Войны госкорпораций: за что арестовали советника главы Росатома

Экс-депутат Госдумы, член-корреспондент РАН и советник главы Росатома Владимир Грачёв находится под домашним арестом, являясь фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, 78-летний учёный-эколог и до недавнего времени председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) требовал €1 млн от одной из компаний, занимающейся утилизацией отходов, за якобы лоббирование её интересов. Ранее он готовил отрицательные заключения на проекты мусоросжигательных заводов, которые пытается реализовать Ростех. Коллеги фигуранта характеризуют его с положительных сторон и не исключают, что он мог оказаться объектом провокации. NEWS.ru попытался выяснить, имеет ли эта история отношение к конфликту между госкорпорациями Сергея Чемезова и Алексея Лихачёва в борьбе за мусорные ресурсы и может ли повлиять на положение кремлёвского куратора внутренней политики Сергея Кириенко, к которому был близок арестованный профессор.

«Эта ситуация никак не умаляет заслуг»

Из картотеки материалов, рассматриваемых Пресненским судом Москвы, следует, что Владимира Грачёва отправили под домашний арест ещё 1 августа, но СМИ обратили на это внимание только сейчас. Как пишет «Коммерсант», оперативники ФСБ задержали учёного в ресторане «Ваниль» в центре Москвы во время получения 3 млн рублей от неких предпринимателей, которых он консультировал на экологические темы. Указанная сумма, по данным следствия, была частью требуемого €1 млн «за лоббирование интересов владельцев комплексов по переработке мусора».

Посчитав условия, выдвинутые учёным, чрезмерными, его партнёры обратились в ФСБ. Чекисты долгое время фиксировали встречи с участием господина Грачёва и его телефонные переговоры, а затем в рамках оперативного эксперимента задержали его, как отмечено в материалах дела, с поличным, — указывается в публикации.

Издание также отмечает, что некоторые представители окружения Грачёва уверены, что он оказался жертвой провокации. Опрошенные NEWS.ru знакомые учёного из руководства созданного им экологического движения «Гринлайт» — Геннадий Онищенко (экс-глава Роспотребнадзора) и Борис Мясоедов (академик РАН) — отозвались о нём положительно и удивились новостям об уголовном преследовании коллеги.

Я про это (уголовное дело Грачёва. — NEWS.ru) не слышал. Когда он был председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, а я был главным санитарным врачом, мы часто пересекались. Был ещё такой фонд имени Вернадского, который создавался ещё при [председателе правления «Газпрома» Рэме] Вяхиреве. Это была очень серьёзная структура, на неё и деньги выделялись, и полезные дела делались. Потом он (фонд. — NEWS.ru) как-то со сменой руководства [«Газпрома»] свернул свою работу, но когда он был в самой активной фазе, Владимир Александрович принимал в нём большое участие, поскольку газовики и нефтяники много доставляют неудобств, особенно в северных районах. Геннадий Онищенко депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора

По словам Онищенко, фонд был действительно эффективным.

Что касается уголовного дела, то у меня не было поводов думать о нём в этом направлении. Он всю жизнь занимался вопросами экологии и в профессиональном плане действительно своё дело знал. Как профессионал он вызывал уважение, поскольку проблематикой он владел, — отметил депутат.

Академик Борис Мясоедов подчеркнул, что много лет знает Владимира Грачёва «как безупречного учёного, который активно работал и в Росатоме, и в «Газпроме».

Ничего плохого я о нём сказать не могу. Знаю, что он подал прошение об отставке по состоянию здоровья с поста руководителя совета РАН по глобальным экологическим проблемам. Теперь председателем назначен декан химфака МГУ Степан Николаевич Калмыков. Борис Мясоедов доктор химических наук, академик РАН доктор химических наук, академик РАН

О проблемах со здоровьем у Грачёва рассказал и его коллега по ВООП Элмурод Расулмухамедов. Из-за этого учёный покинул пост председателя Центрального совета организации. Также он отметил, что экологи нередко подвергаются уголовным преследованиям за свою деятельность.

Владимир Александрович написал самоотвод ещё в июле с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья. Что касается уголовного дела, то многие руководители наших отделений прошли через уголовное преследование. Например, глава ВООП в Адыгее два года подвергался уголовному преследованию, а кончилось тем, что тот, кто его преследовал, сам оказался в тюрьме, а нашему коллеге принесли извинения и оправдали его в суде. Жизнь «зелёных» руководителей, она такая. Поэтому в случае с Владимиром Александровичем будет правильно дождаться каких-то подробностей и решений следственных и судебных органов, а после этого что-то комментировать. Элмурод Расулмухамедов первый зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы первый зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы

Расулмухамедов добавил, что «эта ситуация никак не умаляет заслуг Владимира Александровича перед экологией и перед наукой». Также он предположил, что у Грачёва могли быть «серьёзные трения по ряду направлений, которыми он занимался, в том числе как учёный».

