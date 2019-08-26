В Москве 27 июля, 3 и 10 августа прошли три акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты столичной городской Думы. Из трех мероприятий только одно — 10 августа — было одобрено московскими властями, это был митинг на проспекте Академика Сахарова. Для разгона других мероприятий мэрия использовала большое число полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей МЧС и спецтехники. News.ru опираясь на открытые данные и на собственные источники в силовых структурах подсчитал затраты на борьбу с митингующими. Речь в тексте пойдёт именно о средствах, которые пришлось привлечь дополнительно.

Сверхурочные

Вскоре после акции 27 июля создатель паблика в соцсети «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов рассказал о поступающих ему жалобах от сотрудников правоохранительных органов. По словам «омбудсмена», в случае, если их вызывают на работу в выходной, должен оформляться приказ, позволяющий служащему рассчитывать в будущем на денежную компенсацию или отгул. 27 июля соответствующий документ был подписан только для руководящего состава из центрального аппарата МВД.

Те же, кто приехал в Москву из регионов или административных округов столицы, такого приказа не видели. Им просто сказали: «Выходи на работу», «Ты же присягу дал» и всё. А если нет приказа, то рассчитывать на отгул или компенсацию за работу в субботу не приходится. Это вызывает недовольство у полицейских, о чем они мне пишут в личных сообщениях, — заявлял Ворнцов прессе.

Согласно утверждению источников News.ru, премии в размере 10 тыс. руб. все же были выплачены. Число силовиков, участвовавших в разгонах митингов, МВД и Росгвардия не обнародовали. Точно известно лишь о 700 бойцах, которых прикомандировали дополнительно из соседних с Москвой областей. Соответствующий приказ опубликовал в своих соцсетях Воронцов.

По информации News.ru, речь идёт в общей сложности о 26 тыс. сотрудниках правоохранительных органов за все дни протеста. 27 июля и 3 августа было по 8 тыс. (из них 3,5 тыс. полицейских, 3,5 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. военнослужащих). 10 августа — 10 тыс. (4,5 тыс. полицейских, 4,5 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. военнослужащих). Получается, что сверхурочные за работу на выходных должны составить 115 млн руб. (премии полицейским) и столько же премии росгвардейцам, всего 230 млн руб.

Сергей Булкин/News.ru

Вопрос о сверхурочных не поддается стопроцентной проверке, но, по словам сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, — в прошлом командира бурятского ОМОН — обычно подобные мероприятия всегда компенсировались.

Действительно, в непростых, стрессовых условиях спецподразделениям приходится время от времени работать. Это и обеспечение общественного порядка, и работа на Северном Кавказе. Это учитывалось всегда и определённые выплаты, обычно, производятся. Однако не стоит считать, что это некий стимул для сотрудников Росгвардии, для того чтобы они лучше разгоняли протестующих, — считает Мархаев.

Мэрия также привлекала для работы на мероприятиях народную дружину. News.ru направил запрос в транспортный департамент города Москвы о количестве привлечённых дружинников, однако ответа к моменту выхода статьи не получил. По оценке корреспондента News.ru, работающего на митингах, речь идёт не более чем о 100 дружинниках. По закону, их труд не оплачивается — они имеют право лишь на бесплатный проездной на все виды общественного транспорта кроме Московского центрального кольца. За месяц карточка «Единый» стоит 2170 рублей. Но их проездной не учитывается, так как они включены в общие траты города.

Топливо

Данные о привлекаемой технике также не озвучены силовиками. По данным News.ru, речь идёт о 500 единицах: автобусы для задержанных, автозаки, спецтехника. Приведённые ниже расчёты сделаны на основе усреднённых данных о стоимости топлива (средняя цена бензина марки Аи-92 за месяц составляет 45,50 руб. за литр).

Ёмкость топливного бака стандартного автозака ПАЗ-32053 — 105 литров. Если экстраполировать данные показатели на 500 единиц техники и предположить, что перед акциями автомобили заправляют полным баком, получается 2 388 750 руб. на акцию — всего 7 166 250‬ руб. Кроме того, на акциях присутствовало от трёх до пяти бронеавтомобилей КамАЗ-43501, со средней ёмкостью топливного бака — 295 литров, но на фоне общих трат они мало влияют на картину — прибавляют к расходам 67 112 руб. (стоимость 1 литра дизельного топлива составляет 45,90 руб., считали для пяти машин).

Сергей Булкин/News.ru

На одном из мероприятий для наблюдения с воздуха использовался полицейский вертолет КА-226. Стоимость заправки полных топливных баков (их на данной модели четыре) этого аппарата с учётом цены за авиационный керосин в 36 руб. за литр (средняя цена) составляет примерно 27 700 руб.

Также для перекрытия улиц власти использовали 15 поливальных уборочных машин МД-43118 (имеет два бака объемом 210 и 350 литров). Исходя из средней стоимости топлива в 45,50 руб. за литр, получаем 382 200 руб., а во время согласованного митинга на проспекте академика Сахарова дежурили две машины скорой (объем бака 75 литров), что в пересчёте дает 6 825‬ руб.

Прочее

Мэрия Москвы, согласно опубликованным в Сети документам, потратила 13 млн руб. на организацию фестивалей «Бургерфест» и «Шашлык Live», прошедших в парке Горького 27–28 июля и 3–4 августа — во время массовых мероприятий. Эти фестивали власти объявили вне расписания. Однако доказать, что они были организованы из-за протестов и, соответственно, что деньги на них были также потрачены из-за акций, не представляется возможным.

Также в Интернете очень популярным стал пост о стоимости экипировки сотрудника правоохранительных органов, занимающегося разгонами демонстраций. Согласно ему, стоимость снаряжения бойцов Росгвардии примерно равна стоимости последней модели смартфона одного из популярных брендов — 91 671 рубль. Однако экипировку закупают заранее и учитывать её в данном случае не нужно.

Итого с компенсациями общие траты получаются 237 931 125 рублей. Без компенсаций — 7 931 125 рублей.

Для сравнения проведение операции по удалению опухоли в России стоит от 40 тыс. руб. Сейчас у нас в стране состоят на онкологическом учете 3,63 млн человек. Эти люди живут и борются с раком. В среднем одному человеку требуется 412 тыс. руб. для первичных процедур. Бюджетных денег, выделенных на борьбу с митингующими, хватило бы для помощь 576 людям.