Поджог или нет: почему был уничтожен парк «Хасанский»

В новогодние каникулы в Приморье выгорел охраняемый природный парк «Хасанский». По разным данным, от огня пострадало от 40 до 70 процентов зелёной зоны. Специалисты уже заявили, что причиной ЧП мог быть только поджог. Кому нужно уничтожать парк и имеют ли под собой основания сообщения о том, что «Хасанский» целенаправленно долго не тушили — в материале NEWS.ru.

«Уверены, что поджог»

Природный парк «Хасанский» занимает 9984,9 га. Он расположен на границе России с Северной Кореей и Китаем в дельте реки Туманная. В парке останавливаются перелётные водоплавающие птицы, там можно увидеть 50 видов куликов, несколько видов гусей и уток. В парке живут редкие животные, некоторых из которых больше нигде в России не встретишь. Также часть растений там занесены в Красную книгу России, Южной Кореи и Японии.

Пожар в «Хасанском» начался 7 января, справиться с огнём удалось только девятого числа из-за сильного ветра. По словам директора региональной Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Сергея Москальца, в результате низового пожара выгорел камыш почти на 50% территории парка. При этом горела камышовая растительность на заболоченных местах, поэтому ущерб для природы относительно небольшой.

Парк делится на две зоны: заповедную и зону заказного и хозяйственного использования. В первой выгорело около 600 га, это 20%, во второй — около 3,5 тысячи га, это примерно половина, — рассказывает Москалец.

Он добавил, что хоть причины ещё устанавливаются, в его организации уверены, что это поджог, так как зимой огню «просто неоткуда спонтанно взяться». В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре заявили , что по факту пожара организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» и органов государственной власти Приморского края. В прокуратуре пообещали, что «при наличии оснований» будут приняты меры прокурорского реагирования.

Преступная халатность

Виталий Аньков/РИА Новости Виталий Аньков/РИА Новости

Руководитель местного благотворительного фонда «Эффект» Ольга Дымникова вскоре после ЧП выступила с острой критикой местных властей и противопожарных служб. По её мнению, их преступная халатность привела к подобным печальным последствиям.

Дымникова на своей странице в Facebook указывает на то, что средства на функционирование МЧС, ФБУ «Авиалесоохрана» и других организаций стабильно выделяются из регионального бюджета, но при этом у парка якобы отсутствует инфраструктура, обеспечивающая его сохранность, мониторинг и научную деятельность. При этом, жалуется Дымникова, ФБУ «Авиалесоохрана» приехало на тушение пожара только через семь часов после возгорания.

Всю ночь парк тушила добровольная пожарная дружина «Меловой период Хасанского района», находящаяся в Краскино, имеющая возможность купировать пожары в парке, но дирекция парка не заключает с ними договор на тушение, — говорит Дымникова.

Один из учредителей дружины Андрей Барсуков рассказал , что на пожаре работали пять его товарищей. Барсуков 7 января находился на собственной туристической базе и когда заглянул во время обеда в телефон, увидел сообщение о возгорании от одного из дружинников. Огонь тушили до пяти утра, когда стало ясно, что опасность миновала.

Руководитель фонда «Эффект» рассказывает, что после посещения летом 2020 года природного парка она направила обращения в Министерство лестного хозяйства и Минприроды Приморского края с просьбой обеспечить своевременную пожароохрану. Дымовская указывала на необходимость создания охранной зоны, которая по закону должна быть там обязательно. Также она писала, что нужно ввести запрет охоты в парке, просила убрать многочисленный мусор и предлагала помочь в организации субботника, в том числе и на территории расположенного рядом Морского заповедника, который также пострадал от январского пожара. Однако на всё это глава фонда, по её словам, получила отписки.

NEWS.ru связался с заместителем директора учреждения «Приморская авиабаза» Сергеем Игониным, Учреждение является частью «Авиалесоохраны» — именно их Дымникова обвинила в нерасторопности при борьбе с огнём.

По словам замдиректора «Приморской авиабазы», было зафиксировано два пожара — в парке и на прилегающей территории. Игонин подчёркивает, что они являются государственным бюджетным учреждением, которое занимается тушением пожаров согласно госзаданию, которым территория парка не предусмотрена.

Мы тушили эту территорию по просьбе главы Хасанского района. Он позвонил, попросил помочь, мы быстро направили людей. Тушили 24 человека. В принципе, достаточно быстро потушили, — рассказывает Игонин.

Получить комментарий главы Хасанского района к выходу статьи NEWS.ru не удалось.

Замдиректора «Приморской авиабазы» также считает, что речь идёт, скорее всего, о поджоге.

Очень часто причиной пожара становится человек — либо он неаккуратно обращался с огнём, либо умышленно поджёг. Однако что именно там действительно было, должно установить следствие, — говорит Игонин.

По мнению Игонина, информация о большом числе сгоревших животных и подобные данные о сильном ущербе являются некоторым преувеличением. Замдиректора отмечает, что зимой птицы на гнёздах не сидят, молодняк не выращивают, а животные от огня в большинстве своём убегают. Безусловно, ущерб животному миру нанесён, но он не несёт катастрофических последствий, уверен Игонин.

Поджог или нет, но летом пожары на данной территории случаются часто из-за того, что южная часть Хасанского муниципального района — это редколесье с обширными болотистыми участками и зарослями камыша. Если пожар был не случайный, а преднамеренный, то одной из вероятных причин поджога могла стать попытка выгнать редких обитателей парка на выгоревшие территории, где на них легче охотиться браконьерам. По мнению руководителя фонда «Эффект» Ольги Дымниковой, причиной могло также послужить чьё-то желание захватить земли, которые, пока они заняты лесом, охраняются государством. Причина может быть и более банальной: безалаберность граждан, не задумывающихся об опасности разведения костров и брошенных в траву окурков. Известно также, что поджоги лесов нередко используются «чёрными лесорубами» — дело в том, что горелая древесина тоже заготавливается в промышленных масштабах, в том числе и для строительных нужд.

Так или иначе, но сейчас необходимо провести экологическую экспертизу для выполнения восстановления экосистемы «Хасанского». По словам Дымниковой, учёным необходимо осуществить подсчёт видового и количественного разнообразия животного и растительного мира, также нужно обеспечить спасение попавших сейчас в беду животных: косуль, водных оленей и других зверей, оставшихся без защиты, крова и еды на оголённой огнём территории.