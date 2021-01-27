Прямая и явная угроза: пора ли паниковать из-за новых планов Росатома

Росатом объявил конкурс по разработке проектной документации для строительства нового комплекса переработки радиоактивных отходов недалеко от Сергиева Посада, в селе Шеметово. Здесь уже располагаются объекты ФГУП «РАДОН», а именно — построенный ещё в 60-х годов ядерный могильник, занимающий 58 гектаров. Новый проект вызывал опасения местных жителей и экологов, предполагалось даже что туда будут вывозить мусор с территории бывшего московского завода полиметаллов на Каширском шоссе, где начинается строительство объездной дороги — так называемой Юго-Восточной хорды. Так ли опасны планы Росатома, не сгущают ли экологи краски и что могут скрывать инициаторы проекта, разбирался NEWS.ru.

Опасные шахты

Стоимость первичного проектирования оценена в 70,4 млн рублей, работы оплатит федеральный бюджет. До 15 февраля принимаются заявки на участие в конкурсе, итоги подведут 19 числа. Сам же ввод комплекса в эксплуатацию в микрорайоне Новый села Шеметово, которое административно относится к Сергиеву Посаду намечен на 2025 год.

Комплекс будет перерабатывать 3 тыс. кубометров отходов в год. Из них 300 кубометров — 3-го класса опасности, которые будут только цементировать и 2700 кубометров менее опасного 4-го класса — которых к тому же будут предварительно сортировать, прессовать и сжигать. Что имеется в виду под отходами 4-го класса прямо говорится в документах закупки: это древесина, бумага, картон, теплоизоляционные материалы, изделия из стекла и керамики, сорбенты и фильтроматериалы, резина. Имеются в виду, разумеется, материалы подвергнутые радиоактивному заражению. Стройматериалы, строительный мусор, загрязненный грунт, электрокабели и подобные отходы не будут перерабатываться, их по технологии предполагается сразу заливать в цемент.

Здесь же рядом, с 60-х годов прошлого века, находится Сергиево-Посадский полигон МосНПО «Радон» который уже почти полностью загружен радиоактивными отходами, и резервы его близки к исчерпанию. На предприятие поступают радиоактивные отходы из города Москвы, а также из Московской, Архангельской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Более того, экологи утверждали, что шахты, в которые десятилетиями загружали отходы, подтопляются. Ранее население успокаивали обещанием что отходы из Шеметово перевезут в другое место, а полигон законсервируют. О строительстве нового комплекса местные жители узнали прошлой осенью, когда этот вопрос всплыл в повестке муниципального собрания, что вызывало заметные брожения умов.

Депутат из Сергиева Посада Андрей Мардасов заявлял , что новый объект в Шеметово может быть использован для утилизации отходов с территории бывшего Московского завода полиметаллов — она находится на Каширском шоссе и через неё проходит строительство будущей Юго-Восточной хорды. История со вскрытием этого захоронения тоже наделала много шуму, о чем NEWS.ru неоднократно сообщал.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Без права «вето»

Активисты утверждали, что вблизи раскопок датчики показывают превышение радиационного фона в десятки раз. В 2020-м году предприятие «Радон» действительно выиграло контракт на рекультивацию этой площадки.

Что не так с будущим предприятием по переработке? Слово «переработка» не всегда применимо к радиоактивным отходам. Радиация подчиняется своим законам — периоду полураспада радиоактивных веществ, и чтобы с ними не делал ФГУП «Радон», количество радиоактивных веществ не изменится. В документации к проекту указано что отходы будут сортировать, фрагментировать, измельчать, прессовать, уплотнять. Это неплохие виды деятельности, которые позволят уменьшить объем, но не количество радиоактивных веществ, — отметил в комментарии NEWS.ru физик-ядерщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Переработка это когда из чего-то опасного делают безопасное, а здесь мы этого не наблюдаем, отмечает эксперт. По его словам, сейчас проходит начальная фаза общественных обсуждений проекта — «Радон» должен предоставить оценку воздействия комплекса на окружающую среду.

