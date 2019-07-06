Эдгард Запашный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Именитый дрессировщик и руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный возмутился чрезмерной, на его взгляд, толерантностью представителей западного кинематографа. Причиной этого стала новость о том, что Русалочку Ариэль в новом фильме киностудии Walt Disney сыграет темнокожая актриса.

Своё недовольство этим обстоятельством Запашный высказал в Instagram. Он поинтересовался, в какой стране мира так ущемляют права этих людей, что они «активно продвигают свои позиции», а «общество ведётся» на это.

Почему проявлением толерантности и прогрессивности будет называться, если Белоснежку теперь будет играть темнокожий гей в инвалидном кресле? — задался вопросом дрессировщик.

При этом он подчеркнул, что не является расистом или гомофобом, однако признал, что его удивляет такая ситуация.

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Вот кто мне скажет: ЭТО ЧТО!?!? В новом фильме компании Дисней «Русалочку» будет играть темнокожая актриса!!! В какой стране мира сейчас притесняют негров(это Русское слово не несущее негатива и мне плевать на некоторую схожесть с английским словом!)!,что они так активно продвигают свои позиции!? Почему общество ведётся на эту фигню!? Почему проявлением толерантности и прогрессивности будет называться ,если Белоснежку теперь будет играть темнокожий гей в инвалидном кресле!? Я не расист,не гомофоб,но меня просто удивляет все это #русалочка#белоснежка#дисней#чтопроисходит#толерантность#свободаслова#такиживем#странновсеэто#нашажизнь#америка#европа#россия

Публикация от Эдгард Запашный (@zapashny.ru)

Ранее News.ru писал, что главная роль в игровом ремейке мультфильма «Русалочка» была отдана актрисе Холли Бэйли. Публике она известна как певица в стиле RnB.

 

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