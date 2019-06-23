https://static.news.ru/photo/e36d9da6-95c1-11e9-9bef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Братство»/Мастерская Павла Лунгина

Военная драма «Братство» режиссёра Павла Лунгина получила «Золотой кубок» Шанхайского международного кинофестиваля. Жюри присудило награду за лучший сценарий.

Фильм рассказывает об одной из операций 1988 года на завершающем этапе афганской войны.

Российская премьера ленты состоялась 10 мая. Изначально планировалось, что она выйдет в прокат в День Победы. Однако после критики со стороны некоторых депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда прокатное удостоверение было скорректировано, чтобы «снять общественное напряжение».

Сам Павел Лунгин ранее неоднократно заявлял, что «Братство», прежде всего, антивоенный фильм.