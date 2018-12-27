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Уникальная девочка стала звездой мюзикла

Пресс-служба проекта

культура [ версия для печати ]

Новогодние мечты иногда сбываются, по крайней мере, у маленькой жительницы Мытищ Тани Луговой желание неожиданно стало реальностью. Десятилетнюю девочку, у которой есть дар общаться с животными и абсолютный слух, заметил известный композитор Игорь Демарин, создатель нашумевшей рок-оперы «Парфюмер», и пригласил её в свой мюзикл.

«Я полностью отдаю себе отчет в том, что Таня не профессиональная артистка. Но при этом для меня принципиально важно, что она владеет музыкальной грамотой, знает ноты. А как красиво она поёт! Я увидел в Тане безусловный талант. Рад, что она ответила согласием на мое предложение», — рассказал композитор.

Теперь одарённая школьница выступит в музыкальном проекте «Чудеса за два часа» наряду с известными актёрами Станиславом Дужниковым, Валерием Яременко, Ликой Руллой и участниками телешоу «Голос. Дети». При этом девочка исполнит в мюзикле главную роль.

Композитор заметил Таню Луговую в телевизионном сюжете. Речь в передаче шла о девочке с уникальными способностями: умением общаться с животными и идеальным музыкальным слухом. Демарин тут же разыскал героиню программы и сделал предложение, от которого было трудно отказаться.

После знакомства Игорь написал для необычной школьницы из Мытищ песню «Поговорите со мной».

«Эта композиция о том, как девочка просит животных пообщаться с ней. Когда Таня напела эту песню, я понял, что она именно та девочка, которая подошла бы на главную роль моего мюзикла», — рассказал композитор.

Таня занимается вокалом с частным преподавателем, поскольку решила реализовать свою мечту — на прошлый Новый год она загадала желание спеть на большой сцене, а сейчас эта мечта сбылась, рассказали в пресс-службе проекта. 

Пресс-служба проекта

Композитор пообещал, что «Чудеса на два часа» превзойдут по масштабам его знаменитую рок-оперу «Парфюмер». На сцене театра «Русская песня» он воплотит свою задумку при помощи декораций в формате 3D и самых современных технологий.


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