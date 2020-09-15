Золото преткновения: после Куштау в Башкортостане зреют новые бунты

Параллельно с массовыми выступлениями за сохранение горы Куштау в Башкортостане начались акции протеста против планов золотодобычи в Баймакском районе. Противники проекта, вынесенного недавно на публичные слушания, опасаются, что извлечение пород с драгоценным металлом взрывным способом приведёт к ухудшению качества питьевой воды и обмелению озера Талкас — местной культурной и туристической достопримечательности, признанной памятником природы. ООО «Семеновский рудник», которое планирует заниматься добычей, связано с кипрскими фирмами, его директор ранее имел отношение к Русской медной компании (РМК) уральского миллиардера Игоря Алтушкина, который также пытается реализовывать в республике свои бизнес-проекты, вызывающие вопросы у экологов. Золотодобытчики уверяют, что их деятельность законна, и работы вблизи ценного водоёма не нанесут урон окружающей среде. NEWS.ru разбирался в подробностях этой истории.

«Это нечто ужасное»

На прошлой неделе глава Башкортостана Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Баймакский район республики. Как следует из сообщения пресс-службы правительства субъекта, на встрече с чиновниками в селе Кусеево местные жители дали понять, что «хотели бы активнее участвовать в общественных обсуждениях по реализации инвестпроектов, связанных с добычей полезных ископаемых в районе».

Радий Хабиров подчеркнул, что работу с крупным бизнесом надо выстраивать в правовом поле. Вместе с тем промышленники должны подробно разъяснять людям суть своей работы, заниматься рекультивацией и участвовать в развитии инфраструктуры муниципалитета, — сказано в пресс-релизе.

Встреча Радия Хабирова с жителями Баймакского района Радий Хабиров/vk.com

За расплывчатыми формулировками кроются проблемы с разработкой золотоносных недр, которые, по мнению местных активистов, сулят не богатства и процветание, а разрушение и упадок. Одно их таких месторождений находится в окрестностях озера Талкас, расположенного на востоке республики Башкортостан, в 34 километрах от границы с Челябинской областью. Популярность водоёму приносят чистая вода, обилие биологических ресурсов и красивые пейзажи. В 1930-е годы здесь была устроена здравница, в наши дни окрестности Талкаса считаются излюбленным местом отдыха на южном Урале. Над всем этим благолепием, как опасаются местные жители, нависла угроза, связанная с извлечением полезных ископаемых, про которые сказано в сообщении республиканского правительства. Речь идёт о Тубинск-Баймак-Таналыкской рудной зоне, разработку которой ведут много десятилетий. По словам экс-руководителя региональной горно-геологической службы, сегодня занимающего пост советника главы республики по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Расиха Хамитова, ещё до революции 1917 года здесь действовали Баймакский золото-медный завод и Тубинский рудник.

С течением времени запасы полезных ископаемых уменьшаются, уменьшились и запасы добываемого золота. Сформировались новые рыночные отношения, и упала цена на золото. Тубинский рудник вследствие этого прекратил свою деятельность <...> Сегодня, отмечу, что прилегающие карьер, шурфы и отвалы по нашему государственному заказу были исследованы и оценены на предмет выявления остаточного золота. По оценкам специалистов ГУП «Уралзолоторазведка», в одной тонне отвалов содержится до двух-трёх граммов золота, а в корах выветривания на бортах горных выработок ещё больше, — рассказывает Хамитов.

При этом он предупреждает, что перед разработкой месторождения «недропользователем должны быть сняты все проблемные вопросы по влиянию горно-добычных работ на режим подземных вод и окружающую среду». Кроме того, по мнению Хамитова, необходимо учитывать «вопросы социально-экономического развития данной территории, создания новых рабочих мест, обустройства местности и, в первую очередь, обеспечения экологической безопасности для населения».

По оценкам геологов, в восточных Учалинском и Баймакском районах находится масштабное сосредоточение кварцевых золотых жил, к которым не перестают присматриваться различные бизнес-структуры.

На разных выступлениях местные жители говорили, что окрестности расположенного рядом с озером Талкас посёлка Тубинский «едва начали восстанавливаться от тяжёлых последствий прежней добычи золота». Как рассказал NEWS.ru местный житель Ильсур Ирназаров, в настоящее время, по его словам, на территории муниципалитета находятся несколько месторождений.

