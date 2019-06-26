Первый трейлер картины «Война токов» появился в YouTube. Главные роли в ней исполнили Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон и Николас Холт.
Сюжет фильма, основанного на реальных событиях, разворачивается вокруг борьбы между Томасом Эдисоном, Джорджем Вестингаузом и Николой Теслой за право контролировать электрическую сеть США.
Продюссером картины выступил Мартин Скорсезе. Режиссёром — Альфонсо Гомес-Рехон. По его словам, фильм, несмотря на давность происходящих в нём событий, современен и «заслуживает доверия», передаёт
Это были молодые люди, отвергающие прошлое и изменяющие мир, — охарактеризовал он персонажей.
В мировой прокат «Война токов» выйдет 11 октября.
Ранее News.ru писал о том, что трейлер сериала о японском режиссёре порнофильмов Тоору Мураниси появился на YouTube.