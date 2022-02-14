В Норильске задержали подозреваемого в «минировании» школ Волгограда

В Норильске задержан 14-летний подросток, причастный к ложным сообщениям о минировании школ и социальных объектов Волгограда, сообщает пресс-служба Следственного комитета Красноярского края. Лжеминирования он «совершал» за денежное вознаграждение, получив в общей сложности 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Норильска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), — говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе этого года подросток связался в мессенджере с 16-летним юношей, после чего договорился за деньги совершить серию заведомо ложных сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений Волгограда.

После этого задержанный трижды отправлял сообщения по электронной почте об угрозе терроризма в школы города, получив за это порядка 10 тысяч рублей.

Ранее в ФСБ сообщили, что в рамках расследования массовых случаев ложных сообщений о минировании школ и вузов в России, а также странах СНГ сотрудники ведомства задержали 14 человек. Среди них и предполагаемый организатор группы — 18-летний уроженец Украины Антон Осипчук.

По данным ведомства, ложные угрозы террористических атак распространяются «в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».