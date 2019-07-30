https://static.news.ru/photo/a569520a-b2c4-11e9-9548-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Serge Arnal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские и британские журналисты обрушились с критикой на режиссёра Квентина Тарантино, обвинив его в творческом садизме по отношению к женщинам. Авторы публикаций уверены: этому надо положить конец.

В авангарде критикующих — издания New York Post и The Guardian. Режиссёру припомнили всю коллекцию жестокости по отношению к женщинам: вырванные глаза наёмницы Элль Драйвер в ленте «Убить Билла», зверскую сцену избиения героини «Омерзительной восьмёрки» и другие сцены, сообщает « Царьград ». Отдельным аргументом стало длительное сотрудничество Тарантино со скандальным продюсером Харви Вайнштейном.

Атака журналистов на режиссёра началась на фоне успеха его нового фильма «Однажды в Голливуде», который может стать самым успешным в его карьере. Как писал News.ru, в первый же уик-энд картина обогатила прокатчиков на $40 млн.

При этом сам Тарантино раздумывает над тем, чтобы остановиться «прямо сейчас, пока он на пике», так как больше не сможет предложить кинематографу ничего нового.