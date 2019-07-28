https://static.news.ru/photo/097702e6-b145-11e9-b9a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудские актёры Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен записали видео, в котором подтрунивают друг над другом на тему старости.

Ролик опубликовал Сталлоне в своём Instagram. Ниже актёр написал, что они просто веселятся и не собираются стареть.

Стареть — это так некрасиво! — заявил Сталлоне.

На видео он говорит, что у Шварценеггера некрасивое лицо, и пытается закрыть его рукой. Арнольд в ответ на это называет себя красавцем и утверждает, что Сталлоне не прав. Пользователи соцсети в комментариях написали, что актёры всё ещё хорошо выглядят и являются живыми легендами.

Ранее News.ru писал о том, что актёр и режиссёр фильма «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне сообщил о старте работы над четвёртой частью боевика.