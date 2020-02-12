Некоторые бортпроводники «Аэрофлота» с середины января помимо своих основных обязанностей стали заниматься уборкой самолётов. Всё дело в том, что крупнейший авиаперевозчик страны под руководством члена партии «Единая Россия» Виталия Савельева решил сэкономить на услугах клининговых компаний по 15 внутренним направлениям. Работники организации и представители профсоюзов при этом жалуются на текучку кадров, попытки сократить отпуска, разделение персонала на лояльных и нелояльных и тому подобное. В компании претензии комментировать отказались. NEWS.ru удалось выяснить подробности внутренней кухни отрасли и установить, как очередная оптимизация во время угрозы коронавируса соотносится с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). А также узнать, как в этой госкомпании обстоят дела с правами сотрудников.

Оптимизация клининга

Уборка воздушных судов клининговыми компаниями «с 16 января и до особого распоряжения» не проводится в аэропортах Белгорода, Волгограда, Воронежа, Ижевска, Казани, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Саратова, Сыктывкара, Уфы и Ульяновска.

С этого времени убирать самолёты стали бортпроводники, а вышеуказанные фирмы планируется привлекать только в случаях обнаружения «неустранимых загрязнений». Согласно инструкции, теперь стюардессы перед снижением лайнеров собирают мусор «в салонах, проходах, карманах пассажирских кресел, используя полутележки для мусора или вкладыши».

После выхода пассажиров необходимо собрать оставшийся мусор в салоне, при необходимости использовать щётку и совок. Также следует сложить ремни безопасности на креслах и заменить пледы и наволочки на подушках в бизнес-классе. Требуется проконтролировать чистоту туалетных комнат, при необходимости доэкипировать их, — гласят новые правила Департамента обслуживания «Аэрофлота».

За небольшой промежуток времени между рейсами (иногда составляющий всего около часа) бортпроводники обязаны привести в порядок салон и отправить мусор в базовые аэроузлы — Шереметьево в Москве и международный аэропорт Красноярска имени Хворостовского.

Что любопытно, менеджмент компании не хочет в рамках оптимизации самостоятельно сделить за чистотой и порядком в своих помещениях. В феврале «Аэрофлот» на два года вперёд заказал услуги по уборке московских офисов почти на 20 млн рублей. Объёмное техзадание предусматривает идеальную ежедневную уборку, вплоть до протирки всех поверхностей и мебельной фурнитуры на высоте до двух метров, и очистку сантехники от известковых отложений, а также дезинфекцию пепельниц и деликатную очистку сувениров, декоративных, ценных предметов (в присутствии сотрудников офиса). Всего контракт охватывает восемь помещений предприятия.

СП 2.3.6.1079-01 NEWS.ru

Эта несправедливость накладывается на неравенство между положением управленцев и рядовых работников в государственной компании. В 2016 году 11 членов правления «Аэрофлота» заработали вместе 600 млн рублей. Годовой доход каждого из них в среднем был равен 54,5 млн рублей, а рядового сотрудника — около 300 тысяч рублей. То есть их заработок различается более чем в 180 раз. В 2017 году доход одного члена Совета директоров составил уже 57 млн рублей (данные о средней зарплате рядовых работников недоступны).

Как считает лидер Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова, данное нововведение «Аэрофлота» является противозаконным, поскольку сам по себе такой вид работы как уборка никак не относится к должностным обязанностям бортпроводников.

Федеральный документ «Единый тарифно-квалификационный справочник» по направлению «Гражданская авиация» определяет две разные профессии с присущими им должностными обязанностями — «Бортпроводник» и «Мойщик самолёта». То есть обязанности по очистке внутреннего содержимого туалетов, пассажирской кабины, а также сбору мусора после выхода пассажиров государство относит к другой профессии. Соответственно, эти обязанности не могут быть прописаны априори в Трудовом договоре бортпроводника. Насколько мы знаем, на данный момент они не оплачиваются, то есть это однозначно нарушение трудовых прав бортпроводников. Помимо всего прочего, здесь (в особенности, в дополнительной нагрузке убирать туалеты с опорожнением мусорных контейнеров) есть ещё и нарушение санитарных норм, поскольку бортпроводники являются работниками, которые раздают питание пассажирам. Они, наряду с любыми работниками общепита, проходят обязательное регулярное медицинское обследование, чтобы не являться разносчиками заболеваний и инфекций. Имеется государственный документ — Санитарные правила от 2001 года за подписью на тот момент главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, регламентирующие работу всех комбинатов, организаций, задействованных в массовом обслуживании населения питанием. В том числе, в этом документе речь идёт и о транспорте. Там прописано, что туалеты должны убирать специально назначенные отдельные сотрудники, а не работники, имеющие контакт с пищей. С точки зрения санитарии и гигиены бортпроводники являются первейшим заградотрядом на пути распространения всяческих инфекций. Именно с этой целью бортпроводников один раз в два года направляют на специальное обучение по санитарно-гигиеническим правилам, определению симптомов различных опасных инфекций, выявлению лиц на борту с подозрением на опасную инфекцию. Самолёт — это ограниченное пространство с высокой концентрацией и потоком людей, зона повышенной опасности распространения вирусов и бактерий. У ВОЗ есть развёрнутое Руководство по санитарии и гигиене в авиации, в котором прописаны требования к уборке воздушных судов. В одной из норм чётко говорится, что работники, занятые отходами, не соприкасаются с едой и водой. Также даётся определение понятию «уборщик». Цель санитарии и гигиены — свести к минимуму опасность подхватить инфекцию. Илона Борисова лидер Шереметьевского профсоюза бортпроводников лидер Шереметьевского профсоюза бортпроводников

