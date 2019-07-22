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Последней части фильма «Мстители» потребовалось 13 недель, чтобы побить рекорд фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Картина братьев Руссо собрала $2,7902 млрд в прокате по всему миру, таким образом став самой кассовой в истории кино.

Из этой суммы $854 млрд принесли фильму зрители в США. «Аватар» смог стать самым кассовым спустя год после премьеры. Он собрал в мировом прокате $2,7897 млрд, передаёт РБК. Ранее News.ru...