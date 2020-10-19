Помешательство на вмешательстве: как в РАНХиГС ищут агентов влияния

Никулинская межрайонная прокуратура Москвы 14 октября направила запрос в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В нём надзорное ведомство потребовало от придерживающегося либеральных идей ректора президентской академии Владимира Мау предоставить данные на студентов, участвующих в акциях протеста и сотрудничающих с иностранными НКО. Администрация вуза в ответ на это издала приказ с поручениями исполнить требования прокуроров. Документ опубликовал профсоюз «Университетская солидарность», что вызвало большой резонанс. Подробности — в материале NEWS.ru.

Студенты влияния

Из опубликованного приказа следует , что Никулинская прокуратура проводит проверку по поручению московской прокуратуры. Своей целью ведомство называет «проверку исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Направлялись ли подобные запросы в другие московские вузы, пока неизвестно. Столичное надзорное ведомство не смогло оперативно ответить на вопросы NEWS.ru.

Предметом интереса прокуроров стал период с 2018-го по первую половину 2020 года включительно. Ведомство ждёт от руководства вуза сведений о студентах, участвовавших в протестных акциях, и тех, у которых есть какие-либо контакты с иностранными организациями. Также оно требует предоставить сведения, подтверждающие, что РАНХиГС не нарушает антиэкстремистское законодательство. По мнению никулинского межрайонного прокурора К. В. Простакова, проверке подлежат некоторые мероприятия в рамках «иностранных и международных неправительственных программ», в которых могли бы участвовать студенты. Так, представители прокуратуры считают недопустимым «вмешательство в электоральные процессы»: подготовку наблюдателей на выборах, непосредственно наблюдение, сбор данных о нарушениях в ходе выборов. Критика внутренней и внешней политики государства, разговоры о необходимости смены власти в России, «разжигание этносепаратизма» в национальных республиках, «фальсификация мировой и российской истории», разрушение «традиционных российских духовно-нравственных ценностей» среди молодёжи — сведения об этом также должна представить администрация университета. Помимо перечисленного, университет обязан проанализировать, с какой мотивацией его учащиеся ходили на протестные акции, получали ли за это деньги, сколько студентов участвовало в митингах и какое число из них после этого привлекалось по административным статьям. Иностранные программы для одарённой молодёжи с дальнейшей перспективой приглашения в зарубежные вузы прокуратура тоже посчитала подозрительными и просила сообщить об участии в них.

Также ведомство интересуется «идеологической обработкой россиян, в первую очередь молодёжи, и созданием в данной среде проамериканских групп влияния, которые могут быть задействованы иностранными международными неправительственными организациями для достижения своих деструктивных целей (через продвижение американских и европейских демократических и либеральных ценностей, популяризацию американского образа жизни, критику социально-экономической ситуации и образовательной системы нашей страны, организацию языковых курсов и др.)».

Что касается «либеральных ценностей», обратить внимание на которые Никулинская прокуратура посоветовала ректору РАНХиГС Владимиру Мау, то последний сам относил себя к их последователям. Руководитель президентской академии по совместительству выступает исполнительным директором оргкомитета Гайдаровского форума. В 2019 году в эфире «Эха Москвы» Мау признавался, что для него премьер-министр Егор Гайдар, устроивший в России начала 1990-х «шоковую терапию», связан с «двумя слонами» — экономикой и экономическим либерализмом.

Владимир Мау ещё с 1980-х работал вместе с Егором Гайдаром в Институте экономики АН СССР, Институте экономической политики Академии народного хозяйства и Институте экономики переходного периода, а также официально трудился его советником в правительстве.

Владимир Мау Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин в разговоре с NEWS.ru пояснил, что требование в запросе единственное — предоставить данные о студентах, участвующих в вышеперечисленных мероприятиях. О санкциях в виде отчисления, если эти сведения будут переданы в прокуратуру, в документе не говорится, отметил он.

Общественник затруднился сказать, почему запрос прокуратуры направлен именно в РАНХиГС.

У нас есть две версии, почему этот запрос направили. Первое — что кто-то обратился в московскую или в Генеральную прокуратуру, мол, в РАНХиГС либеральные ценности распространяют и на митинги ходят, грубо говоря, донос написали. Второе — что планируется неофициальная проверка всех московских вузов, и РАНХиГС — это пробный шаг: если прокатит там, прокатит везде. Павел Кудюкин сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ

Кудюкин добавляет, что о проверках в отношении других вузов пока ничего не известно. Однако типовая таблица с последней страницы в запросе прокуратуры указывает на то, что планировалось собирать данные больше, чем в одном учебном заведении.

Он считает, что у администрации вуза было два варианта ответа на запрос прокуратуры. Первый — ответить формально, продемонстрировать, что требования ведомства не игнорируются, однако сведений об участии в митингах и связях с иностранными организациями не выявлено. Второй — дать максимально серьёзный ответ, рассказать обо всех контактах с иностранными организациями. Это, по словам Кудюкина, чревато тем, что следующим шагом станет выяснение источников финансирования и «раскрутится маховик репрессий». Однако, судя по приказу ректора Владимира Мау, вуз решил подойти к ответу на запрос со всей серьёзностью.

