Катастрофа для института защиты: за что в России преследуют адвокатов

2020-й год стал щедрым на новости о возбуждении уголовных дел против адвокатов. Почти каждый месяц можно было услышать об очередном таком деле в самых разных концах страны. Причём дела возбуждаются не только по «типичной адвокатской» статье о воспрепятствовании правосудию, но и по обвинению в мошенничестве, в применении насилия к представителю власти, в принуждении к даче показаний. За что адвокаты подвергаются преследованиям, и в чём причина этого явления — в материале NEWS.ru.

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Как пояснил NEWS.ru вице-президент Адвокатской палаты Москвы, зампредседателя Комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) по защите прав адвокатов Вадим Клювгант, самыми «популярными» для уголовного преследования адвокатов являются три категории обвинений: в преступлениях против правосудия (статьи 294, 295, 303, 309 УК), в хищениях (статьи 159, 160 УК) и в оскорблениях или применении насилия в отношении представителей власти (статья 318 УК и соседние).

Так, говорит он, адвокатов преследуют фактически за профессиональную деятельность, прикрываясь обвинением в хищениях, которыми объявляются полученные адвокатом гонорары за оказанную юридическую помощь.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Просто кому-то не нравится сам факт, что адвокат был привлечен для помощи, или не нравится размер гонорара, предусмотренный соглашением. Или что-то не нравится в процедуре заключения соглашения. При этом сам факт оказания юридической помощи не ставится под сомнение, а это исключает правовую возможность обвинения в хищении. Таких дел уже как минимум три — очень крупных дел. И есть тенденция к их увеличению. Вадим Клювгант вице-президент Адвокатской палаты Москвы, зампредседателя Комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) по защите прав адвокатов​ вице-президент Адвокатской палаты Москвы, зампредседателя Комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) по защите прав адвокатов​

Одним из таких дел является дело против адвоката Сергея Юрьева. Он обвиняется в хищении почти 1 млрд рублей у «Госкорпорации по организации воздушного движения» (дочернее предприятие Росавиации) во время оказания ей юридических услуг. Дело против Юрьева и его коллег было возбуждено ещё в конце 2016 года. Однако только в апреле 2019 года Юрьев был привлечён в качестве обвиняемого и арестован. Он находился в СИЗО полтора года, и только недавно, в октябре 2020 года его перевели под домашний арест.

Адвокат Юрьева Аркадий Колесников рассказал NEWS.ru, что на данный момент в деле небольшая пауза: суд назначил новую финансово-экономическую экспертизу. Рассмотрение в суде началось летом 2020 года.

В ноябре назначили финансово-экономическую экспертизу в связи с тем, что проведённая в ходе следствия демонстрирует свою негодность. Экспертиза будет проводиться несколько месяцев, мы полагаем, что результаты будут в конце весны, может быть даже летом. Аркадий Колесников адвокат адвокат

По словам Колесникова, речь в уголовном деле идёт о событиях с начала 2008 до конца 2018 года — в это время действовал контракт Юрьева с «Госкорпорацией по организации воздушного движения». Все эти десять лет следователи проводили финансовые экспертизы, поэтому так долго не возбуждалось дело, а Юрьева не привлекали в качестве обвиняемого.

Госрегулирование гонораров?

Колесников говорит, что его подзащитному вменяют завышение цен на юридические услуги. Он уверен, что с подобной формулировкой можно возбудить дело против любого адвоката, который сделал цену на свои услуги выше, чем у коллеги. Адвокат сравнил эту ситуацию с рынком услуг артистов шоу-бизнеса.

Нет госрегулирования цен на эти услуги, адвокат сам выдвигает цену. Мы с начала говорили об абсурдности обвинений. Следствие пытается регулировать гонорары адвокатов. У нас только в советские годы было ограничение по гонорарам адвокатов, но уже 30 лет как нет никаких ограничений. Они абсолютно бесцеремонно попирают положения Гражданского кодекса. <...> Например, человек согласился спеть за миллион рублей. Спел, к нему приходят и говорят, что нам известно, что другие поют за 100 тысяч рублей, значит, ты украл. Попытки оценивать деятельность людей, которая слабо поддается общим подходам, могут привести к тому, что юридическая помощь крупным госструктурам будет неэффективна, её будут оказывать неизвестные юридические фирмы, — утверждает он.

Колесников считает, что, если уголовные дела против адвокатов будут заканчиваться обвинительными приговорами, то это может обернуться трагическими последствиями для всего института адвокатуры.

Опасность этих процессов очень велика, она будет иметь самое серьёзное значение для существования российской адвокатуры в будущем. Положение адвокатского сообщества ухудшится, юрпомощь гражданам ухудшится, потому что адвокаты будут вынуждены оглядываться на правоохрантельные органы, не слишком ли рьяно защищают доверителя. В последнее время следствие настолько обленилось, что в первую очередь пытаются сделать криминальным и преступным то, что лежит на плаву. Они взяли белый и прозрачный контракт... Гонорары не скрывались. Это легче, чем разбираться в мошеннических схемах, — говорит он.

