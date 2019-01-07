Российский прокат возглавил фильм «Т-34»

https://news.ru/storage/news/23c4b2c52d08bf14b487353360c9d1f1/0ca16e29-90fb-47fc-ab0d-2609d04dea4d_850.jpg Централ Партнершип

Кадр из фильма «Т-34»

Первый уик-энд 2019 года стал самым успешным в прокате России и стран СНГ по сборам для ленты «Т-34». Военно-приключенческий фильм режиссёра Алексея Сидорова собрал по итогам выходных 721,5 млн рублей.

Почти вдвое меньше собрала российская комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» — 365 млн рублей. Об этом говорят предварительные данные портала kinobusiness.com за 4—7 января.

Тройку лидеров проката замкнул американский мультфильм «Гринч», принесший создателям 246 млн рублей.

Фильм «Т-34» вышел в российский прокат 27 декабря в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появился 1 января. «Полицейский с Рублёвки», основанный на одноимённом телесериале, вышел в прокат 20 декабря. Мультфильм «Гринч» представлен в кинотеатрах России с 13 декабря.

Ранее News.ru сообщал, что суммарные сборы российских кинотеатров за 1 января составили 480 млн рублей. Это на 17% больше, чем аналогичный показатель прошлого года — 410 млн рублей. Также это рекордная цифра для России. Раньше самая большая выручка была зафиксирована 1 января 2015 года — 472 млн рублей.