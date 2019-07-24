https://static.news.ru/photo/bcda434a-ae37-11e9-86fb-fa163e074e61_1024.jpg Рутгер Хауэр Фото: Robertocappello Photojournalism/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный нидерландский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Рутгер Хауэр скончался на 76-ом году жизни.

Актёр умер 19 июля после непродолжительной болезни. Семья Хауэра решила не придавать огласке факт смерти до похорон, поэтому о трагедии стало известно только сейчас, сообщил менеджер актёра.

Наибольшую известность Хауэру принесла роль репликанта Роя Батти в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», экранизации романа Филипа К. Дика. В нём герой произносит монолог, впоследствии разошедшийся на цитаты. Он оканчивается словами: «Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора умирать».

Прорывной работой в карьере актёра стала драма Пола Верховена «Турецкие наслаждения», которую номинировали на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, писал News.ru.