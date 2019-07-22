https://static.news.ru/photo/e3f37cae-6980-11e9-b30b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Расположение американских секретных спутников на геостационарной орбите опубликовано в общем доступе.

Европейское космическое агентство (ЕКА), использовав российские данные, предоставленные Межгосударственной корпорацией «Вымпел», Институтом прикладной математики имени Келдыша РАН и Астрономичеcким научным центром, включило в каталог 1638 объектов.

При этом лишь 529 cпутников находятся под управлением, а остальные космические аппараты давно вышли из строя.

По данным РИА Новости , благодаря каталогу рассекречено местоположение секретных американских спутников GSSAP, Orion, Mercury и CLIO, предназначенных для разведки космической обстановки и ведения различных видов радиотехнической разведки.

Ранее News.ru писал о том, что компания SpaceX отправит на орбиту грузовой корабль, который до этого дважды бывал в космосе. Речь идёт о Dragon, запуск которого перенесли на 24 июля. Старт корабля на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал планируется в 18:24 по восточному американскому времени (25 июля в 01:24 мск). На МКС он прибудет 26 июля.