Не в своё дело

Профсоюзный лидер также отмечает, что прокуратура, направив в университет такой запрос, вышла за пределы своих полномочий.

Прокуратура — это надзор за соблюдением законности, согласно имеющимся на данный момент правовым нормам. Здесь они явно выходят за пределы своих полномочий, в запросе задаются дознавательские вопросы — это скорее работа дознавателей, следователей. Университет со ссылкой на превышение прокуратурой полномочий мог бы вообще на запрос не отвечать, — утверждает Кудюкин.

В пресс-службе РАНХиГС не стали комментировать ситуацию, посоветовав использовать формулировку, что в вузе «не ответили на запрос NEWS.ru». Сам ректор университета Владимир Мау не отвечает на телефонные звонки и сбрасывает их. Минобрнауки и Рособрнадзор на момент подготовки материала не ответили на запросы редакции.

По словам Павла Кудюкина, крайний день для ответа РАНХиГС на запрос прокуратуры — 18 октября. Но так как этот день был выходным, срок может быть перенесён на день позже. Какой ответ подготовил вуз, пока неизвестно.

Против проверки вуза открытое обращение запустили студенты РАНХиГС. По состоянию на вечер 19 октября под документом подписались более 300 человек. Его авторы обеспокоены приказом ректора Владимира Мау «Об обеспечении проверки, проводимой Никулинской межрайонной прокуратурой ЗАО г. Москвы».

Университет — это суверенное пространство академической свободы, в котором нет места давлению и преследованию по политическим мотивам. Ситуация, в которой университет вынуждают становиться полноценным политическим актором, неприемлема для духа Академии. Мы считаем, что требование прокуратуры является неправомерным: нарушает академические свободы и Конституцию РФ, — подчёркивается в петиции.

Авторы обращения с тревогой восприняли «информацию о том, что за критику вуза и оппозиционные взгляды, никак не пересекающиеся с академической деятельностью, могут быть применены самые жёсткие санкции (вплоть до отчисления из вуза и уголовного преследования)».

Мы выступаем против ущемления наших прав и давления на университет со стороны государственных органов. Просим руководство РАНХиГС прекратить сотрудничество по данному вопросу с Прокуратурой ЗАО и не применять никаких санкций по отношению к «неугодным» студентам, — говорится в обращении.

По информации Telegram-канала The Vyshka, кураторы якобы призывают студентов вуза не подписывать открытое письмо, предупреждая, что «это серьёзно», и советуя «не лезть» в эту тему, чтобы не возникло неких «проблем».

Как считает юрист «Команды 29» Максим Оленичев, требования Никулинской прокуратуры ставят учащихся под угрозу отчисления и нарушают право на образование.

В соответствии со статьёй 29 Конституции РФ каждому гарантируется свобода мысли и слова. Участвуя в публичных мероприятиях и сотрудничая с некоммерческими организациями, студенты выражают своё мнение по общественной повестке. Поэтому сбор такой информации с неизвестными целями может быть направлен на ограничение прав студентов, ведь прокуратура после получения таких сведений может потребовать их отчисления, если в уставе вуза есть такое положение. В этом случае может быть нарушено право обучающихся на образование, — объясняет Оленичев.

Ситуацию также прокомментировал известный литературовед, доктор филологических наук Сергей Зенкин.

Впечатление такое, что попытка установить в РАНХиГС тотальный полицейский надзор была построена как наезд, разбойничий налёт: получится — пограбим, не получится — убежим в лес, — написал Зенкин в Facebook.

Учёный назвал запрос надзорного ведомства «одиозным», поскольку он подводит «добрую половину научной деятельности университета под категорию „враждебной“». Зенкин обратил внимание, что прокуратура, в отличие от спецслужб, «не занимается оперативной работой и поэтому вынуждена действовать не через сексотов, а через официальное вузовское начальство».

По его мнению, после огласки «инициаторы наезда» будут отслеживать общественную реакцию, «решая, стоит ли расширять масштаб наезда или лучше пока в лес».

Судя по сценарию, это был эксперимент, разведка боем. Власти соблюдают осторожность, не рассчитывая на полную управляемость системы, как при советской власти, когда вся жизнь общества была пронизана агентурой партии и тайной полиции. Эта осмотрительность несколько ободряет и требует решительно реагировать при новых наездах, которые наверняка будут. Где есть действие, должно быть и противодействие, — говорит Зенкин.

vk.com/theacademy

Как до этого «профилактировали» вузы

Письмо Никулинской межрайонной прокуратуры в РАНХиГС — не первая инициатива подобного рода за последнее время. Так, в 2016 году ректор Саратовского госуниверситета Алексей Чумаченко разослал руководителям структурных подразделений вуза документ, в котором высказывалось пожелание принять меры по ограничению контактов иностранных граждан с сотрудниками и студентами учебного заведения.