Хабиров приезжал 9 сентября и говорил, что будет лично следить за происходящим, а решать эти проблемы отправляет своего советника Расиха Хамитова. Он должен приехать в ближайшее время в Баймакский район, будет встречаться с активистами из местных деревень и сёл. Но пока предприниматель Николай Ивашов, исполнительный директор ООО «Семёновский рудник», никаких активных действий не производит и перекинул своё внимание на два камнедобывающих карьера в селе Темясово того же Баймакского района — там добывают очень дорогую породу для отделочных работ. Всего в районе действуют несколько организаций, добывающих золото. Четыре золотодобывающих карьера собираются открыть — это как золотая лихорадка. Один карьер уже почти довели, но местное население и приезд Хабирова как-то остановили это действие. В окрестностях Тубинского в годы Великой Отечественной войны добывали золото шахтным методом. Потом село разрослось, и прямо над шахтами появились дома. В нынешнем году, как мне сообщила одна жительница посёлка, произошло девять обвалов грунта. И это без всяких взрывов, с помощью которых собираются добывать по-новому. Пока, к счастью, без жертв, а если будут взрывать, весь посёлок уйдёт под землю. Ещё там есть огромное хвостохранилище, рядом с которым протекает ручей Сапсал, впадающий в реку Сакмара, которая в свою очередь впадает в Урал. И если начнут взрывать, всё это хозяйство (содержимое хвостохранилища Тубинской циано-иловой фабрики. — NEWS.ru) пойдёт вниз по течению. Ильсур Ирназаров житель Баймакского района Башкортостана житель Баймакского района Башкортостана

Особое внимание на опасность хранилища отходов в посёлке Тубинский в беседе с NEWS.ru обращает председатель Союза экологов Башкортостана Александр Веселов. Данный объект привёл общественника в ужас, когда он посетил Баймакский район.

Рядом с посёлком Тубинским располагается карьер, и до Талкаса там через водораздел несколько километров. Люди там подавали коллективный иск с требованием прекратить реализацию проекта, в его поддержку подписались более 300 человек. А ещё там большая проблема — это 19 гектаров, занимаемых отходами бывшего предприятия, Тубинской циано-иловой фабрики. Это нечто ужасное — толком там ничего не растёт. Метров пять там высота шлама желтоватого цвета с карьера. Я так понимаю, что это осадок отстойников, который должен содержать огромное количество тяжёлых металлов, в том числе кадмия и таллия, которые приносят окружающей среде большой вред, попадая в местные речки. И это не единственная проблемная точка в данном районе. Например, примерно в пяти километрах от райцентра, города Баймак, добытчики просто перегородили речку Таналык дамбой и открытым способом намывают поверхностное золото. Тут же пульпа сливается в речку, разворочено русло, там шурфы, здесь шурфы. Местные жители также протестуют против этого. Александр Веселов председатель Союза экологов республики Башкортостан председатель Союза экологов республики Башкортостан

Золотодобытчики перекрыли дамбой реку Таналык в окрестностях райцентра Баймак Александр Веселов

В конце 2019 года жители расположенного в окрестностях Талкаса посёлка Тубинский узнали , что ООО «Семёновский рудник» собирается открыть рядом с их населённым пунктом карьер глубиной 400 метров и шахту для добычи золота. Они записали видеообращения, в которых выразили опасение из-за того, что работы будут вестись рядом с источниками питьевого водоснабжения и «всю лишнюю воду они (бенефициары проекта. — NEWS.ru) хотят откачивать в болото рядом, на котором каждой весной гнездится много птиц». Кроме того, вода из шахты, по мнению местных жителей, «будет отравлена, непригодна ни для чего». Также жители Баймакского района опасаются, что вследствие взрывных работ при разработке месторождения и последующей его эксплуатации может вырасти радиационный фон. Аналогичная ситуация в 2017 году наблюдалась в Хакасии, где во время разработки россыпных месторождений золота образовались концентрат и производственные отходы, содержащие природные радионуклиды: уран-238, торий-232 и продукты их радиоактивного распада. Их количества, как отмечали в Роспотребнадзоре, достаточно для облучения работников выше установленных нормативов.

