Золотой кислород: смерть ростовчан в COVID-госпитале «сломала» статистику

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору выяснить причину смерти 13 пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону. По сообщениям местных СМИ, люди умерли от нехватки кислорода в одном из специализированных медучреждений. Чиновники пытались представить, что это фейк, но когда проблема вышла на федеральный уровень и о ней стало известно в Кремле, признали, что 12 октября скончалось ровно столько человек, сколько указывали журналисты. В результате выяснилось, что официальная статистика занижалась: согласно ей, в тот день от коронавируса во всей Ростовской области якобы умерло на четыре человека меньше, чем в одном только стационаре. NEWS.ru решил на примере этого случая выяснить, как власти реагируют на ЧП, связанные с пандемией, насколько велика проблема технической оснащённости медучреждений и как коммерсанты стали в буквальном смысле продавать больницам воздух.
Кислород «с колёс»
О смерти 13 пациентов с коронавирусом в ростовской городской больнице № 20 из-за «продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом» местные журналисты
Один из сотрудников больницы № 20 на условиях анонимности
После того, как стало известно о кончине заразившихся коронавирусом ростовчан, на сайте Росздравнадзора
На ситуацию отреагировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Тема с обеспеченностью кислородом медучреждений Ростовской области обсуждалась 21 октября на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Из сообщений об этом мероприятии можно понять, что, несмотря на обвинения журналистов в фейках, проблемы с обеспечением кислорода в Ростовской области есть. Об этом, в частности, сообщил донскому губернатору Василию Голубеву глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко.
Сейчас потребность в кислороде значительно — в разы — выросла. И возникло некоторое напряжение, приходится порой работать «с колёс», — рассказал Борзенко.
По словам вице-губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, потребности медучреждений региона «закрываются». Он также сказал, что местные производители медицинского кислорода
Между тем Василий Голубев, судя по распространённому его пресс-службой комментарию, потребовал от своих подчинённых в первую очередь превентивно реагировать на сообщения о проблемах здравоохранения в СМИ.
Что касается информации о 20-й больнице, я уже послушал доклады и главы администрации Ростова, и заместителя. Меня интересовало, был ли факт непоставки кислорода. Такого факта, по докладу, не было. Это означает, что руководители муниципалитетов (в данном случае — Ростова) не должны ждать никаких звонков с объяснениями, а сами быстро включаться и опровергать фейковую информацию, если она такова. Нужна быстрая реакция и точная информация. Подчеркиваю — точная и правдивая, — сказал Голубев.
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова поспешила
Если будет установлено, что смерть людей наступила от недостатка кислорода, мы получим соответствующие заключения. На сегодняшний день таких сведений у нас нет, — резюмировала Кожухова.
Проверками по факту проблем, связанных с доставкой кислорода в больницу, а также достоверности информации о причинах смерти пациентов уже занялись в СК и прокуратуре.
Борясь с журналистскими «фейками», ростовские чиновники поставили под удар доверие к их собственным заявлениям. Так, после того, как о трагедии в городской поликлинике № 20 стало известно, пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Торговля воздухом
Как заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, «чиновники на то и чиновники, чтобы скрывать проблемы». Парламентарий подчёркивает, что за каждым инцидентом стоит то или иное виновное лицо, поэтому власти «не заинтересованы в том, чтобы проблемы лишний раз публично озвучивались».
Может быть, на своём уровне чиновники шлют письма в соответствующие инстанции, в которых проговариваются те или иные проблемы, но в публичном пространстве не будет выступлений ни со стороны главных врачей, ни сотрудников профильных структур. Что касается кислорода, то, согласно приказу Минздрава РФ № 198н, принятому после начала пандемии COVID-19, более половины коек в госпиталях для лечения пациентов с коронавирусом должны быть обеспечены кислородной разводкой. Естественно, на фоне резкого увеличения количества заболевших не всегда достаточно таких точек. В связи с этим принимаются дополнительные меры, иногда экстренно.
По словам парламентария, в некоторых больницах есть свои кислородные станции, но не везде. Там, где таких станций нет, используют баллоны (как в ростовской больнице № 20. — NEWS.ru).
В этих случаях возникают огромные трудозатраты на то, чтобы баллоны постоянно менять, также можно упустить время, когда один закончился, а другой не подсоединился. Современные кислородные станции исключают в принципе сложную систему, но не везде они есть, не все были готовы к пандемии. В рамках резко возросшей потребности и промышленность иногда задерживает поставки оборудования, — отметил Куринный.
Что касается ростовской больницы № 20, то недавно стало известно, что оттуда собирается уволиться заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Борис Розин, который
Я не уволился, я с 10 октября в отпуске. Не могу ничего комментировать, потому что за своё правдолюбие наполучал, с меня хватит. Я пять месяцев не выходил из «красной зоны», на пустом месте создал одно из лучших в стране реанимационных отделений для больных COVID-19. А кончилось тем, что дали по мозгам так, что я теперь ни с кем не разговариваю, только с собой перед зеркалом.