Плохое хорошее мусоросжигание

В марте этого года стало известно, что совет РАН по глобальным экологическим проблемам под руководством Грачёва подготовил документ с критикой проектов четырёх мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане, которые к 2022 году должно реализовать входящее в Ростех АО «РТ-Инвест». Как писал ранее NEWS.ru, директор данного акционерного общества Андрей Шипелов ожидаемо выступает одним из лоббистов строительства предприятий по сжиганию твёрдых коммунальных отходов. После экологических протестов против реализации этого проекта Генпрокуратура попросила учёных провести проверку документации предприятий.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В заключении совета РАН говорилось , что к недостаткам технологии сжигания мусора «безусловно относится образование и дальнейшая утилизация золошлаковых отходов, а также необходимость круглосуточного контроля и своевременного ремонта системы газоочистки». С близких позиций проект критиковали и в Greenpeace, обращая внимание на то, что от такого способа уничтожения мусора будет образовываться токсичная зола, и для её захоронения придётся строить новые хранилища.

Сжигание твёрдых коммунальных отходов предполагает самые низкие затраты на их утилизацию. Технологии, которые при этом используются, должны обеспечивать высокие показатели экологической безопасности. При сжигании несортированных отходов таких показателей достигнуть невозможно, — отмечалось в документе для Генпрокуратуры.

Также учёные РАН под руководством Владимира Грачёва обращали внимание на неприемлемость сжигания мусора «без предварительной сортировки на колосниковой решётке с последующей трёхступенчатой очисткой дымовых газов».

Заводы включены в федеральный проект — решение по ним принято. Мы не ставим под сомнение решение государственной экологической экспертизы этих заводов — высказываем опасения, чтобы руководители и инвесторы подумали и приняли меры, которые бы их развеяли, — объяснял тогда Владимир Грачёв.

Менее чем через два месяца после этого стало известно, что Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 мусоросжигательных заводов. На реализацию проекта планируют выделить 600 млрд рублей. При этом тогда же в госкомпании Сергея Чемезова ответили на обвинения в опасности таких предприятий для окружающей среды и здоровья проживающего рядом населения.

Их аргументы сводились к тому, что по похожим технологиям в разных странах уже функционируют более 1,5 тысяч мусоросжигающих установок, подобных тем, которых планируется вводить в строй в России. В Ростехе утверждали, что тот мусор, который «невозможно разделить и вернуть в жизненный цикл, весь цивилизованный мир вынужден отправлять на термическую переработку, чтобы уничтожить отходы как предшественников супертоксичных веществ».

Мифы об опасности заводов по энергоутилизации отходов относятся к заводам старых поколений, где температура сжигания не превышает 800 градусов. На наших заводах температура сжигания будет достигать 1260 градусов и будет использоваться совершенная система фильтрации, что обеспечит полное уничтожение опасных веществ, — обещали подчинённые Сергея Чемезова.

Что касается Владимира Грачёва, то ранее он положительно отзывался о мусоросжигании. В 2018 году учёный констатировал, что в России сложилась катастрофическая ситуация с переработкой отходов.

Свалки — это самое опасное, что у нас сейчас есть на планете. Поэтому переход на культурное обращение с отходами — очень важное направление. Конечная остановка в этой схеме — мусоросжигательный завод, который утилизирует остатки того, что нельзя вторично использовать. Из этого получается электроэнергия. Я считаю, что это очень правильное направление, испытанное во всем мире, где работает около полутора тысяч МСЗ. Такие заводы, построенные по современной технологии, мы хотим применить и в России, — говорил учёный.

В 2016 году Грачёв, являясь председателем экспертного совета при министерстве экологии и природопользования Московской области, одобрил технологические решения будущих заводов в регионе. В заключении руководимого академиком совета говорилось, что «предлагаемая к использованию трёхступенчатая система сухой газоочистки <...> относится к системам последнего поколения, позволяющим эффективно улавливать диоксины и фураны и тяжёлые металлы».

Доминик Бутен/Global Look Press

«Продолжение конфликта Росатома и Ростеха»

По мнению замруководителя российского отделения международной неправительственной антикоррупционной организации Transparency International Ильи Шуманова, арест Владимира Грачёва — «это знаковое событие не только для экологической отрасли». По его словам, профессор является близким лицом к кремлёвскому куратору внутренней политики Сергею Кириенко, некогда возглавлявшему Росатом.

Арест члена общественного совета Росатома Грачёва — это продолжение конфликта Росатома и Ростеха на теме конкуренции технологий утилизации отходов. Возглавляющий ВООП Грачёв, назначенный туда не без согласования в УОП администрации президента, не получив от Ростеха «знаков внимания», начал откровенно кошмарить технологии Ростеха на всех публичных площадках. Разумеется, в качестве альтернативы предлагались технологии, имеющиеся у Росатома, — написал Шуманов в своём Telegram-канале.

