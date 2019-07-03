https://static.news.ru/photo/9b3a9ad2-9d7a-11e9-a462-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Студия Pixar, которая входит в состав компании Disney, приняла решение об удалении одной из сцен мультфильма «История игрушек — 2». Речь идёт о фрагменте, который демонстрировался во время титров как не вошедший в картину.

Фанаты франшизы обнаружили, что из Blu-ray-версии мультфильма пропала сцена, в которой Вонючка Пит, которого в русской версии зовут просто Старатель, сидит в флиртует в своей коробке с двумя куклами Барби. Он говорит им, что может получить для них роль в следующем фильме «История игрушек».

По мнению представителей студии, в нынешних условиях этот фрагмент является сексуальным проступком. Его вырезали без официальных заявлений, передаёт Independent .

Ранее News.ru писал, что американский мультфильм «История игрушек — 4» возглавил прокат в РФ со сборами более 156 млн рублей. Российских зрителей привлекла четвёртая часть анимационной франшизы, в которой они вновь встретились со знакомыми героями — Баззом, Слинки и Вуди.