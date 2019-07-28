Голливудские актёры Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен записали видео, в котором подтрунивают друг над другом на тему старости.
Ролик опубликовал Сталлоне в своём Instagram. Ниже актёр написал, что они просто веселятся и не собираются стареть.
Стареть — это так некрасиво! — заявил Сталлоне.
На видео он говорит, что у Шварценеггера некрасивое лицо, и пытается закрыть его рукой. Арнольд в ответ на это называет себя красавцем и утверждает, что Сталлоне не прав. Пользователи соцсети в комментариях написали, что актёры всё ещё хорошо выглядят и являются живыми легендами.
Ранее News.ru писал о том, что актёр и режиссёр фильма «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне сообщил о старте работы над четвёртой частью боевика.