СанПиН 2.3.6.1079-01 NEWS.ru

Руководство по санитарии и гигиене в авиации Всемирной организации здравоохранения NEWS.ru

Также она отметила, что профсоюз в связи с нововведениями «Аэрофлота» намерен обратиться с развёрнутой жалобой в контролирующие органы. Кроме этого, Борисова обратила внимание на то, что отказ от услуг клининговых компаний происходит на фоне вспышки коронавируса в Китае, куда «Аэрофлот» продолжает летать.

В свете распространения коронавируса, когда наших граждан по распоряжению президента РФ вывозили из Китая специализированными бортами Министерства обороны с обязательным присутствием военных врачей-инфекционистов на борту с последующим карантином, «Аэрофлот» продолжает регулярные полёты в эту страну. Между тем, в связи с опасностью нового коронавируса Росавиация распространила по отрасли специальные рекомендации Роспотребнадзора по уборке и дезинфекции воздушных судов. В связи с этими событиями дополнительная нагрузка бортпроводников «Аэрофлота» работой по уборке воздушного судна вместо специализированных клининговых компаний серьёзно повышает риски распространения болезни. Распространителем рискуем получить бортпроводника, далее автоматически передача вируса коснётся членов их семей и непосредственно тех, кого обслуживают питанием бортпроводники — пилотов и пассажиров, — указывает Илона Борисова.

По её убеждению, отказ «Аэрофлота» от услуг клининговых фирм — это «следствие политики экономии средств компании, поскольку дополнительные обязанности по уборке воздушного судна бортпроводникам не оплачивают».

Подобная практика несколько лет назад стала применяться на рейсах в Париж. Но на тот момент она мотивировалась угрозой терроризма. Тогда «Аэрофлот» ссылался на соответствующее распоряжение Росавиации, с которым я пыталась ознакомиться официально, но «Аэрофлот» мне его не предоставил, аргументируя отказ якобы секретностью документа. Мы рассматривали это внутреннее распоряжение как незаконное, поскольку в соответствии с требованиями IKAO (Международная организация гражданской авиации. — NEWS.ru) любой аэропорт проходит специфическую процедуру сертификации по авиационной безопасности, в нём устанавливаются многоуровневые системы контроля доступа на борт обслуживающего персонала, — добавила лидер профсоюза.

В сентябре 2019 года тогда ещё бортпроводница Илона Борисова, проработавшая в «Аэрофлоте» 19 лет, устроила голодовку в защиту своих трудовых прав, а с октября лишилась работы якобы за самовольное оставление офиса. По словам бывшей работницы государственной авиакомпании, ставшей председателем профсоюза, у коллег накопилась масса претензий к руководству «Аэрофлота» — от отсутствия индексации зарплат и переработок до увольнений «неугодных».

Тогда же сотрудники провели стихийную акцию «больничный лист» — бортпроводники массово уходили на больничные, требуя увеличить зарплату и изменить отношение к себе со стороны руководства.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как сообщали NEWS.ru в «Аэрофлоте», количество открытых больничных листов за тот период было равно среднегодовым показателям. Также в компании заявили, что Борисову уволили «в полном соответствии с трудовым законодательством РФ» якобы «в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей». Кроме того, в организации заявили, что руководимый Борисовой профсоюз «не представляет интересы всего коллектива бортпроводников авиакомпании», объединяя «лишь 11-13 человек» из 8,5 тысячи сотрудников.

