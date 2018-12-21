USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Фильм с Джоном Траволтой признан худшим в году

Global Look Press/ImagePressAgency

культура [ версия для печати ]

Худшим фильмом уходящего года по версии The Hollywood Reporter стала криминальная драма «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. Картина о мафиози получила 0% рейтинга на сайте Rotten Tomatoes, агрегирующем отзывы и рецензии.

Второе место досталось боевику «Робин Гуд: Начало» режиссёра Отто Батхерста. Главный кинокритик американского журнала Тодд Маккарти заявил, что все причастные к созданию ленты должны совершить публичное покаяние.

На третьем месте антирейтинга расположилась мелодрама «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули. В топ-5 также вошли фильмы «Сама жизнь» Дэна Фогельмана и «Веном» Рубена Флейшера.

Ранее News.ru писал, что сотрудники «Яндекса» решили подвести итог уходящего года и посмотреть, как обстоят дела с предпочтениями россиян в кино. Выяснилось, что наибольшей популярностью пользовались супергеройские фильмы по комиксам. В частности, гонимый The Hollywood Reporter «Веном» занял четвёртое место по количеству запросов.


#кино #фильмы
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
общество 17:14, 19 декабря 2018
Совфед: западные фильмы делают из россиян бесполых существ
Выяснилось, какие кинокартины люди чаще всего искали в Интернете
культура 17:36, 10 декабря 2018
Россияне любят супергеройские фильмы
Выяснилось, какие кинокартины люди чаще всего искали в Интернете
Эстетизм сделал эти картины культовыми
культура 16:25, 29 ноября 2018
Самые красивые фильмы про вампиров
Эстетизм сделал эти картины культовыми
Лента новостей
общество 04:36
Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой
экономика 04:33
Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
Другие новости
культура 22:54
Лучших молодых режиссёров выбрали в Москве
культура 21:40
Персонажи «Союзмультфильма» начнут защищать животных
культура 18:02
Умер первый «Джейсон Вурхиз»
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top