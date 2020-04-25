Если изначально штрафы за нарушение режима самоизоляции могли получить только обычные граждане, то по мере ужесточения противовирусных мер это коснулось и предпринимателей. Бизнесменам достаётся как за прямое нарушение запретов — если учреждение не закрылось и продолжило работу, так и, к примеру, за отсутствие разметки в помещении магазина. Примерно в середине апреля суды по всей стране начали сообщать о штрафах или иных санкциях за невыполнение требований властей в период пандемии. NEWS.ru рассказывает, за что штрафуют предпринимателей в России, об их отношении к этому, а также о правовой основе такого наказания.

13 апреля Мосгорсуд рассказал о первом в столице бизнесмене, оштрафованном за нарушение новых карантинных правил. Им оказался Тарон Карапетян, который владеет небольшим магазином на Савёловском вокзале — там готовят фастфуд. 1 апреля он рискнул открыться, несмотря на запрет, и «допустил продажу контактным способом, при непосредственном посещении покупателями». Карапетян пришёл в суд, вину признал и получил штраф в 50 тысяч рублей. Правонарушение квалифицировали по ч. 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В судах до этого по 6.3 КоАП были только физические лица, — отметили в пресс-службе Мосгорсуда.

Бизнесменов привлекают к административной ответственности по двум статьям — уже упомянутой 6.3 КоАП и 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Юрист по делам предпринимателей Илья Демидов говорит, что они схожие по составу, и поэтому применение статей зависит от региона и конкретных обстоятельств совершения правонарушения.

Статья 6.3 может применяться, если есть предписание по соблюдению санитарных правил и гигиенических нормативов. Оно должно быть таким же адресным, как и предписание гражданам, вернувшимся из-за границы. То есть должно высылаться индивидуально каждому предприятию. Илья Демидов юрист юрист

Однако по факту, говорит Демидов, адресные предписания чаще всего не выдаются, что является основанием для прекращения дела за отсутствием состава правонарушения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

NEWS.ru пообщался с несколькими предпринимателями, которых оштрафовали за несоблюдение карантинных мер.

Хозяйка салона красоты из Москвы Дарья Молокина рассказала, что один раз, уже после введения новых правил, рискнула открыть заведение на полдня и почти сразу же была поймана.

У меня очень большой штат, и все голодные. Рискнула открыться после того, как объявили, что можно работать салонам с медицинской лицензией, хоть у нас её и нет. Видимо, сдали доброжелатели, — говорит она.

Дарье выписали штраф в 50 тысяч рублей и предупредили, что если она попадётся ещё раз, то вероятнее всего, придётся арестовать её на 15 суток.

Девушка говорит, что обжаловать постановление суда не будет: «Я нарушила закон, буду отвечать».

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Другому бьюти-салону повезло больше: его не стали штрафовать, хотя и грозили взыскать 500 тысяч рублей. Полицейский вошёл в положение владельца, жена которого оказалась больна раком. Мужчина рассказывает, что в основном их клиенты — офисные работники, большинство из которых ушли на удалёнку уже с середины марта, что существенно сократило доход.

Мы остались без дохода, а у супруги онкология с очень дорогостоящим лечением, ещё кредиты и ипотека. Приходится сейчас постоянно перезанимать у друзей. Тем не менее мы терпеливо сидели все эти дни в самоизоляции, хотя многие клиенты звонили и просили выйти поработать. Мы отказывали. Однажды позвонили очень хорошие знакомые и попросили обслужить всю их семью, сказали, что у них есть справки. Мы согласились, соблюдали меры предосторожности — маски, перчатки, дезинфекция. А спустя три часа к нам зашёл инспектор. Непонятно, как он нас караулил, у нас ведь всё закрыто было, и салон во дворе. Он собирался заполнить протокол и выписать штраф 500 тысяч. Мне пришлось ему рассказать реальное положение дел: что у нас кредиты, ипотека и дорогостоящее лечение жены от онкологии. И он передумал выписывать нам штраф, нам просто повезло, что попался такой инспектор, — поделился он.

Курьёзный случай произошёл в Волгограде в оздоровительном комплексе «Сказка». Там уже также после закрытия заведения на карантин один из сотрудников пустил посетителей, которые пришли на спа-процедуры.

Это был молодой пацан, неопытный. Не понял, что карантин и никого нельзя пускать. Мы его уволили. Оказалось, что это были не простые посетители, а контрольная закупка, — рассказал один из сотрудников комплекса.

Саму «Сказку» не оштрафовали, но сотруднику назначили штраф в 15 тысяч рублей по всё той же статье 6.3 КоАП.

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Юрист Илья Демидов говорит, что действительно, по этим статьям так называемую контрольную закупку может проводить Роспотребнадзор. Он упомянул случаи, когда нарушителей искали на «Авито», где те могли выставлять свои услуги.

Звонят по объявлению и хотят записаться, например, на маникюр. Таким образом делают себе статистику, — отмечает он.

А в Санкт-Петербурге организацию наказали не штрафом, а приостановлением деятельности: салон эротического массажа «Торо» закрыт на ближайшие 60 дней по решению суда. В вину руководству вменялось то, что в разгар эпидемии заведением были приняты двое клиентов, пожелавших воспользоваться услугами.

Адвокат на судебном заседании объяснял случившееся сложным экономическим положением компании, не отрицал того, что салон работал, но указывал, что посетители ни с кем не контактировали. Также защитник в качестве аргумента приводил наличие у организации лицензии о медицинской деятельности, которая позволяет продолжать работу. Роспотребнадзор в свою очередь заявил, что хоть заведения с медлицензией действительно имеют право функционировать, в то же время «медицинские услуги могут оказываться только в срочном и неотложном порядке, тогда как услуги, предоставляемые ООО „Торо“, носят досуговый и развлекательный характер».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист из Екатеринбурга Алексей Головченко утверждает, что в региональных постановлениях о прекращении деятельности нет конкретики — какие предприятия могут продолжить работу, а какие нет, поэтому всё решается в ручном режиме, особенно так было в первые дни режима самоизоляции.

Началась неразбериха: чиновники не понимали и не знали, кому можно работать, кому нельзя. Не было чётких инструкций и разъяснений. Потом одни предприниматели начали согласовывать, кому можно работать, всё в ручном режиме согласовывали. Те, кто написал в Минпром, тем разрешили. После того как неразбериха стала проходить, началось активное составление судебных протоколов. Те, кто может «улыбаться» Роспотребнадзору, того не штрафуют, а кто не умеет, того штрафуют. Всё в ручном режиме. Алексей Головченко руководитель юридической компании «ЭНСО», член Партии Роста руководитель юридической компании «ЭНСО», член Партии Роста

Он также добавил, что большинство предпринимателей и не надеются обжаловать судебные решения. Это, по его мнению, порождает почву для коррупции.

Предприниматели понимают, если их какой-нибудь чиновник или полицейский захочет «вздёрнуть», то защититься от этого будет невозможно. И обычно люди пытаются «договориться». То есть система сама толкает их на «договаривание», и вариантов других нет. Хоть он прав или нет, ведь суд всё равно встанет на сторону государства. Модель жалоб и обращений у нас не работает. И это всё началось в 2015 году, до этого суды вставали на сторону предпринимателей, — заключает Головченко.

22 апреля Верховный суд определил, что суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления, в том числе предпринимателям. Об этом говорится в обзоре практики ВС, который был составлен по вопросам, присланным нижестоящими инстанциями.

В подготовке текста участвовала Марина Ягодкина.