Это не единичные случаи вероятного наступления на права стюардов и стюардесс «Аэрофлота». В 2017 году бортпроводницы Ирина Иерусалимская и Евгения Магурина подали на авиаперевозчика в суд, заявив, что на заработную плату экипажа влияет полнота: размер одежды у женщин должен быть не больше 48-го. Суд обязал компанию выплатить им задолженность по зарплате, компенсацию за моральный вред, а также признал незаконным правило о размере одежды.

Пилот, пилот, я сверхэксплуататор...

Проблемы имеются и у пилотов «Аэрофлота», о чём NEWS.ru рассказал лидер Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. Он, как и Илона Борисова, связывает непопулярные нововведения с политикой экономии и сокращения расходов, «что может сказываться на безопасности полётов».

Например, осуществляется неучёт рабочего времени. Бывает, что в табели не вносятся определённые виды работ, которые не учитываются и не оплачиваются. Например, резерв. Это 12-часовое дежурство, когда человек выходит на работу и готов полететь в любой момент куда скажут, если кто-то из пилотов, допустим, заболел или опоздал на рейс. Резерв в табель должен записываться как рабочее время и за него должен платиться оклад. Второй момент — сейчас в Москве и Петербурге идут судебные процессы с компанией «Россия» — это «дочка» «Аэрофлота». Когда выполняются длительные рейсы, например, в Нью-Йорк, один экипаж туда прилетает, после чего остаётся на сутки, а второй садится в прилетевший самолёт и отправляется обратно. Сутки ожидания вылета в промежуточном аэропорту человек не может проводить так, как он хочет, то есть они не могут быть выходным днём. От этих суток в табель идёт 25% времени или шесть часов. Работодатель придумал изменение в документах, согласно которому первые 12 часов считаются послеполётным отдыхом, а остальное время — предполётным отдыхом. В приказе Минтранса № 139 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ» ничего подобного нет. Это чистая уловка для экономии фонда заработной платы. Также с 2010 года практикуется сокращение численности экипажа. Раньше летал один пилот и два командира, в том числе один на усилении, который в процессе горизонтального полёта менял то основного командира, то пилота, предоставляя им технологический перерыв. Сначала второго командира убрали на длительных рейсах, а затем со всех остальных. На 13-часовом рейсе из Хо Ши Мина (Вьетнам. — NEWS.ru), к примеру, должен вообще быть двойной экипаж — два командира и два вторых пилота, но этот рейс выполняет также один экипаж. Мы по этому вопросу обращались в прокуратуру, Ространснадзор и Росавиацию. Игорь Дельдюжов президент Шереметьевского профсоюза лётного состава президент Шереметьевского профсоюза лётного состава

Лидер профсоюза отмечает, что сокращается и численность бортпроводников, «которых довели до минимального количества — шесть человек (из расчёта один проводник на 50 пассажиров), хотя аварийных выходов в самолёте восемь, а для безопасности возле каждого должен быть свой бортпроводник, чтобы эвакуировать через свой выход». В качестве примера он привёл трагедию, произошедшую 5 мая 2019 года с лайнером «Аэрофлота» SSJ 100-95B, который после взлёта был вынужден вернуться в Шереметьево из-за неполадок, а во время посадки загорелся, в результате, задохнувшись от дыма, погиб 41 человек.

Задняя дверь салона была открыта. Если она открылась от удара, тогда вопросы к самолёту. Но дело ещё и в том, что проводник был там один в заднем отсеке. То есть вторая дверь могла остаться без присмотра. Не было напарника, который перед открытием двери мог посмотреть в окошечко — нет ли огня и чёрного дыма, и тогда только затем открывать. А там был и огонь, и чёрный дым. В этом случае по инструкции двери открывать нельзя, внешний пожар самолёт выдерживает в течение 15 минут, — пояснил Дельдюжов.

Таким образом, как отмечает профсоюзный лидер, экономия на персонале могла стать одной из причин трагедии. По его словам, если компанию-перевозчика штрафуют за выявленные нарушения, то наказание для неё, как правило, назначается незначительное — 50 — 60 тысяч рублей. Это в том числе позволяет менеджменту «хронически злоупотреблять» правилами безопасности, рискуя жизнями пассажиров и экипажа. Такое отношение связано, по мнению Игоря Дельдюжова, с тем, что транспорт застрахован и в случае трагедии будет выплачена компенсация.

Мы существуем в рыночных условиях, и заработок коммерческого предприятия будет больше при сокращении расходов на само производство. Где можно урезать расходы? Естественно, на регулярных выплатах персоналу. Из-за этого работники эксплуатируются «в хвост и гриву». В соответствии со 139-м приказом Минтранса «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ», рабочее время применяется по максимуму, а отдых — по минимуму. Получается, что в соответствии с этим приказом нарушений никаких нет, а люди вымотаны дальше некуда, — рассказывает Илона Борисова.

