«Сибирь правовая» попала в тюрьму: в чём обвиняют кемеровских юристов

В Кемерово арестованы координаторы правозащитной организации «Сибирь правовая» Дмитрий Камынин и Владимир Тараненко. В СИЗО они находятся уже больше двух месяцев — по обвинениям в хранении наркотиков и в вымогательстве — однако об их аресте стало известно только несколько дней назад. Камынин уже успел объявить голодовку в знак протеста против издевательств сотрудников изолятора. Их коллеги планируют обратиться в Страсбург с просьбой применить 39 правило — его палата судей ЕСПЧ недавно использовала в отношении Алексея Навального. NEWS.ru удалось узнать, в чём именно обвиняют правозащитников, а также о том, что с ними происходит в СИЗО.

«Закрыли» за рассказы о пытках?

Координаторы кемеровской организации «Сибирь правовая» Дмитрий Камынин и Владимир Тараненко арестованы, им вменяют незаконное хранение наркотиков (228 статья УК) и вымогательство (163 статья УК) соответственно. «Сибирь правовая» занималась освещением проблем заключённых в СИЗО и колониях в Кемеровской области, рассказывала об издевательствах и пытках над арестантами. И вот некоторое время назад активисты проекта сами приобрели статус обвиняемых. Любопытно, что возбуждение против них уголовного дела прошло незамеченным, а о нахождении мужчин в СИЗО и вовсе стало известно лишь через два с лишним месяца.

Новость об аресте правозащитников опубликовал у себя на странице в Facebook основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Эти ребята вели канал в Youtube и регулярно публиковали ролики, в которых экс-заключённые разных учреждений ГУФСИН по Кемеровской области рассказывали о пытках, «пресс-хатах», Тараненко и Камынин даже умудрялись находить экс-прессовщиков, которые признавались на камеру в истязаниях и пытках. Володя и Дима делали очень важную и опасную работу, и вот их «закрыли», — сказал он.

Осечкин добавляет, что третий координатор организации Алексей Заворин был вынужден уехать из Кемерово из-за опасений за свою безопасность.

Также, по информации Gulagu.net, правозащитники арестованы «силами ФСБ», но официально дело возбуждено и расследуется полицией. Осечкин также опубликовал письмо Камынина к матери, в котором он рассказывает об издевательствах со стороны сотрудников СИЗО, а также о том, что с 20 января вынужден был объявить голодовку.

Водят везде одного как чумного, это очень давит морально, — написал Дмитрий в письме.

Он добавляет, что администрация СИЗО намекнула, что его могут перевести в так называемую «пресс-хату». В тюремной среде так называют пыточные камеры, в которых заключённым создают невыносимые условия и выбивают из них нужные показания.

facebook.com/vladimir.osechkin

Секретное дело о наркотиках

Как сообщил NEWS.ru руководитель Центра помощи для желающих обратиться в ЕСПЧ Сергей Охотин, дело против Дмитрия Камынина засекретили и не позволяют ознакомиться с ним даже его адвокатам, ссылаясь на секретность. Однако Камынину вменяют 228 статью о незаконном хранении наркотиков, которая не предполагает секретности.

Настолько топорно, глупо и неуместно это сделано. Организовать нормальную провокацию они не смогли, и поэтому, чтобы сейчас всё устоялось, нужно его ограничить. Сергей Охотин правозащитник правозащитник

Точную дату ареста правозащитников Охотин назвать не смог, однако он утверждает, что в СИЗО они находятся уже длительное время, и даже состоялось продление меры пресечения. Также Охотин говорит, что Камынина перевели из мужского корпуса кемеровского СИЗО в отдельный, чтобы отрезать его связь с миром.

Правозащитник заявил, что после изучения всех документов при достаточных основаниях напишет заявление в ЕСПЧ с требованием применить 39 правило — и вызволить правозащитников из условий, угрожающих их жизни и здоровью. По его словам, если заявление будет подано, то оно будет касаться позиции Камынина по голодовке или перевода его в другое управление ГУФСИН, так как исправительные учреждения Кемеровской области имеют определённую заинтересованность в том, чтобы Дмитрий содержался в плохих условиях.

