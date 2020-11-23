Повышая ставки: Росгвардия закупила швейцарские ИВЛ вместо отечественных

Росгвардия приобрела швейцарские аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Нamilton-T1 по цене 4,25 млн рублей за штуку у ООО «Русская медицинская корпорация». По информации сайта госзакупок, ранее другие госструктуры покупали аналогичное оборудование по более низкой цене. Это уже не первый случай, когда силовое ведомство приобретает зарубежную технику, потребность в которой выросла в связи с пандемией COVID-19, предпочитая импортные аппараты отечественным. Последние, выпускаемые предприятием Ростеха, стоят дешевле, но ранее они неоднократно воспламенялись в московских и петербургских клиниках, что приводило к гибели пациентов. Из-за этого от их использования отказались в США. Недавней закупкой ведомства Виктора Золотова уже заинтересовался его бывший советник, депутат Госдумы Александр Хинштейн. В комментарии NEWS.ru он обещал разобраться в происходящем, хотя поставщик уверяет, что цены не завышены.

Швейцарское доступнее российского

По данным сайта госзакупок, 14 ноября Федеральная служба войск национальной гвардии заключила контракт № 2021180705352007722377866/563 с ООО «Русская медицинская корпорация» на поставку пяти аппаратов ИВЛ Нamilton-T1 на общую сумму в 21,25 млн рублей. До 20 декабря подрядчик должен будет поставить медицинскую технику в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Балашихе. Изначально «в целях проведения мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий, вызванных коронавирусной инфекцией», ведомство собиралась приобрести на эту сумму не менее шести единиц оборудования, о чём говорилось в соответствующем запросе.

Другие организации ранее закупали Нamilton-T1 по более низким ценам. Например, Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Крыму приобретал аппараты ИВЛ данной марки за 3,2 млн рублей за экземпляр, Минздраву Татарстана один такой агрегат обошёлся в 3,05 млн, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге, согласно контракту от 16 июня, получил аналогичную технику по 2,7 млн рублей за штуку.

Нamilton Нamilton-T1

Как сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Хинштейн, который в 2016-2018 годы занимал должность советника лавы Росгвардии Виктора Золотова, он намерен разобраться в сложившейся ситуации.

Я видел сообщения, что в одном месте купили за столько то, в другом месте купили за столько. И мне нужно послушать позицию коллег, почему это было сделано, поскольку какая-то логика должна быть во всём. И я, конечно, буду разбираться. Александр Хинштейн депутат Госдумы депутат Госдумы

NEWS.ru направил в пресс-службу Росгвардии запрос с просьбой сообщить, проводилось ли в ведомстве исследование рынка на предмет приобретения более дешёвой аналогичной техники, а также в связи с чем служба решила приобрести именно зарубежные, а не отечественные аппараты ИВЛ. Но там не смогли оперативно предоставить комментарий.

Напомним, в России аппараты ИВЛ производят на входящем в структуру госкорпорации «Ростех» уральском приборостроительном заводе (УПЗ), расположенном в Свердловской области. Как писал NEWS.ru, в марте универсальный аппарат «Авента-М» от УПЗ в среднем стоил 1,3–1,4 млн рублей «в не очень расширенном функционале и комплектации». В самой широкой комплектации такое приспособление обошлось бы в 1,7 млн. Самый дешёвый аппарат, выпускаемый уральским предприятием, — это «Фаза-21», который стоит около 500 тысяч рублей.

Однако закупаемые для отечественных медучреждений и даже реализуемые за рубеж аппараты «Авента-М» в мае несколько раз загорались и приводили к человеческим жертвам. Так, в больнице Петербурга агрегат вспыхнул на глазах у врача, погибли шесть пациентов. В Москве скончалась 95-летняя пенсионерка.

Уральский приборостроительный завод департамент информационной политики губернатора Свердловской области

После этого эксплуатацию данной техники приостановили, но после проверки Росздравнадзор разрешил использовать машины этой марки, а завод-производитель был оштрафован за нарушения. В октябре глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в отечественные медучреждения с начала пандемии поставлено около девяти тысяч аппаратов «Авента-М», до конца года ожидается реализация еще трёх тысяч единиц. Между тем США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ и утилизировали их.

