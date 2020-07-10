По бюджетным учреждениям гуляют слухи о том, что ориентировочно после 20 сентября в российских регионах могут ввести новые ограничительные меры, связанные с очередной волной коронавируса. О возможности карантина на условиях анонимности говорят врачи и учителя, ссылаясь на некие уже принятые решения. Аналогичную информацию подтверждают различные источники — исследователи и чиновники, в том числе президент Владимир Путин и глава Роспотребнадзора. Учёные не исключают, что с понижением температурного фона осенью может начаться новый рост заболеваемости COVID-19, разделяют эти опасения также президент Владимир Путин и глава Роспотребнадзора Анна Попова, однако на официальном уровне про закрытие регионов на самоизоляцию никто не говорит. NEWS.ru выяснил, насколько такие вбросы соответствуют действительности, а также кто является их конечным бенефициаром.

Военно-эпидемическое положение

О том, что ограничительные меры вступят в силу с 20 сентября, NEWS.ru подтвердил источник в силовых кругах, знакомый с деталями происходящего. Про гипотетический новый карантин говорит также экономист Михаил Делягин. По его словам, власти якобы обсуждают введение ограничений с сентября до января.

Некоторые врачи говорят, что им об этом (о высокой вероятности введения карантина в сентябре. — NEWS.ru) сообщают. Некоторые учителя рассказывают, что им такие намёки делают руководители. Я считаю, что эти слухи правдоподобны, потому что людей лишили возможности существовать, а рассказывать им сказочки бесконечно нельзя. 1 июля прошло, и сейчас нам показывают арест плохого губернатора, разгон плохих коррупционеров и так далее. Этого тоже на некоторое время хватит, чтобы отвлечь людей от их реальной жизни. А поскольку экономика разрушена и эту экономику никто восстанавливать не собирается, то, соответственно, как держать людей в подчинении? В Африке и Латинской Америке в ситуации, когда людям нечего есть, вводили военное положение. Но поскольку у нас пока ещё не Африка и не Латинская Америка, у нас появился совершенно гениальный способ — ввести военное положение под прикрытием медицинских мер. Михаил Делягин научный руководитель Института проблем глобализации научный руководитель Института проблем глобализации

Он обратил внимание на то, что силовики не дают гражданам проводить одиночные пикеты и задерживают их под предлогом нарушения карантинных мероприятий. По мнению экономиста, ограничение права на свободу собраний очень похоже на замаскированный вариант военного положения и запугивания общества.

Люди ещё не вполне утратили способность к логическому мышлению. А как их держать в подчинении? Запугать до смерти. Вирус — это явление нечеловеческое и непонятное, поэтому с точки зрения запугивания вирус намного эффективнее террора. Потому что если сказать, что завтра всех будут расстреливать, кто-то подумает, что на худой конец заплатит взятку и как-нибудь отмажется. А вирусу взятку заплатить нельзя, — объясняет экономист.

По мнению Михаила Делягина, введение или не введение карантина в сентябре зависит от политических обстоятельств. При этом в каждом российском субъекте ситуация может быть разной.

В сентябре будут выборы в нескольких регионах, и всё зависит от губернаторов. Если глава субъекта будет чувствовать себя уверенно, он сможет проводить выборы, а если совсем не уверенно, у него появится хороший предлог выборы перенести в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой. Где-нибудь на следующее тысячелетие, может быть. На федеральном уровне у нас будут в 2021 году выборы, но ведь до того времени коронавирус никуда не денется, и если руководство не поумнеет, то можно будет и их перенести, — шутит Делягин.

О дестабилизаторах и бенефициарах

В июне СМИ уже писали, что столичные власти готовят план борьбы с новой волной коронавируса и могут ввести в сентябре новые ограничения с электронными пропусками, закрытием учреждений общепита и непродовольственной торговли. Тогда говорилось, что вспышка заболеваемости якобы прогнозируется в Москве после Дня города 5 сентября и единого дня голосования 13 сентября. По другой версии, такие информационные утечки могут быть сознательным вбросом, который различные силы как внутри властных структур, так и за их пределами могут использовать в своих интересах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Вера Ганзя полагает, что слухи о новой волне коронавируса и введении жёсткого карантина распространяют те, кто заинтересован в дестабилизации социально-политической обстановки.

Сложно предугадать, как поведёт себя болезнь в дальнейшем. Если поначалу все строго придерживались требований Роспотребнадзора в плане защиты от COVID-19, то сейчас этого нет. Люди устали и правила безопасности не соблюдают, особенно те, у кого в окружении больных не оказалось. Тем не менее надо понимать, что больницы забиты пациентами с пневмонией, и их количество не снижается. Какой им ставят диагноз — это другой вопрос, разбираться в котором, думаю, ещё придётся. Что касается новых ограничительных мер, то исключать такую возможность нельзя. Но ни врачи, ни учителя не заинтересованы в распространении слухов об этом. Слухов по стране гуляет множество, и самых фантастических. Распускают их те, кто не заинтересован в стабильности в нашей стране. Вера Ганзя депутат Госдумы, КПРФ депутат Госдумы, КПРФ

Лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева не исключает, что в страхах перед новой волной коронакризиса, как и в наличии ограничительных мер, заинтересована правящая элита. Таким образом она контролирует граждан и пытается купировать возможную протестную активность, которая может по традиции усилиться в осенние месяцы.

