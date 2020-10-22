Золотой кислород: смерть ростовчан в COVID-госпитале «сломала» статистику

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору выяснить причину смерти 13 пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону. По сообщениям местных СМИ, люди умерли от нехватки кислорода в одном из специализированных медучреждений. Чиновники пытались представить, что это фейк, но когда проблема вышла на федеральный уровень и о ней стало известно в Кремле, признали, что 12 октября скончалось ровно столько человек, сколько указывали журналисты. В результате выяснилось, что официальная статистика занижалась: согласно ей, в тот день от коронавируса во всей Ростовской области якобы умерло на четыре человека меньше, чем в одном только стационаре. NEWS.ru решил на примере этого случая выяснить, как власти реагируют на ЧП, связанные с пандемией, насколько велика проблема технической оснащённости медучреждений и как коммерсанты стали в буквальном смысле продавать больницам воздух.

Кислород «с колёс»

О смерти 13 пациентов с коронавирусом в ростовской городской больнице № 20 из-за «продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом» местные журналисты узнали от высокопоставленного источника в системе здравоохранения Ростова-на-Дону, а также двух сотрудников «красной» зоны данного стационара. Пять человек якобы умерли в реанимации, остальные — в общем отделении. По словам первого источника, «кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах». В результате пациенты, у которых оставался спасительный газ, были «как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух».

Один из сотрудников больницы № 20 на условиях анонимности рассказал , что в учреждении нет своей подстанции и «кислород привозной». Чтобы дотянуть до следующей поставки, в критических ситуациях руководство больницы якобы требует от персонала «снизить кислородную нагрузку», поскольку газа не хватает в реанимации. В сентябре медучреждение заключило контракт на 9,9 млн рублей с ООО «Оксиген», которое должно поставить больнице 23 тысячи кислородных баллонов объёмом 6,24 кубометра каждый.

После того, как стало известно о кончине заразившихся коронавирусом ростовчан, на сайте Росздравнадзора появилось заявление, что по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко территориальный орган ведомства «проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода».

Архивное фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На ситуацию отреагировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщение о кончине пациентов «очень тревожной информацией» и выразил уверенность, что «региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и проведут необходимое разбирательство».

Тема с обеспеченностью кислородом медучреждений Ростовской области обсуждалась 21 октября на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Из сообщений об этом мероприятии можно понять, что, несмотря на обвинения журналистов в фейках, проблемы с обеспечением кислорода в Ростовской области есть. Об этом, в частности, сообщил донскому губернатору Василию Голубеву глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко.

Сейчас потребность в кислороде значительно — в разы — выросла. И возникло некоторое напряжение, приходится порой работать «с колёс», — рассказал Борзенко.

По словам вице-губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, потребности медучреждений региона «закрываются». Он также сказал, что местные производители медицинского кислорода готовы нарастить производство. В пресс-службе правительства добавили, что в Ростове-на-Дону и Новочеркасске работают пять таких предприятий.

Между тем Василий Голубев, судя по распространённому его пресс-службой комментарию, потребовал от своих подчинённых в первую очередь превентивно реагировать на сообщения о проблемах здравоохранения в СМИ.

Что касается информации о 20-й больнице, я уже послушал доклады и главы администрации Ростова, и заместителя. Меня интересовало, был ли факт непоставки кислорода. Такого факта, по докладу, не было. Это означает, что руководители муниципалитетов (в данном случае — Ростова) не должны ждать никаких звонков с объяснениями, а сами быстро включаться и опровергать фейковую информацию, если она такова. Нужна быстрая реакция и точная информация. Подчеркиваю — точная и правдивая, — сказал Голубев.

Замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова поспешила заявить , что «аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территории городской больницы № 20, не было», как и «любых других аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь гибель больных». Также чиновница припугнула журналистов, напомнив, что «распространение фейковых новостей преследуется по закону».

Если будет установлено, что смерть людей наступила от недостатка кислорода, мы получим соответствующие заключения. На сегодняшний день таких сведений у нас нет, — резюмировала Кожухова.

Проверками по факту проблем, связанных с доставкой кислорода в больницу, а также достоверности информации о причинах смерти пациентов уже занялись в СК и прокуратуре.