Что касается озера Талкас, то, как полагают местные жители, из-за взрывного метода добычи золота этот водоём может обмелеть и стать болотом.

Упадок золотоносного края

Жители Тубинского и соседних населённых пунктов выступают за то, чтобы территория вокруг Талкаса была защищена от «грязных» технологий и признана курортной зоной, каковой она является по факту — на берег водоёма приезжают жители не только Башкортостана, но и соседних регионов Урала и Поволжья. Но у бизнеса и чиновников, судя по всему, несколько иные планы на драгоценные недра этой местности.

Первое предварительное обсуждение проекта золотодобычи в окрестностях озера Талкас состоялось ещё 4 декабря 2019 года. Как рассказывал местный житель Владимир Лаврентьев, администрация Тубинского якобы предупредила население об этом за сутки до мероприятия. В результате большинство из нескольких десятков его участников высказалось за разрешение на разработку месторождения.

На обсуждении Николай Ивашов проинформировал, что запасы золота на территории Тубинского поселкового совета оцениваются в 3,5 тонны, залегают они ориентировочно на глубине до 40 метров. К 2023 году разработчик намерен запустить в расположенном в района селе Семёновском фабрику по переработке руд. В компании тогда пообещали провести необходимые экспертизы. Также Ивашов заверял, что проект будет предусматривать последующую рекультивацию карьера и шахты, а к тому же позволит создать десятки новых рабочих мест.

Схема расположения тубинского месторождения Ильсур Ирназаров/vk.com

Однако обещания бизнесменов не устроили местных жителей, и в феврале этого года состоялся сход, на котором присутствовали свыше 200 человек из Баймакского, Абзелиловского, Бурзянского и Хайбуллинского районов Башкортостана. Участники встречи обращались к главе республики Радию Хабирову и различным ведомствам с требованием не допустить разработки месторождения. Его открытие, как указывалось в петиции, «приведёт к экологической катастрофе и нанесёт непоправимый ущерб всему Зауралью, так как пропадёт жемчужина Зауралья озеро Талкас, расстояние до которого от планируемых разработок составляет чуть более 1 км». Отдельно в обращении говорилось про буровзрывные работы, в результате которых могут пострадать жилые дома.

Как рассказывает Ильсур Ирназаров, предсатвлявший администрацию Баймакского района замглавы по экономике и развитию предпринимательства Динар Хисматуллин начал говорить на отвлечённые темы вроде помощи местному дому престарелых или проведения водопровода со стороны ЗАО «Недра», гендиректором которого выступает упомянутый Николай Ивашов.

Чиновники даже не понимают, что, говоря всё вышеперечисленное, они открыто заявляют о своей несостоятельности. Не должен Ивашов или кто-либо другой выполнять обязанности районного, республиканского руководства. В отличие от тихих и невразумительных доводов господина Хисматуллина, собравшиеся отреагировали на его речь громко и внятно — троекратно прокричали «Нет карьеру!» — подчеркнул Ильназаров.

В первый день сентября в Баймакском районе состоялись публичные слушания по проекту разработки месторождения. Через несколько дней после них местные жители устроили флешмоб — растянули на месте планируемых работ огромный флаг республики. А ещё спустя два дня протестующий муниципалитет посетил Радий Хабиров.

По словам башкирского активиста Дениса Умутбаева, представители ООО «Семёновский рудник» не дали местным жителям высказаться на слушаниях 1 сентября, перекрикивая их и обещая, что экологическая обстановка от проекта не пострадает.

Учитывая все факторы, Баймакский район должен быть одним из самых развитых в республике, но на второй по величине район приходится примерно 200 км асфальтовой дороги, отсутствие газа в большинстве деревень, убогие здания детских учебных учреждений, домов культуры и спортивных школ. При этом выкачивание золота идёт полным ходом, и масштабы будут только увеличиваться, — цитирует активиста «Эхо Москвы в Уфе».

