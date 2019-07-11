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Актёра Джейсона Момоа, известного по роли в саге «Игра престолов», а также исполнителя главной роли в фильме «Аквамен», уличили в неспособности поддерживать впечатляющий рельеф тела между съёмками.

Фанаты Момоа вступили в жёсткий спор с критиками после появления фотографий артиста на отдыхе со свисающим животом. Поклонники уверяли, что у большинства осуждающих никогда не будет такой формы.

На данный момент Момоа находится в отпуске, съёмочный график продолжения «Аквамена» пока не раскрывается. По предварительным данным, фильм выйдет в прокат в декабре 2022 года.

Ранее Джейсон Момоа удивил фанатов своей сменой имиджа, писал News.ru.