Борясь с журналистскими «фейками», ростовские чиновники поставили под удар доверие к их собственным заявлениям. Так, после того, как о трагедии в городской поликлинике № 20 стало известно, пресс-служба администрации Ростова-на-Дону признала , что в данном медучреждении 12 октября действительно умерли 13 человек. При этом, согласно официальным данным, во всей Ростовской области от COVID-19 в этот день якобы скончались только девять человек. В их числе оказалась мать губернатора региона Екатерина Голубева.

Архивное фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торговля воздухом

Как заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, «чиновники на то и чиновники, чтобы скрывать проблемы». Парламентарий подчёркивает, что за каждым инцидентом стоит то или иное виновное лицо, поэтому власти «не заинтересованы в том, чтобы проблемы лишний раз публично озвучивались».

Может быть, на своём уровне чиновники шлют письма в соответствующие инстанции, в которых проговариваются те или иные проблемы, но в публичном пространстве не будет выступлений ни со стороны главных врачей, ни сотрудников профильных структур. Что касается кислорода, то, согласно приказу Минздрава РФ № 198н, принятому после начала пандемии COVID-19, более половины коек в госпиталях для лечения пациентов с коронавирусом должны быть обеспечены кислородной разводкой. Естественно, на фоне резкого увеличения количества заболевших не всегда достаточно таких точек. В связи с этим принимаются дополнительные меры, иногда экстренно. Алексей Куринный депутат Госдумы, кандидат медицинских наук депутат Госдумы, кандидат медицинских наук

По словам парламентария, в некоторых больницах есть свои кислородные станции, но не везде. Там, где таких станций нет, используют баллоны (как в ростовской больнице № 20. — NEWS.ru).

В этих случаях возникают огромные трудозатраты на то, чтобы баллоны постоянно менять, также можно упустить время, когда один закончился, а другой не подсоединился. Современные кислородные станции исключают в принципе сложную систему, но не везде они есть, не все были готовы к пандемии. В рамках резко возросшей потребности и промышленность иногда задерживает поставки оборудования, — отметил Куринный.

Что касается ростовской больницы № 20, то недавно стало известно, что оттуда собирается уволиться заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Борис Розин, который предупреждал о неготовности стационара к новому всплеску COVID-19. В беседе с NEWS.ru он сказал, что всего лишь ушёл в отпуск и не стал раскрывать подробностей, дав понять, что устал от вероятных конфликтов с чиновниками.

Я не уволился, я с 10 октября в отпуске. Не могу ничего комментировать, потому что за своё правдолюбие наполучал, с меня хватит. Я пять месяцев не выходил из «красной зоны», на пустом месте создал одно из лучших в стране реанимационных отделений для больных COVID-19. А кончилось тем, что дали по мозгам так, что я теперь ни с кем не разговариваю, только с собой перед зеркалом. Борис Розин заведующий анестезиолого-реанимационным отделением больницы № 20 Ростова-на-Дону заведующий анестезиолого-реанимационным отделением больницы № 20 Ростова-на-Дону

Представитель профсоюза «Альянс врачей» Ирина Кваско, комментируя ситуацию в ростовском стационаре, обратила внимание на то, что у неё не было своей кислородной станции — подобные площадки, по её словам, в результате оптимизации перешли в частные руки. Кроме того, она напомнила про уголовное дело главного неонатолога региона Валерия Буштырева, которого вместе с бывшим заместителем обвинили в незаконном производстве медицинского кислорода без регистрации в Минздраве РФ.

Буштырев называл обвинение абсурдным, поскольку при установке аппарата по генерации газа он руководствовался нормами действующего права и сделал это из-за того, что покупать кислород у единственного стороннего поставщика перинатальному центру было слишком накладно.

Историю в ростовской больнице № 20 чиновники назвали фейком, и это их любимое слово, когда нужно прикрыть нарушения и собственное место. Но я больше склонна доверять Борису Розину, который, как недавно сообщалось, уходит из этой больницы, поскольку для любого врача ужасно видеть, что он не может помочь больному. Раньше в большинстве крупных больниц были свои кислородные станции. Потом они куда-то делись. Произошла оптимизация, и эти станции перешли в частные руки. Эти производители начали с маленькой цены для больниц, а потом стали поднимать. Ирина Кваско руководитель проекта по пациентам профсоюза «Альянс врачей» руководитель проекта по пациентам профсоюза «Альянс врачей»

По словам Кваско, в конце 2019 года в Ростове против врача перинатального центра Валерия Буштырева было возбуждено уголовное дело якобы за незаконное производство кислорода. И главврач объяснял, почему своя кислородная станция необходима для больницы.