NEWS.ru связался с ООО «Семёновский рудник», чтобы получить комментарий у представителя компании. Ответившая на телефонный звонок секретарь сообщила, что такие полномочия имеет только исполнительный директор Николай Ивашов, который для комментариев оказался недоступным из-за отсутствия на рабочем месте. Его позицию ранее изложило близкое к республиканским властям ИА «Башинформ», в интервью которому бизнесмен назвал поведение пришедших на слушания 1 сентября участников, не согласных с бизнес-проектом его компании, «провокационным».

Когда закончились доклады, начались провоцирующие вопросы. Люди спрашивали, какие реагенты будут применяться (мы используем только разрешённые в промышленности, гранулированные вещества), не будет ли вода браться с Талкаса (нет, не будет!), по технологии переработки, хвостохранилища. На все эти вопросы были даны ответы. Но эти люди постоянно пытались провоцировать ситуацию, — уверяет Ивашов.

Бизнесмен также пояснил, что ООО «Семёновский рудник» работает по законным схемам, компанию «проверяли налоговая, другие контролирующие органы, была комплексная проверка Ростехнадзора, Росприроднадзора, Минэкологии, прокуратура природоохранная проверяла». При этом Ивашов признал, что у даных ведомств «есть незначительные предписания», которые якобы «все выполнены» и в настоящее время серьёзных замечаний к фирме нет.

Сход жителей Баймакского района в феврале 2020 года Однако Баймаҡ/vk.com

Также предприниматель сообщил, что его компания принимает критические замечания к своему проекту до 1 октября, после чего «эти предложения включат в состав проекта и передадут его в Государственную экологическую экспертизу», которая, как ожидается, пройдёт до конца года. В первом квартале 2021 года проект «пойдёт на Единую государственную экспертизу», и после получения положительного заключения экспертизы начнётся его реализация.

До этого момента строительство обогатительной фабрики не начнётся, — пообещал Ивашов.

В настоящее время ООО «Семёновский рудник» осваивает небольшие медные и цинковые месторождения в Баймакском районе, перерабатывая сырьё на Сибайской обогатительной фабрике. Планируемая фабрика по производству медного и цинкового концентрата в селе Семёновском, как утверждает Ивашов, позволит создать 140 рабочих мест. На её возведение будет потрачено 2 млрд рублей.

Офшорные корни «чайной партии»

По данным единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Семёновский рудник» было учреждено в конце 2005 года. За историю существования компании её штаб-квартира располагалась в Москве, затем в Екатеринбурге. В настоящее время фирма дислоцируется в селе Семёновское Баймакского района республики Башкортостан с представительством в российской столице. Уставной фонд организации составляет 15 млн рублей, штатная численность, согласно госреестру, — 131 человек (Николай Ивашов в одним из интервью говорил о 167 работниках, а ещё порядка 250 человек трудятся «на подрядах»). Учредителями предприятия числятся две кипрские компании с ограниченной ответственностью — «Кузнецкий Алатау Инвесторс Холдинг Лимитед» и «Рэлмор Энтерпрайзиз Лимитед».

Офшорные корни добывающей компании вызвали дополнительные вопросы местных жителей и экологических активистов, опасающихся, что прибыль от эксплуатации недр Башкортостана будет утекать за пределы страны. В ответ на это Николай Ивашов сообщал, что все налоги его компания платит в России, а «все акционеры проживают в республике Башкортостан, Екатеринбурге, Москве».

Когда мы сюда заходили, одним из требований было — привлечение зарубежных инвестиций. Мы из-за рубежа привлекли сюда €2,8 млн и $3,8 млн. Долларовые займы все вернули, осталось вернуть только €2 млн, и этот долг мы поэтапно возвращаем. Мы практически создали российскую компанию АО «Семёновский рудник» (так указано в комментарии Ивашова, в едином государственном реестре юрлиц акционерного общества с таким названием нет, есть только ООО. — NEWS.ru), как только пандемия закончится, можно будет полететь на Кипр, наши специалисты слетают, и мы уходим из юрисдикции офшора полностью, нам это мешает — возникают трудности работы с банками и другими органами, нет никаких привилегий для офшорных компаний, — говорит Ивашов.

