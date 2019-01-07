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Леди Гага взяла «Золотой глобус» за песню Shallow

Леди Гага Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Леди Гага

культура [ версия для печати ]

Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Певица сыграла в картине главную роль.

Церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC.

За неделю до российской премьеры в октябре 2018 года Леди Гага выпустила первый клип на песню Shallow. Он собрал на YouTube около 24,5 млн просмотров.

В фильме Леди Гага исполнила роль начинающей певицы Элли, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн. Его сыграл режиссёр картины Брэдли Купер. Он вместе с Леди Гагой исполнил большинство песен в фильме. Всего в картине звучит 34 трека. 

Свой первый «Золотой глобус» певица получила в 2016 году за роль в сериале «Американская история ужасов».

Ранее News.ru сообщал, что Леди Гага объявила о помолвке. Певица готовится выйти замуж за личного агента Кристиана Карино. Подтвердила помолвку она во время вручения премии ELLE Women in Hollywood.


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