самооценкой и повышенными требованиями к партнёру. Например, сюда входят девушки-студентки из небогатых семей, которые ищут обеспеченного мужа. Третьи же заполняют анкету ради развлечения, воспринимая подбор пары как игру.

Sergei Stepanov/Global Look Press

У клиентов из первой категории шансов найти партнёра больше, отметила сваха. Из всех людей, которые обращаются в брачное агентство, примерно 40% «уходят в отношения».

При подборе пары Галина Карасёва старается, чтобы люди были с одинаковыми ценностями и «из одного круга». Мезальянсы редко выливаются в крепкий и продолжительный брак.

Например, странно знакомить глубоко верующего человека и атеиста. Или мужчину, которому нужна «звезда», и скромную служащую, которая мало ухаживает за внешностью. Люди должны разговаривать на одном языке, понимать друг друга. Галина Карасева владелец брачного агентства и сваха владелец брачного агентства и сваха

Считается, что если женщина имеет детей, то личную жизнь ей устроить будет сложнее. На практике же это оказывается мифом. Как сообщила руководитель брачного агентства, значительный процент мужчин не смущают чужие дети. Правда, некоторые высказывают пожелание, чтобы ребёнок был маленьким, стремясь «воспитать его как своего».

Количество обращений от одиноких людей, желающих устроить личную жизнь, ещё в период пандемии увеличилось на 20–25%, подтвердила в беседе с NEWS.ru владелец брачного агентства Юлия Антоненко. Во многом это связано с отменой массовых мероприятий и переходом многих на удалённую работу. Людям стало негде знакомиться.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Требования мужчин к женщинам и женщин к мужчинам и в XXI веке остаются традиционными, сообщает эксперт. Сильный пол ищет даму моложе в среднем на 10 лет и с привлекательной внешностью, тогда как уровень дохода и социальный статус непринципиальны. Представительницы же слабого пола обращают внимание на стабильный заработок, наличие собственного жилья, активную жизненную позицию мужчины и отсутствие у него вредных привычек. Возраст потенциального избранника для них не играет большой роли. Молодые женщины рассматривают в качестве возможного партнёра как ровесников, так и мужчин старше на 10–15 лет. Дамы постарше больше тяготеют к одногодкам.

Юлия Антоненко подчеркнула, что у клиентов часто завышены требования к партнёру и неадекватная самооценка.

Все мы хотим видеть идеального человека, не замечая собственных недостатков. Например, мужчина с неприметной внешностью ищет молодую и красивую женщину. И дама, которая ничего из себя не представляет, хочет выйти замуж за успешного бизнесмена. Мы пытаемся объяснить — если мужчина требователен к себе и работе, на женщину это качество тоже распространяется. Юлия Антоненко владелец брачного агентства владелец брачного агентства

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Встретить свою любовь можно где угодно: на улице и в Интернете. Последний — самый спорный вариант, заявила в беседе с NEWS.ru кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова. По словам эксперта, искать пару по формальным признакам крайне сложно. Нередко сходятся и счастливо живут люди, у которых на первый взгляд ничего общего нет. Всё дело в физиологии.

Притяжение, которое люди испытывают друг к другу, объясняется «механизмами природы». То есть притягиваются представители двух полов, которые имеют наименьшее количество совпадений по родословной. Это нужно для рождения здоровых детей. Радикальный, но показательный пример — брак представителей негроидной и европеоидной расы. Людмила Полянова кандидат социологических наук, психолог кандидат социологических наук, психолог

По мнению Поляновой, заводить знакомства лучше в общей компании, через родственников, в клубах по интересам. Это более естественно для человека, и такие отношения будут иметь более ясные перспективы. Если у человека мало свободного времени, альтернативным путём при поиске второй половины могут стать брачные агентства.