https://static.news.ru/photo/74639d16-a070-11e9-b375-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Li Xin/Xinhua

Роскосмос сообщил, что крупногабаритные сооружения лунной базы будут созданы при помощи аддитивных технологий (3D-печать) и местных ресурсов.

Строительство начнётся во время третьего этапа освоения Луны, после краткосрочных экспедиций. Тогда на поверхности спутника Земли планируется создать инфраструктуру для долговременного пребывания экипажей и реализации научных и, возможно, промышленных проектов, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш приступил к разработке демонстраторов техники для высадки российских космонавтов на Луне, сообщила научный сотрудник института Мария Данилова на аэрокосмической выставке Le Bourget во Франции.