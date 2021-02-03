Очередные итоги протестов: уголовные дела и задержания

2 февраля после оглашения решения о замене Алексею Навальному условного срока на реальный в Москве и Санкт-Петербурге прошли протестные акции. Полиция начала готовиться к этому заранее — в столице была оцеплена Манежная площадь и закрыты некоторые центральные станции метро. По данным проекта «ОВД-Инфо», на акциях протеста вечером 2 февраля были задержаны 1386 человек. Подробнее о последствиях прошедших акций — в материале NEWS.ru.

Акция 2 февраля запомнится ещё большим количеством насилия, чем предыдущие две январские. В этот раз полиции было в разы больше, она действовала жёстче и старалась задержать максимальное количество людей, в том числе и журналистов. Несмотря на пресс-карты и жёлтые жилеты, несколько представителей СМИ были задержаны, один из них был избит. Всего, по сообщению Союза журналистов России, в день суда над Навальным были задержаны 17 сотрудников СМИ. По итогам акции, согласно данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1386 человек.

Если говорить о последствиях двухнедельных протестов, то они гораздо масштабнее. NEWS.ru рассказывал, против кого и по каким статьям были возбуждены уголовные дела. Кроме того, по итогам акции 31 января правозащитники сообщили о рекордном количестве задержанных — более пяти с половиной тысяч человек по всей стране, более 1600 человек в Москве и 1100 в Санкт-Петербурге. Районные суды Петербурга начали выписывать штрафы и отправлять под административные аресты поздним вечером того же дня, 31 января. Согласно информации объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, по состоянию на 2 февраля, судами рассмотрено 610 протоколов за акцию 31 января, при этом материалы всё ещё продолжают поступать.

«Апология протеста» сообщает , что на 3 февраля в московских судах назначено несколько заседаний по следам протестов 23 и 31 января 2021 года. В Тверском суде рассмотрели вопрос об административном аресте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова: суд назначил ему 25 суток за повторное нарушение порядка проведения митинга. При этом на самой акции журналиста не было — Смирнову вменяли репост шутки в Twitter, в которой якобы содержался призыв прийти на акцию 23 января. В Басманном суде сегодня избрали меру пресечения муниципальному депутату Люсе Штейн — она проходит подозреваемой по так называемому санитарному делу (236 статья УК). Следствие просило для неё домашний арест, суд с этим согласился. По этому делу уже арестовано несколько других фигурантов, большинство из которых являются сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией. Под домашний арест до 23 марта уже отправлены: Любовь Соболь, Олег Навальный, Анастасия Васильева, Кира Ярмыш, Дмитрий Барановский, Мария Алёхина и Олег Степанов, последним двум сегодня также предъявили обвинение. Николаю Ляскину избрали запрет определённых действий, у ещё одного фигуранта дела — Константина Янкаускаса — меры пресечения пока нет.

Сергей Смирнов Пресс-служба Тверского суда

Также Головинский суд на 10 тысяч рублей оштрафовал журналиста «Открытых медиа» Дмитрия Никитина за участие в акции 2 февраля в поддержку Навального (ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП), несмотря на то что он был одет в специальный жилет, а также имел при себе пресс-карту. «Открытые медиа» сообщают , что в суд журналиста доставили в наручниках, адвоката не допустили, а заседания как такового не было — молодому человеку просто вручили постановление.

На журналиста Илью Азара сегодня составили два административных протокола — оба о повторном нарушении порядка проведения митингов (ч. 8 статьи 20.2 КоАП). Речь идёт ещё о прошлогодних событиях: 12 марта 2020 года Азар в соцсети призывал участвовать в митинге против внесения поправок в Конституцию, а 13 июля призывал прийти к СИЗО «Лефортово» поддержать арестованного журналиста Ивана Сафронова.

На акции 2 февраля в Москве была задержана актриса Аглая Тарасова. Она провела ночь в отделе полиции, сегодня днём её отпустили, составив протокол за участие в несогласованном митинге (ч. 5 статьи 20.2 КоАП). Вызов в суд для принятия решения по протоколу назначен на 11 февраля, актрисе может грозить штраф до 20 тысяч рублей, рассказал адвокат Алексей Прянишников.

Что касается уголовного преследования участников митингов, то на данный момент Москва лидирует по количеству фигурантов и статей, по которым они были привлечены. Пресненский суд столицы начиная с 26 января в ежедневном режиме арестовывал участников акции, обвиняемых в применении насилия к сотрудникам органов. Так, по 318-й статье под арест были отправлены: Евгений Есенов, Тимур Салихов, Валерий Евсин, Ольга Бендас, Сайд-Мухамад Джумаев, Станислав Ахмедов. Запрет определённых действий по той же статье избрали Александру Мучаеву. Также Пресненским судом 28 января был арестован тиктокер Костя Лакеев. Ему вменяют сразу две статьи — порча чужого имущества (ст. 167 УК) и хулиганство группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Следователи считают, что блогер участвовал в митинге 23 января и напал вместе с ещё несколькими людьми на машину сотрудника ФСБ. В итоге были разбиты стёкла автомобиля, а водитель, как сообщалось, повредил глаз. Молодой человек признал свою вину.