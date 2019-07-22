https://static.news.ru/photo/9358f154-ac5e-11e9-97e0-fa163e074e61_1024.jpgКадр из сериала «Воронины»Фото: Триграф
На телеканале СТС сообщили, что сериал «Воронины» имеет высокие рейтинги и его закрытие не планируется. Ранее актриса Екатерина Волкова в соцсетях сообщила об окончании этого проекта.
Если какой-то сериал даёт хороший рейтинг, его продлевают всё равно. Пока «Воронины» идут с очень стабильной хорошей долей, — сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС.
Как писал News.ru, продюсер популярного в России сериала «Воронины» Дарья Капля прокомментировала новость об онкологическом заболевании актёра Бориса Клюева. По её словам, сейчас он готовится принять участие в съёмках нового сезона и диагноз не повлияет на уже подписанный с артистом контракт.