Соединённые Штаты постепенно двигаются в сторону милитаризации космоса, несмотря на протесты России и Китая. Вслед за отработкой запусков на орбиту беспилотных летательных аппаратов X-37B и разработкой дронов XS-1, американские военные решили создать космическую платформу, которая будет выполнять логистические функции. Однако в перспективе её функционал может быть расширен.

Управление оборонных инноваций Пентагона (DIU — Defense Innovation Unit) готовится к созданию беспилотной орбитальной станции, сообщает портал Breaking Defense. В её задачи будет входить разнообразное техническое содействие проводимым в космосе экспериментам и операциям. Предполагается также, что этот своеобразный логистический центр может впоследствии разрастись и стать уже пилотируемой станцией с широким спектром возможностей.

US Joint Staff/Global Look Press

DIU, которому поручено привлекать коммерческие компании к работе над инновационными технологиями для Пентагона, на прошлой неделе объявило конкурс для заинтересованных разработчиков на проект «автономного и свободно летающего орбитального аванпоста». Согласно запросу управления, объект должен быть пригоден для выполнения различных функций, включая обеспечение логистики, эксперименты с микрогравитацией, размещение модуля полезной нагрузки на другом космическом аппарате и т.д.

Хотя краткосрочные требования, очевидно, направлены на создание прототипа автономной роботизированной космической мини-станции для проведения экспериментов, «будущие желаемые возможности», перечисленные в запросе DIU, гораздо шире, — отмечается в публикации Breaking Defense. — Они включают в себя возможность стыковки с беспилотными и пилотируемыми космическими кораблями и, что ещё более удивительно, — условия для нахождения на объекте людей.

Подобный запрос, вкупе с недавним распоряжением американского президента Дональда Трампа о создании Космических сил в качестве отдельного вида ВС, всерьёз заставляет задуматься об установлении военного присутствия США в космосе. Договор о космосе от 1967 года, регламентирующий подобные вопросы, не запрещает создавать военные космические станции на орбите и размещать на них оружие (только не массового уничтожения).

NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пока, однако, волноваться повода нет, считает автор Breaking Defense Тереза Хатченс. Базовые требования для «Орбитального аванпоста», выдвинутые DIU, включают в себя грузоподъёмность до 80 кг, внутренний объём всего лишь в один кубический метр, что точно на первоначальном этапе делает станцию непригодной для нахождения там даже одного человека. Впрочем, идея может получить развитие, если на неё будет выделено финансирование.

Мы создаём широкую сеть для коммерческих решений, которые могут удовлетворить основные потребности, описанные в первой части запроса (автономность/роботизированные технологии и т.д.), — цитирует Хатченс полковника Стива Бутоу, директора космического подразделения DIU, базирующегося в Кремниевой долине. — Многие из автономных возможностей, предлагаемых для поддержки производства на орбите, имеют приложения двойного назначения для национальной безопасности и обороны. Один из примеров — логистика.

Роб Хойт, генеральный директор Tethers Unlimited, уже заявил, что его компания намерена подать заявку на разработку «Орбитального аванпоста» и в настоящее время работает над тем, чтобы согласовать запрос DIU с собственными интересами. По его словам, в основе будущего проекта может лежать модульный подход. То есть сперва будет создана небольшая станция, которую позднее можно будет расширять за счёт модулей.

NASA/Global Look Press

В свою очередь, Уильям Болтон, глава отдела маркетинга и развития бизнеса колорадского стартапа Altius Space Machines, заявил, что его фирма «оценивает», подавать ли заявку на работу над «Орбитальным аванпостом», так как традиционно не рассматривала Пентагон как клиента. Тем не менее, компания занимается разработкой аппаратов по обслуживанию спутников, интерфейсов и оборудования, поэтому конкурс DIU для неё интересен.

Ряд специалистов по космосу, мыслящих футуристично, долгое время выступают за то, что военное присутствие на орбите будет необходимо, поскольку коммерческая деятельность, такая как добыча астероидов и космическое производство, уже становится экономически жизнеспособным бизнесом, — подчёркивает Хатченс.

Исследования, проведённые в мае Исследовательской лабораторией ВВС США и DIU, свидетельствуют, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе (от 5 лет и более) военная деятельность в космосе будет обусловлена ​​необходимостью размещения объектов и расширения операций на лунной орбите, чтобы ограничить возможности потенциальных противников по их обнаружению и атаке. Кроме того, считают американские специалисты, Соединённым Штатам нужно создать инфраструктуру для возвращения на Луну и установления постоянного присутствия на ней и за её пределами.