К 39 правилу обращаются обычно по срочным вопросам: например, когда под угрозой находится жизнь человека. ЕСПЧ может обязать государство выполнить обеспечительные меры. Однако, как рассказывали NEWS.ru юристы, Россия далеко не всегда исполняла решение Европейского суда.

История с арестом Дмитрия Камынина развивалась следующим образом. 11 декабря 2020 года его задержали за якобы употребление наркотиков. В тот же день мировая судья Глазкова признала его виновным в административном правонарушении — потребление запрещённых веществ без назначения врача (часть 1 статьи 6.9 КоАП). В постановлении (этот и другие документы есть в распоряжении NEWS.ru) указано, что вина Камынина подтверждается в том числе рапортами сотрудников полиции. Согласно им, мужчину задержали «за хранение наркотических средств». Во время задержания, у полицейских «возникли подозрения, что Камынин Д.В. находится в состоянии наркотического опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался, составлен акт». В документе также отмечается, что Камынин признал вину в употреблении наркотиков. Это было учтено как смягчающее обстоятельство, однако не спасло от административного ареста на пять суток.

Охотин также рассказал, что Камынина избили во время задержания. В выписном эпикризе от 11 декабря 2020 года указан диагноз «ушибы мягких тканей лица».

Но уже 13 декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 статьи 228 УК) — в постановлении о возбуждении сказано, что с собой у него было 4,7 грамма синтетического психостимулятора альфа-pvp. 15 декабря Камынину предъявили обвинение. Признаёт ли он вину по уголовному обвинению — неизвестно. Таким образом, мужчина лишён свободы уже два с половиной месяца.

О сути обвинений в отношении Владимира Тараненко и о его состоянии в целом правозащитникам узнать не удалось. Известно лишь, что ему вменяют вымогательство (163 статья УК): якобы в ходе следственных действий у него были изъяты меченные купюры переданные ему под контролем оперативников.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Жалоб к администрации не предъявляли»

Пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области сообщила NEWS.ru, что и Камынин, и Тараненко «содержатся в надлежащих условиях» и жалоб к администрации не предъявляли. Также в ведомстве рассказали, что Дмитрий, ранее объявлявший голодовку, 26 февраля её прекратил. Его состояние удовлетворительное, претензий к сотрудникам СИЗО он не имеет.

Кроме того, ГУФСИН отметило, что на сайте «Сибири правовой» изложены некие факты об исправительных учреждениях Кемеровской области, которые не соответствуют действительности. Таковыми их признал суд и потребовал удалить информацию с сайта, утверждают в ведомстве. О каких конкретно фактах идёт речь — не уточняется.

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в разговоре с NEWS.ru заявил, что в последнее время уголовные преследования активистов-правозащитников участились. Он приводит в пример преследование правозащитника Евгения Хасоева в Иркутске. По словам Борщёва, последние действия силовиков воспринимаются как начало новой кампании — власть решила бороться с правозащитниками таким образом, «поскольку их авторитет несомненен». Однако обычно представители власти предпочитали устранять правозащитников более гуманными методами.

В основном конечно пользуются ярлыком «иностранный агент», ну как это «общественный вердикт», как «мемориал», но решили этим не ограничиваться, решили перейти к откровенным репрессиям. Это серьезный сигнал, но одновременно и знак того, что власти признают силу правозащитников, их авторитет, что с ними в общем-то справиться довольно сложно. Одни ярлыком «иностранный агент» здесь не обойдёшься. Вот они решили прибегнуть к репрессиям. Валерий Борщёв правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы

Он добавляет, что не знает дел, в которых правозащитников преследовали на законных основаниях. Все последние дела, говорит Борщёв, «сфальсифицированы в той или иной степени».