В июле на фоне скандалов, связанных с гибелью пациентов в Москве и Петербурге, стало известно, что Росгвардия решила закупить 47 зарубежных аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В частности, ведомство Виктора Золотова в связи с пандемией COVID-19 запрашивало цену на соответствующую технику марок Dräger (Германия), Carescape R860 (США) и Hamilton G5 (Швейцария). Согласно обнародованной на сайте госзакупок документации, силовики намеревались поставить 16 аппаратов ИВЛ в главный военный клинический госпиталь в Подмосковье, столько же — в первый военный госпиталь в Ростовской области и 15 — в пятый военный клинический госпиталь в Екатеринбурге.

На проблемы с отечественным оборудованием указал замруководителя российского отделения Transparency International Илья Шуманов. По его словам, аппарат «Авента» «назывался российским только формально и состоял из китайских запчастей на 70%, но его собирали в России и Росздравнадзор подтвердил, что сборка техники производилась некачественно». Также он отметил, что у УПЗ «существуют проблемы с выполнением тех госконтрактов, которые у них уже есть на текущий момент — отсрочка по контрактам у них была 150 дней с момента оплаты».

Очередь у них на полгода вперёд, и когда нужен аппарат здесь и сейчас, вы отечественный не сможете найти. Исходя из этого люди и покупают иностранное оборудование, которое по качеству на порядок лучше, если оно произведено в Европе. Ну и цена европейского оборудования конкурентна. Из-за экстренной ситуации с коронавирусом в законодательство были внесены поправки, которые дают право заключать контракты с единственным поставщиком без проведения открытых конкурсных процедур, мотивируя это экстренной ситуацией. И закупки у единственного поставщика — это значит, что я выбираю конкретного подрядчика и соглашаюсь на ту цену, которую он мне предлагает. Если большая, то большая, если маленькая, то маленькая. Илья Шуманов замглавы российского отделения Transparency International замглавы российского отделения Transparency International

Он добавил, что «исходя из этого возникают коррупционные риски, которые подразумевают под собой поставку оборудования с аффиллированной компанией, либо по завышенной цене».

«В одном ценовом диапазоне»

Как удалось выяснить NEWS.ru, ООО «Русская медицинская корпорация», которая должна поставить Росгвардии швейцарские аппараты ИВЛ, сотрудничает с ведомством уже не первый год, выигрывая десятки тендеров на поставку различного оборудования. Так, в конце июля компания заключила с силовым ведомством контракт на 66,75 млн рублей. На эту сумму Росгвардии до конца 2020 года должны поставить 15 германских аппаратов ИВЛ Elisa 600 по цене 4,45 млн за штуку.

Зарегистрированная в Москве «Русская медицинская корпорация» существует с 2007 года. Согласно единому государственному реестру юридических лиц, в компании работают 16 человек, её уставной капитал составляет 100 тысяч рублей, директором и единственным учредителем компании выступает Александр Валентинович Макаров. На сайте указано, что она является «дистрибьютором высокотехнологичного оборудования ведущих мировых производителей медицинской техники».

«Русская медицинская корпорация» неоднократно упоминается на сайте ведомства Виктора Золотова как участница различных мероприятий (например, форума «День передовых технологий правоохранительных органов РФ», а также сбора начальников медицинских служб и частей центрального округа Росгвардии). Портфель реализованных госконтрактов компании составляет 2,6 млрд рублей. Кроме Росгвардии организация заключала договоры со структурами ФСБ, МВД и Минобороны. Также она упоминалась в СМИ как поставщик «средств оказания первой медицинской помощи для силовых структур».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Редакция NEWS.ru обратилась в «Русскую медицинскую корпорацию» с просьбой прокомментировать контракт с Росгвардией и рассказать о том, не являются ли расценки на аппарат Нamilton-T1 завышенными по сравнению с приобретением аналогичного оборудования упомянутыми выше госучреждениями в Крыму, Татарстане и Петербурге.