И он озвучил цифры, что частники им поставляли кислород за 200 тысяч рублей в месяц, а потом подняли цену до 800 тысяч. И тогда главврача наказали, заявив, что он сам делал кислород для своей больницы под видом отсутствии лицензии на производство, посчитав нерентабельным её содержание, — отметила представитель профсоюза «Альянс врачей».

По её словам, «даже с манипуляциями наверху со статистикой COVID-19 в министерствах всё равно ожидали осеннюю вспышку». И чтобы к ней подготовиться, времени прошло достаточно, уверена Кваско.

Архивное фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Могу предположить, что сложности с нехваткой тех или иных компонентов и оборудования — это следствие нерасторопности чиновников, экономия бюджетных денег и, возможно, какие-то махинации, — подчеркнула она.

Худеющий бюджет

Реаниматолог-анестезиолог ЦРБ Калачёвского района Волгоградской области Татьяна Ревва полагает, что в случае с трагедией в Ростове-на-Дону, как и при других похожих инцидентах, чиновники заинтересованы скрывать реальность.

Все руководители врут в своих отчётах, дабы не получить за это от своего руководства, сохранить должность, не быть на плохом счету, не иметь низкого рейтинга. Медицинских организаций, в которых хватает оборудования, единицы. В основном такие учреждения находятся в Санкт-Петербурге и в Москве, есть и в других крупных и не очень городах. Но в большинстве своём в регионах ситуация иная. Татьяна Ревва реаниматолог-анестезиолог реаниматолог-анестезиолог

Она обращает внимание на нехватку аппаратов ИВЛ в ряде стационаров и несоответствие их стандарту оснащения отделения анестезиологии и реанимации. Кроме того, существует проблема с квалификацией персонала.

Те, что есть, в удручающем состоянии, работает на износ уже много лет, сроки эксплуатации давно уже вышли, но их эксплуатируют и их техническое состояние никто не контролирует. Поэтому иногда встречаются случаи летальных исходов, связанных с эксплуатацией таких аппаратов ИВЛ. Вторая проблема — это образование медработников. Есть врачи, которые, имея новые аппараты ИВЛ, не работают с ними, так как им проще вентилировать пациентов на старом оборудовании, к которому они привыкли за много лет, — отмечает Татьяна Ревва.

Ирина Кваско также обращает внимание на проблемы с аппаратами ИВЛ, на фоне чего Москва передала несколько десятков из них США. Последние утилизировали российские агрегаты «Авента-М», которые во время эксплуатации неоднократно загорались в Москве и Петербурге, что привело к смерти шести пациентов (в июле Росздравнадзор разрешил использовать машины этой марки в отечественных больницах, а входящий в госкорпорацию «Ростех» завод-производитель был оштрафован за нарушения).

За эти 40 аппаратов, которые ушли американцам, мы деньги не получим. Они были изготовлены и оплачены из бюджета. Доставка и так далее — это тоже стоило денег, и они были выдернуты из медицины. То есть они были выдернуты из наших людей. Это всё характеризуется как коррупция. И деньги на медицину исчезают так же буквально, как исчезает кислород из наших больниц, — подчеркнула Кваско.

Депутат Алексей Куринный полагает, что в нехватке ресурсов в отечественных медучреждениях «виноват тот, кто оптимизировал резервы, в том числе реанимационные койки, посчитав, что их больше не требуется».

Архивное фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас все эти прежние решения пересматриваются в обратную сторону, поскольку COVID-19 пришёл надолго, вероятно, несколько ближайших лет мы будем с ним сталкиваться. Поэтому как минимум мощности инфекционных больниц необходимо увеличивать. К большому сожалению, пока то финансирование, которое запланировано на ближайшую трёхлетку, недостаточно. Оно не учитывает пандемических сложностей, на которые необходимы дополнительные затраты, — сказал парламентарий.

Куринный подчеркнул, что на протяжении ближайшей трёхлетки финансирование здравоохранения будет только падать. Согласно федеральному бюджету, доля расходов раздела «Здравоохранение» по отношению к объёму ВВП составит в 2021 году 1%, в 2022-м — 0,9%, в 2023 году — 0,8%. Депутат в связи с этим считает необходимым требовать увеличения бюджетного финансирования здравоохранения и «категорически не допускать» сокращения расходов. Последнее, по его мнению, является преступлением, поскольку «положение во многих регионах критическое».

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.