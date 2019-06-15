В Севастополе силовиками был задержан молодой человек, который подозревается в похищении и убийстве человека, совершённом с особой жестокостью.
Преступление произошло в конце 2018 года. Предполагается, что мужчина и двое его сообщников заманили жертву в гараж под предлогом оказания помощи с ремонтом машины. Когда мужчина приехал на встречу, преступники избили его, облили бензином и подожгли.
После этого злоумышленники потушили огонь на потерпевшем и отвезли его в квартиру к своей знакомой, где незаконно удерживали его двое суток и пытались самостоятельно оказать ему медицинскую помощь, — сообщает управление Следственного комитета по региону.
Не получив своевременной помощи врачей, мужчина скончался. Злоумышленники сожгли вещи убитого, а его самого закопали на кладбище.
По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных производств. Непрерывный розыск злоумышленников вёлся в течение полугода.
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