Общественные обсуждения, слушания проводятся не потому что атомщики добрые, они должны приложить результаты общественных слушаний, чтобы получить лицензию на всю эту деятельность. Сроки общественных обсуждений в этом году — это 3-4-й кварталы. То есть летом мы ждем что они опубликуют оценку воздействия на окружающую среду и обозначат дату общественных слушаний, — говорит Ожаровский.

По его словам, общественными слушаниями легко манипулировать — так, в 2016 году «Радон» назначил их в рабочее время в удалённом от Сергиева Посада посёлке. При том, что участие в них — один из немногих механизмов общественного участия в принятии решений, прописанный в законе, который теоретически позволяет изменить ситуацию и высказать своё мнение прямым способом. При том, что права вето у общественности нет — даже если все проголосуют против, проект это может и не остановить. Для получения лицензии на объект «Радону» и Росатому нужен сам факт проведения слушаний, а не определенный их результат.

skc.ru

Как говорит Ожаровский, планы по строительству комплекса взывали озабоченность у активистов, особенно у жителей Сергиево-Посадского района, что видно по обсуждению в соцсетях, но на самом деле основная проблема не в этом, а в том что делать со старыми протекающими хранилищами радиоактивных отходов. Осенью специалистами был обследован ручей, вытекающий с территории ФГУП «Радон» — на его берегах обнаружены участки радиоактивного загрязнения.

То что они строят новый цех — ну и ладно, пусть строят. Пока не ясно, в новом комплексе они будут работать с новыми отходами, которые привозят, или они там будут иметь дело с уже накопленными отходами, будут раскапывать старые хранилища. Пока об этом рано говорить. Вообще я расцениваю этот комплекс не как «переработки», а как «переупаковки», ведь что слово «переработка» атомщиками прилеплено исторически и не соответствует действительности, — заявил Андрей Ожаровский.

Слово атомщикам

Член рабочей группы по безопасному обращению с обеднённым ураном общественного совета при Росатоме Дмитрий Горчаков в комментарии NEWS.ru выразил мнение, что строительство нового комплекса — логичное расширение и обновление производственной базы комбината «Радон». По его словам, отходы 3-го и 4-го класса далеко не самые опасные, и сам комбинат исторически создавался для сбора и переработки отходов не атомной промышленности, а тех, что образуются в ходе работы медицинского оборудования или научной деятельности — технические устройства, стройматериалы или грунт, загрязненный радиоактивными веществами, спецодежда и так далее

Технологически процессы обращения с такими отходами вполне отработаны и опробованы в других местах. При их правильном использовании вреда для окружающей среды, жителей и персонала не возникает. Сейчас речь идёт о разработке комплекса и его проектировании. Чтобы оценить насколько в нём буду учтены вопросы безопасности и влияния на окружающую среду, после проектирования надо будет посмотреть на материалы Обоснования воздействия на окружающую среду, которые должны будут быть вынесены на суд общественности, — рассказал Горчаков.

В ответ на запрос NEWS.ru пресс-служба ФГУП «Радон» сообщила, что новый комплекс придёт на смену главному технологическому корпусу предприятия, построенному ещё в 60-х годах прошлого столетия. Согласно заявлению пресс-службы, по мере завершения строительства нового комплекса, имеющиеся установки планируется выводить из эксплуатации, а здания и сооружения, в которых они установлены, демонтировать. Таким образом, под одной крышей предполагается разместить находящиеся на различных участках элементы технологической цепочки по обращению с РАО.

Новый комплекс позволит кондиционировать и подготавливать к передаче на захоронение Национальному оператору среднеактивные, низкоактивные и очень низкоактивные отходы, образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности на объектах промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства, — говорится в ответе «Радона».

На первом этапе пройдут проектные и изыскательские работы, которые должны быть завершены до конца 2022 года. По итогам проект пройдет обязательную государственную и экологическую экспертизу с целью получения положительного заключения о соответствии проектных и технических решений требованиям федеральных законов, норм и правил в области использования атомной энергии. На втором этапе начнется строительство комплекса и оснащение современным оборудованием для замещения имеющихся технологических линий, отметили в пресс-службе. При этом в «Радоне» не ответили на вопрос NEWS.ru, планируется ли размещать на площадках будущего комплекса отходы с территории бывшего Московского завода полиметаллов.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.