Несколько слов стоит сказать про генерального директора ООО «Семёновский рудник» — Александра Масютина. Как писал журнал «Секрет фирмы», до 2015 года он занимал должность замдиректора по экономике Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина. С уральским миллиардером гендиректора золотодобывающей компании из Башкортостана, также занимающегося разведением иван-чая, объединяет набожность. Чайный бизнес Масютина якобы благословлял скандально-известный антисемитскими и монархическими высказываниями схиигумен Сергий, отлучённый от РПЦ после недавнего скандала с нападением на Ксению Собчак во время съёмок репортажа в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. По утверждению одного из православных священников, знакомых с Сергием, последнему до начала 2000-х годов якобы помогал Игорь Алтушкин. Однако прямых доказательств связи «Семёновского рудника» с Алтушкиным нет.

РМК ведёт свои проекты в Башкортостане уже довольно давно. Так, в 2013 году конкурсная комиссия Роснедр признала входящее в империю Алтушкина ОАО «Александринская горно-рудная компания» победителем аукциона на право добычи рудного золота на Карано-Александровской площади в республике. В 2019 году это же акционерное общество приобрело на аукционе Приволжскнедр право пользования Салаватским участком медных руд в Абзелиловском районе Башкортостана, однако уже в августе этого года приостановило там геологоразведочные работы по просьбе главы райадминистрации Ильдара Нафикова «в связи с повышенным беспокойством населения и реальной угрозой провокаций со стороны некоторых горячих голов».

Рассмотрев моё обращение, компания согласилась поставить работы на паузу и вывести технику из леса, — заявлял Нафиков.

Незадолго до этого в Интернете появилась петиция против планов добычи меди в Абзелиловском районе Башкортостана. По мнению её авторов, решение о выдаче соответствующей лицензии дочерней структуре РМК «было принято без учёта существующих и потенциальных экологических проблем в данном регионе».

В адресованном президенту Владимиру Путину обращении, которое подписало более 6,2 тысячи человек, высказано требование отмены разработки медного месторождения, поскольку там находятся истоки рек Малый и Большой Кизил, соответственно являющихся источниками питьевой воды для городов Магнитогорск и Сибай.

Два этих города и так сильно нагружены экологическими проблемами, а разработка месторождения безусловно ухудшит качество питьевой воды, — указывалось в петиции.

Кроме того, рядом с месторождением располагается озеро Банное, также, как и Талкас считающееся популярной зоной отдыха, чья «чистейшая экосистема находится под угрозой».

Озеро Якты-Куль (Банное) Trip2sochi/wikipedia.org

Кроме того, в петиции предлагается изменить административный регламент выдачи лицензий на разработку месторождений, а именно включить в обязательный перечень процедур предварительную экологическую экспертизу с участием общественных организаций и «обязательное проведение предварительных общественных слушаний по вопросам разработки недр вблизи населённых пунктов, а также водоёмов, загрязнение которых потенциально опасно для людей».

Как подчёркивает Александр Веселов, сегодня «в федеральном законодательстве существует норма, видимо, пролоббированная недровиками, по которой выдаются лицензии на разведку и сразу же на добычу ископаемых, и почему-то всё это не проходит государственную экологическую экспертизу».

Недропользование — это, в основном, предприятия первой категории опасности. То есть, когда, грубо говоря, копают землю, образуются шахтные и подотвальные воды, различные отходы производства, в том числе канцерогенные. Всё это должно проходить государственную экологическую экспертизу, а недровики упростили порядок — лицензию выписали и достаточно, хоть десятью дамбами речку перекрывай, — возмущается Веселов.

Эколог полагает, что данной законодательной лазейкой пользуются представители бизнеса, что приводит к появлению новых очагов напряжённости на карте богатого минеральными ресурсами Башкортостана.

Как писал NEWS.ru ранее, в Башкортостане развернулась борьба жителей за сохранение шихана Куштау, после которых Башкирская содовая компания (БСК), намеревающаяся разрабатывать этот геологический объект, стала известна на всю страну. Заняться ей правоохранительным органам поручил лично президент РФ Владимир Путин, по сути, обвинив руководство в выводе денег за рубеж и в коррупционной приватизации некогда государственной компании. Федеральные ведомства быстро отреагировали на пожелания главы страны — Генпрокуратура захотела перевести БСК в госсобственность. Однако о желании оставить компанию под республиканским подчинением заявили власти республики. Теперь за этот ценный актив может начаться небольшая «война».