https://static.news.ru/photo/a17722ec-accc-11e9-ac13-fa163e074e61_1024.jpg Актёр Киану Ривз Фото: PMA/AdMedia/Global Look Press

Голливудский актёр Киану Ривз в очередной раз поразил поклонников неожиданным поступком.

По данным CNN , недалеко от съёмочной площадки фильма Ривз увидел фанатку с табличкой, написанной на куске картона. Женщина попыталась привлечь звезду надписью: «Ты потрясающий».

Неожиданно для поклонницы Киану Ривз через несколько часов подошёл к ней, а в руках у него была табличка с аналогичной надписью, обращённой к девушке. Актёр пообщался с фанаткой и её детьми, после чего вернулся на съёмочную площадку.

Ранее News.ru писал о том, что сёстры Вачовски приступают к съёмкам продолжения трилогии «Матрица». Предыдущие две части вышли на экраны в 2003 году, а первая — в 1999-м. Вачовски до последнего держали своё намерение в тайне. Ожидается, что новую «Матрицу» будут снимать в Чикаго, пишет Discussing Film. Пока неизвестно, идёт ли речь о продолжении истории или о перезапуске франшизы.