СК возбудил уголовное дело по статье ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ) в связи с обрушением здания на стройке в Новосибирске. Инцидент произошел на территории насосной станции во время ремонта теплосетей. Кому достался госзаказ на 95 млн. рублей и при чём тут арестованный экс-министр Михаил Абызов — в материале News.ru.

Информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания по адресу: Ударная, 1/1а в МЧС поступила в 12:20 по местному времени (8:20 Мск). В ведомстве сообщают о двух погибших и одном пострадавшем, судьба одного остается неизвестна. Всего под завалами находилось 4 человека. Глава ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов заявил, что спасательные работы планируется закончить в течение шести часов.

По факту обвала здания также начала проверку прокуратура. И.о. прокурора района Антон Янченко находится на месте происшествия. Предварительно установлено, что подрядная организация (бригада) осуществляла строительные работы по реконструкции здания перекачивающей насосной станции. В результате обрушения стены под завалами оказались строители. Состав бригады уточняется.

Упомянутая насосная станция является частью теплосетей Новосибирска и принадлежит АО «Сибирская Энергетическая Компания». Директор этой компании Александр Пелипасов и бывший член совета директоров Николай Степанов сейчас находятся в СИЗО по делу экс-министра Михаила Абызова. По версии следствия, Абызов вступил в преступный сговор с руководством «Сибэко» и вывел в офшоры более 4 млрд. рублей. Позже у министра «без портфеля» изъяли имущества на 20 млрд. рублей, в связи с чем сумма причиненного ущерба может измениться.

Так как и уголовное дело СК, и прокурорская проверка проводятся по признакам нарушения правил безопасности при проведении работ, стоит заострять внимание не на владельце, а на подрядной организации, осуществляющей ремонт. По данным портала госзакупок контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту был заключен 3 июня 2019 года с ООО «Красноярская Ремонтно-Строительная Компания». За 95 миллионов эта фирма переводит потребителей с одной котельной на другую и модернизирует тепловую сеть.

ООО «КРСК» была образована в 2008 году, сейчас ей руководит Андрей Катеренюк, а конечный владелец — некий Леонид Бондаренко. Фирма впервые приняла участие в закупках в 2013 году, с тех пор успела побороться за 192 тендера и заключила 47 контрактов на сумму более 1 млрд. рублей. По данным картотеки арбитражных судов Красноярского края, компания далеко не всегда добросовестно исполняет обязательства по заключенным договорам. За последние три года ей было предъявлено 8 исков на общую сумму 206 млн. рублей. Самые серьезные претензии к «КРСК» возникли совсем недавно — 3 апреля 2019 года зарегистрировано заявление о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда от ПАО «Юнипро» с суммой притязаний почти 118 млн. рублей.

Отметим, что ООО «КРСК» уже не в первый раз фигурирует в скандалах. Так, в ноябре 2018 года компания должна была сдать комиссии новостройку в Красноярске по адресу 60 лет СССР 50/2. Чтобы отчитаться о благоустройстве нового жилого дома ЖК «Снегири» работники позаимствовали скамейки и детские качели в соседнем дворе. Возмущенные жильцы сняли это действо на видео.

Правоохранительные органы пока не называют конкретных виновников инцидента, однако есть основания полагать, что скоро в материалах дела появятся упомянутые организации и фамилии.