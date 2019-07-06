Именитый дрессировщик и руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный возмутился чрезмерной, на его взгляд, толерантностью представителей западного кинематографа. Причиной этого стала новость о том, что Русалочку Ариэль в новом фильме киностудии Walt Disney сыграет темнокожая актриса.
Своё недовольство этим обстоятельством Запашный высказал в Instagram. Он поинтересовался, в какой стране мира так ущемляют права этих людей, что они «активно продвигают свои позиции», а «общество ведётся» на это.
Почему проявлением толерантности и прогрессивности будет называться, если Белоснежку теперь будет играть темнокожий гей в инвалидном кресле? — задался вопросом дрессировщик.
При этом он подчеркнул, что не является расистом или гомофобом, однако признал, что его удивляет такая ситуация.