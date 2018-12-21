Фильм с Джоном Траволтой признан худшим в году

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Худшим фильмом уходящего года по версии The Hollywood Reporter стала криминальная драма «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. Картина о мафиози получила 0% рейтинга на сайте Rotten Tomatoes, агрегирующем отзывы и рецензии.

Второе место досталось боевику «Робин Гуд: Начало» режиссёра Отто Батхерста. Главный кинокритик американского журнала Тодд Маккарти заявил, что все причастные к созданию ленты должны совершить публичное покаяние.

На третьем месте антирейтинга расположилась мелодрама «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули. В топ-5 также вошли фильмы «Сама жизнь» Дэна Фогельмана и «Веном» Рубена Флейшера.

Ранее News.ru писал, что сотрудники «Яндекса» решили подвести итог уходящего года и посмотреть, как обстоят дела с предпочтениями россиян в кино. Выяснилось, что наибольшей популярностью пользовались супергеройские фильмы по комиксам. В частности, гонимый The Hollywood Reporter «Веном» занял четвёртое место по количеству запросов.