Уникальная девочка стала звездой мюзикла

https://news.ru/storage/news/8571f7da68ba51200bcb6281dd92e8db/dd742ba0-9e08-43cb-8777-e8a8c85cf956_850.jpg Пресс-служба проекта

Новогодние мечты иногда сбываются, по крайней мере, у маленькой жительницы Мытищ Тани Луговой желание неожиданно стало реальностью. Десятилетнюю девочку, у которой есть дар общаться с животными и абсолютный слух, заметил известный композитор Игорь Демарин, создатель нашумевшей рок-оперы «Парфюмер», и пригласил её в свой мюзикл.

«Я полностью отдаю себе отчет в том, что Таня не профессиональная артистка. Но при этом для меня принципиально важно, что она владеет музыкальной грамотой, знает ноты. А как красиво она поёт! Я увидел в Тане безусловный талант. Рад, что она ответила согласием на мое предложение», — рассказал композитор.

Теперь одарённая школьница выступит в музыкальном проекте «Чудеса за два часа» наряду с известными актёрами Станиславом Дужниковым, Валерием Яременко, Ликой Руллой и участниками телешоу «Голос. Дети». При этом девочка исполнит в мюзикле главную роль.

Композитор заметил Таню Луговую в телевизионном сюжете. Речь в передаче шла о девочке с уникальными способностями: умением общаться с животными и идеальным музыкальным слухом. Демарин тут же разыскал героиню программы и сделал предложение, от которого было трудно отказаться.

После знакомства Игорь написал для необычной школьницы из Мытищ песню «Поговорите со мной».

«Эта композиция о том, как девочка просит животных пообщаться с ней. Когда Таня напела эту песню, я понял, что она именно та девочка, которая подошла бы на главную роль моего мюзикла», — рассказал композитор.

Таня занимается вокалом с частным преподавателем, поскольку решила реализовать свою мечту — на прошлый Новый год она загадала желание спеть на большой сцене, а сейчас эта мечта сбылась, рассказали в пресс-службе проекта. Пресс-служба проекта

Композитор пообещал, что «Чудеса на два часа» превзойдут по масштабам его знаменитую рок-оперу «Парфюмер». На сцене театра «Русская песня» он воплотит свою задумку при помощи декораций в формате 3D и самых современных технологий.