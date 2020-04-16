С начала апреля россиян начали активно штрафовать по новым статьям КоАП, обобщённо называя их действия нарушением режима самоизоляции. NEWS.ru обратил внимание на историю москвича, который получил штраф за то, что вышел за продуктами не по месту прописки. Мы попытались выяснить, действительно ли поход в магазин не по адресу прописки может быть наказуем и как это может отразиться на жизни после окончания карантина.

Россияне уже начали привыкать к новым видам ответственности в условиях изменяющейся реальности: каждый день суды разных регионов бодро рапортуют о количестве задержанных за неправомерный выход из дома. Однако задержание москвича за отсутствие прописки в определённом районе многих заставило обеспокоиться. И неудивительно: только по официальным данным, в Москве проживают более 12,5 млн человек, и вопрос регистрации и прописки в нынешних обстоятельствах может встать остро для нескольких миллионов незарегистрированных жителей.

Сергей Ашарин поделился в соцсетях историей своего брата Александра, которого задержала полиция, когда он шёл в продуктовый магазин. По словам молодого человека, на его родственника составили административный протокол за то, что он находился в московском районе Орехово-Борисово, где фактически проживал, хотя прописан в другом (об этом полицейские узнали после того, как проверили паспорт мужчины).

На основании этого составили бумагу об административном нарушении и возможном штрафе в 4 тысячи рублей. Кроме протокола дали ещё «определение», где также красочно описан его вражеский поход за сосисками в другой округ Москвы, — написал Ашарин в Facebook.

Он добавил, что 20 апреля Александра вызывают в Объединение административно-технических инспекций по Москве (ОАТИ). Вопрос о привлечении его к административной ответственности будет рассматриваться не в суде, а в этой инспекции, так как протокол составлен в соответствии с московским кодексом об административных правонарушениях.

Сам участник событий не захотел пообщаться с корреспондентом NEWS.ru, сказав, что «устал говорить одно и то же».

Юрист правозащитной организации «Агора» Леонид Соловьёв в истории Александра Ашарина советует ориентироваться на указ мэра Сергея Собянина. Он обязывает без особой нужды не покидать место проживания, в документе перечисляется ряд причин, по которым разрешается выходить из дома. Однако в нём не говорится о том, что место проживания должно совпадать с местом регистрации.

Указ обязывает не покидать место проживания и не отходить за 100 метров, если вы выгуливаете домашнее животное. Но при этом в указе не сказано, что нужно проживать именно по месту своей регистрации. То есть достаточно место проживания. Это дословный текст указа Собянина. Поэтому при обжаловании этого штрафа нужно просто предоставить доказательства, что вы проживаете именно по этому адресу. И это может быть всё что угодно: договор аренды, свидетельство о праве на собственность или показания свидетелей, с кем он проживает. Леонид Соловьёв адвокат адвокат

Сергей Булкин/NEWS.ru

Соловьёв также считает, что после окончания пандемии коронавируса не стоит ждать каких-либо законодательных изменений в части регистрации.

Я не думаю, что что-то изменится, потому что сейчас на этом никак и нигде не акцентируют внимание. И в связи с этим можем сказать, что в этом направлении пока не смотрят. Поэтому мой прогноз — на этом так всё и оставят. Сейчас документы в условиях пандемии проверяют по другому основанию. И я не думаю, что увеличатся штрафы за нерегистрацию. Работа правоохранителей сосредоточена на другом, — рассуждает он.

Адвокат Зелимхан Бициев в свою очередь полагает, что в нынешних условиях разумнее было не цепляться к адресу по прописке, а дать людям самоизолироваться там, где им это будет удобнее.

Если правительство хочет привязать каждого гражданина к конкретному адресу для установления какого-либо контроля или порядка на улицах, целесообразнее установить фактический адрес проживания граждан. Неразумно привлекать их за то, что они сидят дома по месту фактического проживания, так как под угрозой привлечения к административной ответственности (за нарушение режима самоизоляции. — NEWS.ru) миллионы людей могут отправиться к месту своей регистрации, продолжая распространять инфекцию и усугублять ситуацию с коронавирусом по всей стране. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

Леонид Соловьёв также пояснил, как в принципе устроена современная система регистрации. По его словам, сейчас с этим гораздо проще — гражданин может проживать там, где хочет, но обязан зарегистрироваться, в то время как в Советском Союзе за проживание без прописки могла грозить ответственность вплоть до уголовной.

В СССР действительно существовал институт прописки, но он был упразднён в 90-х годах. Тогда предусматривалась ответственность — административная, уголовная за проживание вне этого адреса. Сейчас этот институт трансформировался в институт регистрации. Существует два вида регистрации: по месту проживания и по месту пребывания. По месту проживания она постоянная, по месту пребывания — временная на определённый срок. Соответственно, у них разные основания для получения и разное правовое регулирование, — говорит он.

Юрист рассказал, что ответственность за проживание без регистрации есть и сейчас, но она куда мягче — тысяча рублей административного штрафа. При этом на данный момент разрешается находиться в другом регионе без каких-либо документальных оснований до 90 дней, в советское же время подобного срока не было предусмотрено.

Соловьёв добавил, что по его субъективному мнению, институт регистрации в России пора отменить вовсе.

Я сторонник американской истории, где достаточно иметь проживание в штате, соответствующий документ, водительские права, страховку, и этого хватит, чтобы подтвердить, что вы в этом штате проживаете. Я думаю, что нам тоже так нужно сделать, у нас излишняя бюрократизированность и, на мой взгляд, она потеряла свою актуальность, потому что огромное количество людей не живёт по своему адресу регистрации, — заключил он.

Тем временем в Новосибирске произошла история, похожая на московскую. Правда, отличается она тем, что там местного жителя оштрафовали за отбывание карантина не по назначенному адресу. 29 марта он вернулся из Таиланда в Новосибирск, ему сразу же вручили постановление о необходимости полностью изолироваться на 14 дней. В документе был указан адрес жительства по прописке — в Ленинском районе. Однако мужчина поехал проводить карантин по другому адресу, в Кировский район. Он не отрицал, что находился не в том месте, которое указано в постановлении, но утверждал, что соблюдал все карантинные меры — из квартиры не выходил. В итоге суд всё же решил, что новосибирец нарушил ч. 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

Зелимхан Бициев объясняет, что за нарушение карантина ответственность предусмотрена более суровая, чем за нарушение так называемой самоизоляции, и наказание может быть вплоть до уголовного. По его словам, если в постановлении действительно указан определённый адрес, то гражданин должен провести свой карантин именно там. Но если, например, по прописке человек жить не может, тогда нужно обжаловать это постановление — в суде или в прокуратуре. Либо же следует согласовать этот вопрос с Роспотребнадзором и получить разрешение от инстанции.

В подготовке текста также участвовала Марина Ягодкина.