По её словам, люди, приходящие на работу, «ощущают негативное отношение со стороны среднего менеджмента».

Бортпроводника могут наказать по любому поводу и в течение полётной смены главное для него — не схлопотать какое-нибудь взыскание. То есть работа под дамокловым мечом в нездоровой атмосфере. Заработная плата не окупает таковых усилий. Из-за этого наблюдается постоянная текучка кадров, профессиональный опыт не накапливается, а это уже потеря профессии, как таковой, — продолжает Борисова.

С аналогичной ситуацией, если верить Игорю Дельдюжову, сталкиваются и пилоты.

Сейчас стали экономить — лишать премиальной части зарплаты за любое малейшее нарушение. Осенью 2019 года мы проводили исследования совместно с Высшей школы экономики по миграции пилотов. И 49% опрошенных аэрофлотовских лётчиков не исключают вариант ухода, — продолжает лидер ШПЛС.

Как напомнил NEWS.ru депутат Госдумы Олег Шеин, в 2015 — 2016 годах до 600 российских пилотов перешли на работу в китайские авиакомпании, после чего в РФ были вынуждены пойти на повышение зарплат лётному составу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году пилот Евгений Мольков уволился из «Аэрофлота». В настоящее время он живёт и работает во Вьетнаме. По его словам, главной причиной ухода стали «невыносимые» условия труда.

Меня не устраивает, что ко мне относятся, как к рабу. У меня нет никаких прав, а одни обязанности, что идёт в разрез с моим трудовым договором, который я подписывал и в котором оговорено всё. Но на деле получается всё по-другому. Есть работодатель, который думает, что может всё. И есть работник от слова «раб». Извините, но я им не нанимался и моей жизнью я не позволю никому распоряжаться. Постоянное нарушение норм труда и отдыха, карательная система, проблемы с отпусками, и только на последнем месте обманы с заработанной платой. На всё это у меня есть доказательства, которые в нужный момент я предоставлю. Я не обязан ходить и доказывать начальникам, что я имею право на отпуск, на ведение блога об авиации и высказывания своего мнения, даже если оно не относится к авиакомпании. Доходило до того, что мне говорили, мол, зачем я выкладываю фото, где я на фоне своей машины в форме или в отеле сижу в футболке и просто пишу о том, что я хочу развивать свой блог и популяризировать авиацию. А за видео с YouTube, которое я разместил в Instagram, меня просто сняли с рейса. Просто потому, что кто-то написал в «Аэрофлот». Я в своём блоге использую много фотографий, в том числе и других пилотов, которые их присылают мне. И я не сижу, обнявшись с камерой, в момент выполнения своих обязанностей. И никто так не делает, я имею в виду авиаблогеров. Начальство не интересуют проблемы своих подчинённых. Их интересует больше, что, не дай бог, кто-то напишет про них правду. Или скажет что-то в СМИ. Евгений Мольков пилот, бывший сотрудник «Аэрофлота» пилот, бывший сотрудник «Аэрофлота»

Также пилот обратил внимание на то, как «Аэрофлот» представляет сообщения о себе в СМИ в хорошем свете, выдавая «неправдивую информацию».

Но их совсем не интересует, что я должен отдыхать положенное время между рейсами. Что на рейсах из-за неправильного планирования у них летают полусонные экипажи, а нарушение отдыха — прямая угроза безопасности полётов, — возмущается Мольков.

Как сообщают в ШПЛС со ссылкой на одного из пилотов «Аэрофлота», «примерно каждый третий лётчик сидит на таблетках для сна», что не лучшим образом сказывается как на безопасности перевозок, так и на здоровье лётного состава.

Об этом косвенно может говорить окутанная тайной трагическая история, произошедшая 24 ноября 2019 года. В тот день следовавший рейсом из Москвы в Анапу самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Ростове-на-Дону. Причиной стала смерть пилота Дамира Ахметова от закупорки лёгочной артерии. В Омске у погибшего осталась 37-летняя супруга Анастасия и двое детей. По неподтверждённой информации, которую NEWS.ru сообщили в компетентных органах, в ходе выяснения причин трагедии выяснилось, что мужчина якобы месяцами работал без выходных.

Кроме того, семье погибшего будто бы не выплатили компенсацию, поскольку смерть Ахметова не оказалась страховым случаем. По данным источника, супруге пилота работодатель якобы заплатил только за организацию похорон и выдал последнюю зарплату Дамира Ахметова.

