Жуков считает, что нападавшие избегали попадания на камеры наблюдения

https://static.news.ru/photo/24984358-ebac-11ea-99cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и журналист Егор Жуков, которого 30 августа возле дома избили неизвестные, уверен, что нападавшие сознательно избегали попадания в объективы камер наблюдения.

На этот раз преступники учли камеры видеонаблюдения, поэтому напали не около подъезда, а рядом. Может быть, если бы их поймали в первый раз, второго нападения не было бы, — рассказал Жуков в интервью изданию «Московский Комсомолец».

Он напомнил, что это не первое нападение на него, но в первый раз ему удалось ускользнуть от нападавших, а полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Блогер подчеркнул, что он уверен в связи между этими двумя инцидентами, как и в том, что причиной нападений стала его журналистская деятельность.

На вопрос о том, верит ли журналист, что нападавших удастся поймать, он сказал, что никому не верит, но надеется на лучшее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет СПЧ обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять расследование нападения на Егора Жукова под особый контроль, подчеркнув, что халатность и нерасторопность, с которой в нашей стране раскрываются дела о нападении на журналистов, угрожает свободе слова.