Представитель профсоюза «Альянс врачей» Ирина Кваско, комментируя ситуацию в ростовском стационаре, обратила внимание на то, что у неё не было своей кислородной станции — подобные площадки, по её словам, в результате оптимизации перешли в частные руки. Кроме того, она напомнила про уголовное дело главного неонатолога региона Валерия Буштырева, которого вместе с бывшим заместителем
Буштырев называл обвинение абсурдным, поскольку при установке аппарата по генерации газа он руководствовался нормами действующего права и сделал это из-за того, что покупать кислород у единственного стороннего поставщика перинатальному центру было слишком накладно.
Историю в ростовской больнице № 20 чиновники назвали фейком, и это их любимое слово, когда нужно прикрыть нарушения и собственное место. Но я больше склонна доверять Борису Розину, который, как недавно сообщалось, уходит из этой больницы, поскольку для любого врача ужасно видеть, что он не может помочь больному. Раньше в большинстве крупных больниц были свои кислородные станции. Потом они куда-то делись. Произошла оптимизация, и эти станции перешли в частные руки. Эти производители начали с маленькой цены для больниц, а потом стали поднимать.
По словам Кваско, в конце 2019 года в Ростове против врача перинатального центра Валерия Буштырева было возбуждено уголовное дело якобы за незаконное производство кислорода. И главврач объяснял, почему своя кислородная станция необходима для больницы.
И он озвучил цифры, что частники им поставляли кислород за 200 тысяч рублей в месяц, а потом подняли цену до 800 тысяч. И тогда главврача наказали, заявив, что он сам делал кислород для своей больницы под видом отсутствии лицензии на производство, посчитав нерентабельным её содержание, — отметила представитель профсоюза «Альянс врачей».
По её словам, «даже с манипуляциями наверху со статистикой COVID-19 в министерствах всё равно ожидали осеннюю вспышку». И чтобы к ней подготовиться, времени прошло достаточно, уверена Кваско.
Могу предположить, что сложности с нехваткой тех или иных компонентов и оборудования — это следствие нерасторопности чиновников, экономия бюджетных денег и, возможно, какие-то махинации, — подчеркнула она.
Худеющий бюджет
Реаниматолог-анестезиолог ЦРБ Калачёвского района Волгоградской области Татьяна Ревва полагает, что в случае с трагедией в Ростове-на-Дону, как и при других похожих инцидентах, чиновники заинтересованы скрывать реальность.
Все руководители врут в своих отчётах, дабы не получить за это от своего руководства, сохранить должность, не быть на плохом счету, не иметь низкого рейтинга. Медицинских организаций, в которых хватает оборудования, единицы. В основном такие учреждения находятся в Санкт-Петербурге и в Москве, есть и в других крупных и не очень городах. Но в большинстве своём в регионах ситуация иная.
Она обращает внимание на нехватку аппаратов ИВЛ в ряде стационаров и несоответствие их стандарту оснащения отделения анестезиологии и реанимации. Кроме того, существует проблема с квалификацией персонала.
Те, что есть, в удручающем состоянии, работает на износ уже много лет, сроки эксплуатации давно уже вышли, но их эксплуатируют и их техническое состояние никто не контролирует. Поэтому иногда встречаются случаи летальных исходов, связанных с эксплуатацией таких аппаратов ИВЛ. Вторая проблема — это образование медработников. Есть врачи, которые, имея новые аппараты ИВЛ, не работают с ними, так как им проще вентилировать пациентов на старом оборудовании, к которому они привыкли за много лет, — отмечает Татьяна Ревва.
Ирина Кваско также обращает внимание на проблемы с аппаратами ИВЛ, на фоне чего Москва передала несколько десятков из них США. Последние
За эти 40 аппаратов, которые ушли американцам, мы деньги не получим. Они были изготовлены и оплачены из бюджета. Доставка и так далее — это тоже стоило денег, и они были выдернуты из медицины. То есть они были выдернуты из наших людей. Это всё характеризуется как коррупция. И деньги на медицину исчезают так же буквально, как исчезает кислород из наших больниц, — подчеркнула Кваско.
Депутат Алексей Куринный полагает, что в нехватке ресурсов в отечественных медучреждениях «виноват тот, кто оптимизировал резервы, в том числе реанимационные койки, посчитав, что их больше не требуется».
Сейчас все эти прежние решения пересматриваются в обратную сторону, поскольку COVID-19 пришёл надолго, вероятно, несколько ближайших лет мы будем с ним сталкиваться. Поэтому как минимум мощности инфекционных больниц необходимо увеличивать. К большому сожалению, пока то финансирование, которое запланировано на ближайшую трёхлетку, недостаточно. Оно не учитывает пандемических сложностей, на которые необходимы дополнительные затраты, — сказал парламентарий.
Куринный подчеркнул, что на протяжении ближайшей трёхлетки финансирование здравоохранения будет только падать. Согласно федеральному бюджету, доля расходов раздела «Здравоохранение» по отношению к объёму ВВП
В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.