В 2020 также было возбуждено уголовное дело против адвоката Александра Вершинина. Он известен тем, что берётся за защиту бывших и действующих высокопоставленных чиновников, последний такой кейс — дело экс-министра Михаила Абызова. Вершинин также обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, он за 300 тысяч долларов обещал решить вопрос с уголовным преследованием криминального авторитета Василия Христофорова, последний опасался привлечения к ответственности по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В отличие от своих коллег-адвокатов, Вершинин частично признал вину — он подтвердил, что действительно получил деньги. Однако защита Вершинина утверждает, что факт получения денег не связан напрямую с его профессиональной деятельностью. В апреле 2020 года его отправили под домашний арест, под этой мерой пресечения он находится по сей день.

Вторая категория обвинений адвокатов, по словам Клювганта, в преступлениях против правосудия.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Раньше было «модно» обвинить в разглашении данных предварительного следствия по 310-й статье УК. Но после нескольких оправдательных приговоров (причём по одному из дел даже до Верховного Суда России нужно было дойти защите, чтобы преследование адвоката было прекращено), эта тенденция поутихла. Хотя из регионов тревожные вести о таких попытках доходят и сейчас. Но сейчас «модной» стала другая тема — статья 294 («Воспрепятствование правосудию»). Что вообще полный нонсенс, когда деятельность адвоката по собиранию доказательственной информации представляется как преступная, — говорит он.

Дело Дагира Хасавова

Он упомянул дело против адвоката Александра Лебедева, которому поочерёдно вменяли то 310-ю статью, то 294-ю статью УК — последняя осталась в окончательной версии обвинения. Дело Лебедева закончилось оправданием, и теперь он сам защищает коллегу — адвоката Дагира Хасавова. Последнего задержали прямо в зале Лефортовского суда в сентябре 2019 года. Задержание произошло в разгар процесса в отношении бывших дагестанских чиновников, которых защищал Хасавов. Накануне против него возбудили уголовное дело, поводом для которого стали голосовые сообщения адвоката в WhatsApp. Следствие утверждает, что в них Хасавов оказывает давление на свидетеля обвинения и заставляет поменять свои показания. Изначально адвокату вменяли вмешательство в деятельность суда (часть 1 статьи 294 УК) и насильственное принуждение к даче показаний организованной группой (часть 4 статьи 309 УК). Позже обвинения по 294 статье были сняты. 26 ноября 2020 года Хасавова осудили и назначили шесть лет лишения свободы. Сейчас он и его защита готовятся к апелляции.

В этом смысле очень показательно дело московского адвоката Дагира Хасавова. Его недавно приговорили к шести годам лишения свободы якобы за незаконное воздействие на представителя потерпевшего с целью склонить его к лжесвидетельству, причем там даже не было прямого общения. Он отправил несколько смс с просьбой передать представителю потерпевшего, что ему не нужно стесняться высказывать свою позицию, говорить правду. Причем подзащитный Хасавова — один из руководителей республики Дагестан — наказан за хищение даже менее строго — на пять лет лишения свободы, чем его адвокат, — сказал Клювгант.

Бывший адвокат Хасавова Юрий Борисов рассказал NEWS.ru, что в ходе следствия и судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения. Так, по его словам, уголовное дело против Хасавова возбудил Руководитель главного управления по расследованию особо важных дел центрального аппарата СК, хотя был не вправе это делать: согласно законодательству, дела против адвокатов могу возбуждать либо руководители главного следственного управления по региону, либо зампредседатель СК. Кроме того, в суде обвинение представлял не зампрокурора района, а старший помощник. И наконец, срок, на который осудили Хасавова — слишком большой, считает Борисов.

Санкция статьи, по которой его судили, составляет от 3 до 7 лет. При наличии смягчающих и при отсутствии отягчающих обстоятельств санкция предполагает меньше пяти лет. Хасавову при таких обстоятельствах дали шесть. Юрий Борисов адвокат адвокат

Адвокат подчеркнул, что перестал защищать коллегу в марте 2020 года, однако остался с ним в уважительных отношениях.

И, наконец, третья категория обвинений, по версии Клювганта, по которым чаще всего преследуют адвокатов, это применение насилия к представителям власти (318-я статья УК). Он говорит, что в этом аспекте очень показательно дело против адвоката Дианы Ципиновой из Кабардино-Балкарии. Ей вменяют применение насилия к сотрудникам Урванского отдела полиции республики. Туда адвокат Ципинова вместе с коллегами пыталась попасть для защиты своего доверителя.

