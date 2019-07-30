Американские и британские журналисты обрушились с критикой на режиссёра Квентина Тарантино, обвинив его в творческом садизме по отношению к женщинам. Авторы публикаций уверены: этому надо положить конец.
В авангарде критикующих — издания New York Post и The Guardian. Режиссёру припомнили всю коллекцию жестокости по отношению к женщинам: вырванные глаза наёмницы Элль Драйвер в ленте «Убить Билла», зверскую сцену избиения героини «Омерзительной восьмёрки» и другие сцены, сообщает «
Атака журналистов на режиссёра началась на фоне успеха его нового фильма «Однажды в Голливуде», который может стать самым успешным в его карьере. Как писал News.ru, в первый же уик-энд картина обогатила прокатчиков на $40 млн.
При этом сам Тарантино раздумывает над тем, чтобы остановиться «прямо сейчас, пока он на пике», так как больше не сможет предложить кинематографу ничего нового.