По имеющейся информации, в апреле 2016 года состоялся визит федерального судьи Западного округа штата Оклахома США Стивена Фрайота и сотрудника посольства США в г. Москве. Есть основания полагать, что предстоящий визит может быть использован для установления контактов и вовлечения в свою орбиту влияния перспективных преподавателей и выпускников юридических специальностей, — говорилось в документе.

Кроме того, ректор саратовского вуза предупреждал подчинённых о грядущем праздновании Всемирного дня молодёжи в польском Кракове. Это мероприятие, по мнению чиновника, могло быть «использовано с целью создания позиций влияния и распространения прозападных ценностей, а также тиражирования антироссийских оценок среди молодёжи». Чумаченко потребовал от работников университета «оперативно информировать» управления по воспитательной работе, а также по международному сотрудничеству и интернационализации «в случае получения сведений о намерениях участия студентов в мероприятиях Всемирного дня молодёжи».

Эта история вызвала скандал, который докатился до пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он заявлял , что не может «в это поверить», предположив, что, «наверное, это какая-то или ошибочная информация, или выдернутая из контекста, или ещё что-то, потому что, конечно, вряд ли такое возможно». При этом в саратовском университете подтвердили подлинность документа.

Позднее в Минобрнауки РФ попытались объяснить действия чиновника из Саратова тем, что его «письмо содержало рекомендации в отношении лишь одного конкретного мероприятия», а в целом вуз «ведёт широкую международную деятельность и речи о каком-либо её сворачивании, а также о каких-либо запретах на общение студентов с иностранцами никогда не велось». Кроме того, в министерстве заявили о недопустимости действий, направленных «на изолирование высшей школы от международных контактов».

Уже через три года само Минобрнауки потребовало от учёных отчитываться о контактах с иностранцами. В июле 2019 года по подведомственным организациям был разослан приказ министра Михаила Котюкова от 11 февраля того же года «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приёму иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации». В этом документе говорилось, что на встрече с иностранцами должны присутствовать как минимум двое российских учёных. В нерабочее время такие контакты допустимы лишь с разрешения руководства, а после встречи учёные обязаны составить отчёт с кратким описанием разговора, приложив сканы паспортов участников.

В августе 2019 года в газете «Троицкий вариант — Наука» появилось открытое письмо завлабораторией управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александра Фрадкова. Учёный обратил внимание, что в рекомендациях, изложенных в приказе министра, есть «ряд ограничений и несуразностей, препятствующих научным контактам с нашими зарубежными коллегами и чреватых ущербом престижу нашей страны и её научно-технологическому развитию».

Когда о приказе Котюкова стало известно, министерство поспешило заявить, что чиновничья разнарядка якобы носит рекомендательный характер.

Данные рекомендации направлены, прежде всего, для учёта показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Наука», и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки, — отмечали в Минобрнауки.

В 2019 году, когда в Москве начались массовые выступления сначала в поддержку журналиста Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики, а затем против недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, в некоторых вузах стали проводить «беседы» со студентами и преподавателями на предмет их протестной активности. Как сообщал журнал DOXA, в октябре 2019 года через профилактические беседы со службой безопасности Российского государственного социального университета (РГСУ) прошли несколько десятков студентов. В апреле этого года, как писал NEWS.ru, учащиеся вуза жаловались на массовые отчисления. Администрация учебного заведения утверждала, что это связано с академическими задолженностями, однако некоторые студенты считали , что произошло это из-за их оппозиционных взглядов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также летом 2019 года силовики и администрация вузов проводили «профилактические беседы» с учащимися, подвергавшимися массовым задержаниям во время разгонов демократических протестов в Москве.

Позднее стало известно, что студенткам четвёртого курса факультета журналистики МГУ Фаризе Дударовой и Марине Ким администрация университета якобы предложила уйти в академический отпуск из-за их участия в кампании в поддержку аспиранта того же вуза Азата Мифтахова, о преследованиях которого NEWS.ru подробно рассказывал. Открытое письмо в защиту девушек подписали около тысячи человек, в том числе журналисты «Интерфакса», РБК, ТАСС, «Коммерсанта» и других СМИ. После этого ректор университета Виктор Садовничий пообещал, что студенткам дадут возможность пересдать «хвосты». В результате они получили тройки по всем задолженностям.

В октябре этого года студенты Казанского федерального университета (КФУ) записали видеообращение ко дню первокурсника «Я не боюсь говорить», в котором высказались на актуальные общественно-политические темы. По сообщению местной оппозиции, из-за этого ролика с молодыми людьми провёл беседу проректор. В вузе сначала заявили, что никакой встречи с авторами остросоциального высказывания не было, а затем его создательница сообщила, что состоялся «конструктивный диалог», стороны пришли к консенсусу, что «видео останется лишь в качестве личного мнения» на её личной странице.