https://static.news.ru/photo/c12e45ca-9804-11e9-8a7f-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Война токов» Фото: The Weinstein Company LLC

Первый трейлер картины «Война токов» появился в YouTube. Главные роли в ней исполнили Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон и Николас Холт.

Сюжет фильма, основанного на реальных событиях, разворачивается вокруг борьбы между Томасом Эдисоном, Джорджем Вестингаузом и Николой Теслой за право контролировать электрическую сеть США.

Продюссером картины выступил Мартин Скорсезе. Режиссёром — Альфонсо Гомес-Рехон. По его словам, фильм, несмотря на давность происходящих в нём событий, современен и «заслуживает доверия», передаёт Entertainment Weekly .

Это были молодые люди, отвергающие прошлое и изменяющие мир, — охарактеризовал он персонажей.

В мировой прокат «Война токов» выйдет 11 октября.

Ранее News.ru писал о том, что трейлер сериала о японском режиссёре порнофильмов Тоору Мураниси появился на YouTube.