В ответ гендиректор компании Александр Макаров сообщил, что «все анализируемые госконтракты заключены в одном ценовом диапазоне, а отличаются комплектациями и условиями платежей».

Он сказал, что коммерческое предложение на «транспортные аппараты ИВЛ Т1 производства фирмы Нamilton, Швейцария» для нужд Росгвардии сформировано «исходя из коммерческого предложения официального дилера фирмы Нamilton на территории России минус примерно 10%». Макаров добавил, что при формировании цены учитывались курс рубля к швейцарскому франку на дату заключения контракта, требуемая заказчиком комплектация аппаратов, «условия платежа нами поставщику и заказчиком нам (размер платежа, предоплата)», а также казначейское сопровождение госконтракта.

Комплектация аппаратов в сравниваемых госконтрактах значительно меньше, чем в госконтракте, заключённом нашей фирмой и Департаментом государственных программ Федеральной службы войск национальной гвардии России, — отметил Макаров.

Предприниматель обратил внимание на то, что поставщики оборудования фирмы Нamilton «выставляют коммерческие предложения в швейцарских франках, а платежи осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа (от 74,4312 до 86,2532 рубля за швейцарский франк).

Также гендиректор «Русской медицинской компании» увидел различия в условиях платежей. Так, при закупке аппаратов ИВЛ Нamilton-T1 для нужд Минздрава Татарстана был предусмотрен авансовый платёж в размере 30% и окончательный расчёт в течение 30 дней с даты сдачи в эксплуатацию. В случае с закупкой для Росгвардии «авансирование отсутствует, но предусмотрено казначейское сопровождение госконтракта». Это, как отмечает Макаров, значит, что его компания может получить оплату «не раньше марта будущего года».

Если аппараты конкурентов доукомплектовать до комплектации аппаратов по госконтракту ООО «Русская медицинская корпорация» с Росгвардией и посмотреть на стоимость допоборудования, то Крымский Республиканский центр медицины катастроф должен был бы доплатить 13428,56 швейцарских франков или 1,105 млн рублей, а госконтракт был бы 4,509 млн рублей, Минздрав Татарстана потратил бы дополнительно 5588,65 швейцарских франка или 435,45 тысячи рублей, а госконтракт был бы 3,858 млн рублей, НМИЦ имени Алмазова потратил бы дополнительно 1,055 млн рублей, а госконтракт был бы 4,352 млн рублей, — уверяет Александр Макаров.

Он также обратил внимание, что контракт Крымский центр медицины катастроф заключил не с компанией, а с индивидуальным предпринимателем, у которого налогообложение «значительно ниже».

ИВЛ Нamilton Нamilton

Не успели засекретить

Стоит напомнить, что в 2019 году Росгвардия выступила с инициативой засекретить свои закупки, предложив снести соответствующие изменения Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Использовать закрытые способы определения поставщиков сейчас могут Минобороны, ФСБ, Служба внешней разведки, а также подведомственные им структуры.

Как считает Илья Шуманов, «Росгвардия хочет как ФСБ не раскрывать информацию и проводить закрытые конкурсы».

У них были аргументы: «Раз ФСБ засекречивают, у нас тоже военное образование — и для унификации нам тоже надо засекречивать». И раз Роскосмос засекретил для предотвращения утечек информации, нам тоже надо. И Росгвардия захотела закрывать все свои закупки, — объясняет Шуманов.

О планах засекретить закупки Росгвардии стало известно в декабре 2018 года, через несколько месяцев после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о нарушениях при закупках питания для ведомства. Сотрудники фонда пришли к выводу, что после того, как в конце 2017 года единственным поставщиком стал ООО «Мясокомбинат „Дружба народов“», стоимость базовых продуктов увеличилась в два-три раза. Дело по этому поводу заводила Федеральная антимонопольная служба. В ответ Виктор Золотов пообещал сделать из Навального отбивную.

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.