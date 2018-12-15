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Медведев выбрал лучшие спектакли по русской классике

GLOBUSTHEATRE/ YouTube

культура [ версия для печати ]

Новосибирский театр «Глобус», бурятский театр «Ульгэр» и ставропольский театр кукол стадии лауреатами правительственной премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. 

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Победители получат по три миллиона рублей.

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» удостоился правительственной премии за спектакль «Руслан и Людмила», поставленный по одноименной поэме Александра Пушкина.

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» получил премию за постановку «Игрок» по роману Фёдора Достоевского.

Ставропольский краевой театр кукол поставил «Аленький цветочек» по произведению Сергея Аксакова.

Как сообщал News.ru, в кассах столичного метрополитена появились проездные карты «Тройка», посвящённые открытию новой сцены театра Олега Табакова.


#дмитриймедведев #театры
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