Людей держат в страхе, чтобы они не выходили на улицы и массово не собирались. Власти выгодно продлить этот страх, чтобы люди не возмущались и массово не собирались. Это политическое оружие, с его помощью можно манипулировать людьми. Анастасия Васильева председатель «Альянса врачей» председатель «Альянса врачей»

При этом она отмечает, что меры жёсткого карантина и самоизоляции при определённых условиях оправданны. Они, например, необходимы, «чтобы не переполнялись больницы, если будет вдруг ещё одна инфекция». Васильева уточняет, что такие шаги предпринимаются «для того, чтобы не заболело сразу вместе огромное количество людей, которое приведёт к коллапсу медицинских учреждений».

Политолог Константин Калачёв также не исключает, что выгодоприобретателями слухов про новый карантин и электронные пропуска могут быть чиновники.

Властям выгодны эти слухи. Цель — жизнь в условиях угрозы налагает на граждан определённые условия. Начнём с того, что можно будет провести единый день голосования в режиме дня голосования за поправки. При этом продолжая заявлять, что протестные массовые мероприятия невозможны. Максимум — одиночные пикеты, но и то с ними активно сейчас борются. То есть под соусом того, что у нас сложная эпидемиологическая ситуация, можно блокировать протесты. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Аналитик добавляет, что некоторый профит истеблишмент извлекает из закрытости границ под предлогом «сложной эпидемической обстановки». Это может определённым образом стимулировать экономическую активность внутри страны.

Это определённая выгода — отучить людей ездить за рубеж и приучить тратить деньги здесь. Российской экономике нужны деньги. Потребительский спрос стимулирует отсутствие возможности потратить деньги за пределами страны, и внутренний туризм как-то хоть развивается, — обращает внимание Константин Калачёв.

Плато не за горами

Стоит отметить, что в конце мая о возможности нового всплеска заболеваемости COVID-19 предупреждал президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Тогда глава государства обратил внимание чиновников, что «нужно думать и том, о чём говорят специалисты, что может быть ещё и другая волна, которая возможна осенью, в конце октября – в ноябре». Через месяц руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявляла, что власти готовятся ко второй волне коронавируса осенью, но делают это таким образом, чтобы «любое изменение или ухудшение эпидситуации не повлекло бы никаких дополнительных, тем более особых ограничений для населения».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин назвал вторую волну эпидемии COVID-19 в городе маловероятной.

Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию, — цитирует столичного градоначальника ТАСС.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru заявил, что «говорить о второй волне коронавирусной инфекции не совсем грамотно, потому что первая ещё не закончилась и Россия скорее вышла на управляемое плато». Медик уверен, что в перспективе заболеваемость COVID-19 неизбежно увеличится.

Заболеваемость будет повышаться по мере снятия ограничительных мер. Происходить это будет до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. В данном случае необходимо, чтобы иммунитет был выработан примерно у 60% населения. В Москве на данный момент этот показатель составляет около 20%, а по регионам ситуация очень разнообразная. Есть регионы, где и 10% нет. Поэтому как только у нас возникнут условия для распространения коронавируса, а они возникнут точно, заболеваемость увеличится. Осенью россияне начнут собираться в помещениях без масок и не будут их проветривать, как летом. В общественном транспорте люди окажутся в таком же замкнутом пространстве без циркуляции воздуха. Кроме того, осенью станет холоднее, а наилучшая температура для сохранения вируса в окружающей среде — около семи градусов Цельсия при большой влажности. Будут условия для всплеска уровня заболеваемости и, скорее всего, потребуется вновь вводить санитарно-эпидемиологические ограничения. Однако я не думаю, что россиян вновь посадят на карантин — экономика этого просто не выдержит. Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог врач аллерголог-иммунолог

Он добавил, что сейчас медучреждения больше готовы к приёму пациентов с коронавирусом, выросла их техническая оснащённость, появилось больше аппаратов ИВЛ, а врачи лучше понимают, как лечить больных.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Значительное количество медиков переболело, но теперь они, скорее всего, невосприимчивы к коронавирусной инфекции и смогут относительно безопасно работать в «красных зонах». На мой взгляд, осенью в Москве заболеваемость будет на уровне конца весны. В других регионах, возможно, на уровне июня, потому что спад заболеваемости у них произошёл позже, — отмечает Болибок.

При этом он отметил, что роста заболеваемости осенью можно избежать, если соблюдать масочный режим.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович, рекордные уровни заражения коронавирусом на планете фиксируются практически ежедневно, что свидетельствует об усилении пандемии на глобальном уровне. За последние дни новый всплеск заболеваемости COVID-19 зафиксирован в США (там 8 июля заболело самое большое с начала пандемии количество людей — свыше 61 тысячи), Израиле, Сербии, Иране, Кувейте, Румынии, Швейцарии, Испании и других странах.

Как писал NEWS.ru власти граничащего с Россией Казахстана приняли решение о введении с 5 июля карантина сроком на 14 дней из-за ситуации с коронавирусом. Правительство страны также допустило возможность его продления. Из-за этого в стране наблюдается повышенный спрос на медикаменты, цены на которые взлетели.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.