https://static.news.ru/photo/af433808-9eed-11e9-8748-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Uncharted

Режиссёр Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10») поделился подробностями экранизации Uncharted. Он рассказал, что сюжет ленты будет самостоятельным и не будет построен на историях из игры.

[В фильме Uncharted] Натан может стать немного старше, чем вы себе представляли. «О, это Натан перед событиями первой игры», думаете вы, но это не молодой Дрейк. Он [Том] не играет Натана из воспоминаний. На самом деле это первое приключение Натана и Салли, — рассказал режиссёр.

Роль Натана Дрейка исполнит Том Холланд, знакомый зрителям по роли Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel. Кто сыграет наставника героя, Виктора «Салли» Салливана, пока неизвестно.

Производство ленты должно начаться в 2019 году после завершения пресс-тура Холланда, посвящённого второму сольному фильму о «дружелюбном соседе». Сам фильм выйдет на широкие экраны 18 декабря 2020 года.

Ранее News.ru рассказал, что канал USA Network заказал пилотный эпизод по книге Дэвида Кушнера Masters of Doom («Властелины Doom»), посвящённой созданию знаменитой оригинальной игры. Исполнительными продюсерами проекта выступят Джеймс и Дейв Франко.