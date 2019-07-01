https://static.news.ru/photo/969212bc-9c03-11e9-9483-fa163e074e61_1024.jpg Люк Бессон Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Французский кинорежиссёр Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру своего нового фильма «Анна».

Причиной отмены поездки стали семейные обстоятельства. Фильм будут представлять российская топ-модель и актриса Саша Лусс и актёр Александр Петров, сыгравшие в нём главные роли, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Централ Партнершип».

Фильм «Анна» является ремейком культового фильма «Никита», снятого Бессоном в 1990 году.

Ранее News.ru писал, что прокуратура Парижа закрыла дело об изнасиловании, фигурантом которого являлся режиссёр. Обвинения против него выдвинула актриса Сэнд Ван Рой. Она утверждала, что Бессон подсыпал ей в чай наркотики и воспользовался её беспомощным состоянием. Однако доказательств, подтверждающих слова актрисы, следствие не обнаружило.