На неё сначала набросилась толпа — буквально свора полицейских офицеров, которые её всячески оскорбляли, угрожали и всячески глумились морально и физически, у неё были телесные повреждения. Потом её заковали в две пары наручников и так продержали несколько часов. А потом она оказалась ещё и обвиняемой в посягательстве на этих самых полицейских, которые её били, толкали, угрожали групповым изнасилованием. И внезапно из нападавших они превратились в потерпевших. Эта история — незамутнённый образец того, как рождаются лживые обвинения. И поэтому эта история возмутила все адвокатское сообщество, которое солидаризировалось в поддержке Дианы и протесте против происходящего беспредела. И каждый адвокат эту ситуацию «примерял на себя». Эта ведь та самая рутинная ситуация, в которой адвокат оказывается ежедневно. Мы все ходим в правоохранительные органы, — сетует эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Юрист отмечает, что, естественно, бывают случаи, когда адвокаты преследуются и за действительно совершенные преступления.

Всегда были, и, к сожалению, есть и будут случаи, когда адвокаты привлекаются за действительно совершённые ими уголовно наказуемые деяния. Потому что в стране есть коррупция в весьма серьезных масштабах, причем растущих. Раз есть коррупция, значит — есть и спрос на коррупционные услуги со стороны должностных лиц, и правоприменительная сфера в этом не исключение. Первый вариант — когда адвокаты соучаствуют в таких коррупционных деяниях. Второй — когда адвокаты просто участвуют в преступных группах, например, в хищениях. Но это единичные случаи, и они, разумеется, несовместимы с адвокатской деятельностью. Такие действия не могут считаться совершёнными при оказании юридической помощи, поскольку она может оказываться только законными способами, — уверен он.

Клювгант предполагает, что такого рода репрессивные усилия в отношении адвокатов с использованием надуманных или сфабрикованных обвинений направлены на то, чтобы запугать их: когда адвокат находится в ситуации постоянного риска и связанного с этим стресса, то его способность эффективно защищать своих доверителей существенно снижается. По его словам, профессиональное сообщество рассматривает это как наиболее злостный способ воспрепятствованию адвокатской деятельности.

Уже в течение длительного времени блокируются предложения о введении в законодательство уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности, и ее попросту нет — вообще никакой. Например, за воспрепятствование журналисткой деятельности есть уголовная ответственность. За воспрепятствование деятельности религиозных организаций тоже есть уголовная ответственность. А вот за воспрепятствование адвокатской деятельности, которая заключается в обеспечении конституционной гарантии — права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, нет ничего. Причем давно написаны проекты, они давно лежат на всех столах. Но они блокируются наглухо. И на данный момент никакого реального ощутимого движения в этом направлении, к большому сожалению, нет, — говорит адвокат.

Позиция ФПА

NEWS.ru также связался с президентом ФПА Юрием Пилипенко. На вопрос, помогает ли палата адвокатам, когда те подвергаются подобным преследованиям, он ответил, что организация напрямую не связана с адвокатами, так как они состоят в палатах субъектов России. Именно региональные палаты, по его мнению, являются центром защиты профессиональных прав адвокатов.

Это означает, что прежде всего ФПА нацелена на методологическую поддержку комиссий по защите профессиональных прав адвокатов, которые созданы практически во всех региональных адвокатских палатах. Именно там находится центр защиты профессиональных прав адвокатов. В ФПА также работает Комиссия Совета ФПА РФ по защите профессиональных прав адвокатов, возглавляемая Генри Резником. Помимо мэтра, в нее входит много достойных людей. Юрий Пилипенко президент Федеральной палаты адвокатов президент Федеральной палаты адвокатов

В исключительных случаях, отмечает Пилипенко, эта комиссия «непосредственно вовлекается в ситуации коллег» и оказывает им методологическую, консультационную и организационную помощь.

Меньше недели назад, 23 декабря, стало известно о задержании 71-летнего адвоката Сергея Маракова в Чечне. Ему вменяют хранение наркотиков без сбыта в крупном размере (ч. 2 ст. 228). Задержали Маракова ещё 8 декабря за мелкое хулиганство — якобы адвокат нецензурно выражался и вёл себя вызывающе. Его признали виновным в правонарушении и арестовали на десять суток. Однако в положенное время его не выпустили из спецприёмника, а ещё через три дня обвинили в хранении наркотиков. Сам Мараков рассказал коллегам, что его заставили подписать признательные показания. «От этих неожиданных подлых действий у меня разболелось сердце. Я сердечник и у меня уже были инфаркты. Он орал: „Подписывай там и там“. Какие-то каракули я поставил, так как опасался за свою жизнь», — сказал он. Адвокат Жанна Кариева считает, что дело о наркотиках сфальсифицировано для того, чтобы устранить её коллегу из одного гражданского процесса.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.