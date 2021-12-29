Блогер рассказала об «импульсивных тратах», приводящих к бедности

Перед покупкой новой пары обуви, предмета одежды, аксессуаров или косметики необходимо понять, не приобретаете ли вы лишнее, в ином случае привезённые из магазина вещи «тяжёлым грузом» останутся лежать в шкафах в ожидании своего часа, рассказала NEWS.ru блогер Александра Белякова. Она отметила, что подобные «импульсивные траты» зачастую приводят к бедности.

Есть мнение, что все наши желания навеяны обществом. Вы смотрите аккаунты успешных блогеров, видите, что они купили какую-то дорогу сумку, и понимаете, что если вы не приобретёте этот аксессуар, то сразу же как будто станете ниже по статусу. На самом деле это работает не так. Как только вы разберётесь в своих истинных желаниях, то сразу поймёте, на чём фокусироваться — на новой сумке, которую возьмёте с собой пару раз, или на путешествии за ту же сумму, которое сделает вас счастливее, — подчеркнула Белякова.

Она добавила, что в первую очередь стоит разобраться, покупает ли человек лишнее, нужна ли ему данная вещь. По её словам, именно так мыслят богатые люди, не приобретающие «лишний пиджак просто потому, что он продаётся со скидкой, преуспевающий человек эти несколько тысяч инвестирует, чтобы они принесли ещё больше денег».

Перед тем как что-то купить, задайте себе несколько вопросов: «Что я получу от этой покупки? Для чего она мне? Что случится, если я это не куплю? Не станет ли эта вещь обузой, когда радость от покупки утихнет? Что я буду с ней делать, если она мне надоест?» Благодаря этим вопросам вы сможете понять, действительно ли вам необходимо прямо сейчас потратить сотни тысяч на своё импульсивное желание, — отметила Белякова.

Блогер подчеркнула, что не стоит отказываться именно от желанных покупок, от того, что «делает каждого человека счастливее, однако важно понимать, что лишние траты — это сливание денег».

Ранее сообщалось, что в России в 2021-м резко выросли продажи дорогих товаров. Граждане страны активно приобретают автомобили, смартфоны и ювелирные изделия. А интерес к товарам повседневного потребления падает. Причём доля сбережений в структуре доходов сократилась практически до нуля (0,5%).