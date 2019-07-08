https://static.news.ru/photo/75fc8f6a-a184-11e9-b8bd-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Разин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер известного музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин призвал российских певцов и музыкантов отказаться от выступлений в Грузии после нецензурных выражений телеведущего «Рустави 2» в адрес российских властей.

После слов этого подонка Габунии группа «Ласковый май» пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии, — написал Разин под постом в своём Instagram .

Решение принято после высказываний журналиста Георгия Габунии. Особое возмущение у продюсера вызвали слова о родителях Владимира Путина. Разин подчеркнул, что не помнит своих родителей, так как они умерли, когда ему был всего один год, но он благодарен им за всё, что было в жизни.

Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду, — добавил Разин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заказчика оскорблений Путина на грузинском ТВ. По её мнению, нецензурные выражения ведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии связаны с началом предвыборной кампании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Дипломат отметила, что заложниками бездельников от политики стали великий народ, великие традиции и великая культура, писал News.ru.