Если Анастасии Аметовой удастся, то, скорее всего, через суд она сможет добиться компенсации в виде 10 годовых зарплат мужа, — сообщил анонимный собеседник NEWS.ru.

Сама Анастасия Ахметова комментировать ситуацию после утери кормильца не стала.

Экспортёры социальной активности

Как рассказывает Игорь Дельдюжов, некогда в «Аэрофлоте» был неплохой коллективный договор, но этот документ «всё время меняют, убирают из него хорошие вещи для обычных работников».

В частности, убрали дополнительный 14-дневный отпуск за ненормированный рабочий день. Хотят отказаться от бесплатной химчистки формы, а для лётчиков и стюардесс форма — это как лицо компании. И если каждый начнёт стирать её дома, то как она будет выглядеть? Для наземных работников отменяют транспорт. Раньше из мест, где проживали сотрудники, — Лобня, Зеленоград, — доставляли автобусами. Премирование к праздникам убрали. Оплату детсадов убрали. Выдачу бесплатных лекарств убрали. Стали сильно экономить на медцентре. Он в собственности компании и прибыль не приносит — одни расходы. Убрали там стационар. Врачам мало платят. Мне доктор прислал на днях квиток с зарплатой за январь — там 35 тысяч начислено! А говорят, что там должна быть по указу президента двойная средняя зарплата по региону, — резюмирует Дельдюжов.

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Шеин назвал происходящее в «Аэрофлоте» «безобразием».

Недавно лётчики пожаловались на то, что компания собирается экономить на третьем пилоте по дневным рейсам. Это означает, что лётчик может провести за штурвалом порядка 14 часов полноценного рабочего времени фактически без какой-либо смены, что формирует очень высокую степень опасности. Такие вещи, конечно, недопустимы. В 2018 году «Аэрофлот» совместно с госкорпорацией по аэронавигации пытался уменьшить дополнительные отпуска для лётчиков и стюардесс. Эти отпуска существуют десятилетиями, они призваны компенсировать в том числе переработки. Два года назад эти нормы атаковали и пытались отменить. Я участвовал в кампании против этого, тогда проходили митинги в Москве. Мы работали через Госдуму, шли серьёзные переговоры, и Профсоюз лётного состава РФ в результате добился победы. Но, в общем и целом, мы имеем дело с корпоративной жадностью, как сказали бы на Западе. Олег Шеин депутат Госдумы депутат Госдумы

Парламентарий уверен, что «не надо трогать то, что хорошо работает» и «если есть советское трудовое законодательство, которое давало людям возможность отдыха и стимулировало к тому, чтобы выходить на эту профессию, то не надо его ломать» и «не стоит пытаться экономить на безопасности полётов и на специалистах».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Шеин также обратил внимание на то, что профсоюз лётного состава солидарен с борьбой бортпроводников.

Это новые сильные профсоюзы, которые родились в постсоветские годы, они крайне неудобны для корпорации, но они сопротивляются попыткам зажать права наёмных работников. Гражданская авиация — это одна из тех немногих отраслей в РФ, где есть крепкие профессиональные союзы, — подчёркивает депутат Госдумы.

По словам Илоны Борисовой, до определённого момента работники гражданской авиации «голосовали ногами» против нарушения их прав. Но крушение в 2015 году основного конкурента «Аэрофлота» — компании «Трансаэро» — заставило сотрудников отрасли задуматься о своём положении.

Отсутствие серьёзного конкурента на рынке приводит к тому, что «Аэрофлот» начинает «затягивать гайки», и любому возмущающемуся работнику напоминают про очередь претендентов на его место, — говорит Борисова.

На необходимость борьбы за свои трудовые права российских пилотов и стюардесс наводит и опыт западных коллег, которые, если к ним не прислушиваются, могут своими забастовками и иными протестами поставить на уши всю Европу. В этом отношении сотрудники гражданской авиации чаще остальных российских наёмных работников сталкиваются с иностранным опытом отстаивания прав и свобод, выступая своего рода экспортёрами социальной активности в Россию.

NEWS.ru обратился в «Аэрофлот» за официальным комментарием по поводу претензий его работников и лидеров свободных профсоюзов. Однако в компании предпочли ничего не комментировать.

Просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем вопросы, связанные с внутренними регламентами и процедурами, а также вопросы, связанные с системой мотивации персонала, — сообщили в пресс-службе госкомпании.

Слова профсоюзных лидеров, работников гражданской авиации и источников NEWS.ru публикуются с сокращениями. Позиция «Аэрофлота» изложена в полном объёме.

В подготовке материала также участвовали Марина Ягодкина и Сергей Вилков.