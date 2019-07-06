https://static.news.ru/photo/26dddfa2-9fd5-11e9-87c4-fa163e074e61_1024.jpg Эдгард Запашный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Именитый дрессировщик и руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный возмутился чрезмерной, на его взгляд, толерантностью представителей западного кинематографа. Причиной этого стала новость о том, что Русалочку Ариэль в новом фильме киностудии Walt Disney сыграет темнокожая актриса.

Своё недовольство этим обстоятельством Запашный высказал в Instagram . Он поинтересовался, в какой стране мира так ущемляют права этих людей, что они «активно продвигают свои позиции», а «общество ведётся» на это.

Почему проявлением толерантности и прогрессивности будет называться, если Белоснежку теперь будет играть темнокожий гей в инвалидном кресле? — задался вопросом дрессировщик.

При этом он подчеркнул, что не является расистом или гомофобом, однако признал, что его удивляет такая ситуация.

Ранее News.ru писал, что главная роль в игровом ремейке мультфильма «Русалочка» была отдана актрисе Холли Бэйли. Публике она известна как певица в стиле RnB.