Также он напомнил, что в последнее время Владимир Грачёв «работал в связке» с директором направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андреем Лебедевым, сыном сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева. С последним, как уверяет Шуманов, ещё со времён работы в Горьковском обкоме КПСС знаком первый замруководителя администрации президента и председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, «у которого долгое время в советниках ходил арестованный Грачёв».

Семью Лебедевых и арестованного Грачёва можно обозначить как группу заинтересованных лиц, которые под крышей Росатома «осваивают» уже не первую сотню миллионов рублей, — уверяет представитель Transparency International.

Тут стоит напомнить о федеральном проекте «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I–II классов опасности» (входит в нацпроект «Экология»). Общий объём его финансирования в 2019–2024 годы составляет более 36 млрд рублей. Реализацией проекта должно заняться входящее в Росатом ФГУП «РосРАО», которое теперь называется «Федеральный экологический оператор». В 2019 году курируемое Лебедевым-младшим предприятие постановлением кабмина, собственно, было назначено федеральным оператором по обращению с отходами I и II класса опасности.

Одним из ключевых звеньев проекта является ликвидация полигона химических отходов «Красный бор» в Ленинградской области. Росатом обещает выполнить работы до 2024 года. Ранее сообщалось, что только на проектные изыскания федеральный бюджет потратит 1,5 млрд рублей.

Как сообщал анонимный Telegram-канал «Незыгарь», первое же техзадание на разработку проекта оценивалось в 1,6 млрд рублей, что «в десять раз выше рынка, а уровень технических решений по „Красному Бору“ не является уникально сложным». Документация якобы была отклонена ВНИИ «Экология», за что по слухам атомщики пытались через Минприроды лоббировать отставку его директора Ивана Старикова, которому «предлагалось отдать необоснованно огромные бюджетные средства на подготовку проекта», в который «будут заложены конкретные поставщики самых дорогих материалов и оборудования». Такой подход, по слухам, демонстрировался на ликвидации полигона в Челябинске, «смета которой за последние два года выросла в три-четыре раза». В итоге проект рекультивации оценён в 4,5 млрд рублей.

Уже невозможно скрыть, что часть кадров, находящихся в ближнем круге главного администратора внутренней политики страны, создают токсичную среду и компрометируют последнего. При этом отказаться от старых контактов, которые тянут вниз кремлёвских политических администраторов, видимо, уже невозможно. Как и невозможно контролировать коррупционные риски с такой обширной клиентелой, какая имеется у Кириенко. Можно только представить, что наговорит следователям арестованный эколог-пенсионер Грачёв, чтобы избежать наказания, — предполагает Илья Шуманов.

Ранее Владимир Грачёв фигурировал в истории с проведением конференции, посвящённой 300-летию горного и промышленного надзора в России. Двухчасовое мероприятие проходило 17 декабря 2019 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» под эгидой Ростехнадзора. На сайте этой структуры указано , что учёный возглавляет её общественный совет.

Помимо этого, Грачёв является президентом общероссийской общественной организации «Общественная российская экологическая академия». Последняя стала победителем конкурса на «оказание услуг по организации и проведению» конференции. На это Ростехнадзор потратил из бюджета 2,1 млн рублей, что некоторые наблюдатели сочли завышенной суммой.

Биография Владимира Грачёва

Он родился 2 марта 1942 года в Ивановской области. В 1966-м с отличием окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Литейное производство». Через год поступил в аспирантуру Московского института электронного машиностроения и в 1969 году защитил кандидатскую, а в 1988-м докторскую диссертации.

С 1960 по 1974 годы Грачёв трудился на Пензенском компрессорном заводе в должностях техника, мастера, инженера, начальника бюро и главного металлурга головной лаборатории. Затем перешёл в Пензенский политехнический институт, став старшим преподавателем и заведующим кафедрой.

В 1991 году стал член-корреспондентом РАН по отделению физической химии и технологии неорганических материалов, в 1996-м получил второе высшее образование в Пензенском госуниверситете по специальности юриспруденция.

В 1990-1993 годах Грачёв был депутатом верховного совета РСФСР/РФ, где стал зампредом комитета по науке и народному образованию. Входил во фракцию сторонников Александра Руцкого. В 1999-2007 годах являлся депутатом Госдумы от «Единой России», возглавлял комитет по экологии. В 2000-2007 годах был членом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Грачёв — сторонник атомной энергетики, внедрение которой, по его мнению, позволит решить глобальные экологические проблемы. С 2008 года он был советником гендиректора Росатома и с того же времени председателем общественного совета при Ростехнадзоре.

В 2002-2010 и в 2017-2020 годах Грачёв являлся председателем центрального совета ВООП. В 2001-м он создал Экологическое движение конкретных дел, на базе которого в 2010 году была образована межрегиональная общественная организация «Гринлайт».

Также занимал должности члена общественного совета Росатома, Высшего экологического совета комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Экспертно-консультативного совета при председателе Счётной палаты РФ, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Возглавлял неправительственный экологический фонд имени Вернадского.