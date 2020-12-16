Каин и Флавиан: как православный епископ сбежал от ФСБ в Лондон

Бывший епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан у которого, по сообщениям ФСБ, весной этого года была найдена нарколаборатория, сбежал от следствия в Лондон. Ранее он был запрещён руководством РПЦ в служении и отправлен в монастырь. Сам Флавиан называет происходящее местью за отказ сотрудничать со спецслужбами и обрушился с разоблачениями на Московский патриархат. Кроме того, как выяснилось, он уже давно был гражданином Великобритании и до 2014 года жил в Лондоне. Об этом — в материале NEWS.ru.

В начале февраля текущего года в петербургскую квартиру Флавиана пришли с обыском оперативники ФСБ. В жилище силовики застали только 22-летнего Каина Монтанелли (уроженец Кургана, при рождении имел русские имя и фамилию). По поводу его проживания в квартире епископа череповецкие журналисты делали некие скабрезные намёки, называя его также «близким другом» Флавиана. В квартире по заявлению источников в правоохранительных органах была найдена лаборатория по производству синтетических наркотиков. Сам священнослужитель отрицал поначалу как обыски, так и знакомство с молодым человеком, который по данным местной прессы работал в информационном отделе Череповецкой епархии.

Череповецкая епархия Вологодской митрополии РПЦ

Было возбуждено уголовное дело, по которому Монтанелли стал подозреваемым (он находится в СИЗО), а Флавиан свидетелем — он отказался давать показания, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя.

В середине марта в квартире и на рабочем месте епископа прошел второй обыск, который проводили уже сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу. На этот раз следственные действия касались дела о крупном мошенничестве. Подозреваемым в нём был бывший иподьякон Дмитрий Шабанов, отлучённый от РПЦ в 2010 году и лишённый сана. На момент обыска он был деятелем организации под названием «Российская православная автономная церковь», у которой в Санкт-Петербурге есть отделение под названием «Центр православного просвещения». Официальная православная церковь обвиняла РПАЦ и Шабанова в организации поклонения «лжемощам» Серафима Саровского в петербургском храме святой Елисаветы.

По данным СМИ, на момент обыска Шабанов вёл бизнес по продаже церковной утвари, часть доходов от которого якобы поступала на банковскую карту Флавиана, оформленную на его мирское имя Максима Валерьевича Митрофанова, в объёме не менее 1 мн рублей в месяц.

Вскоре после второго обыска, 23 марта, Флавиан, которому на тот момент исполнилось 44 года, попросил патриарха Кирилла освободить его от должности главы Череповецкой епархии и дать отправиться на покой. 25 августа 2020 года синод РПЦ освободил его от управления Череповецкой епархией, определив ему местом пребывания Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии, а дело передать в церковный суд.

8 декабря 2020-го года Флавиан был запрещён в служении «без права ношения панагии, архиерейских одежд и мантии, а также использования любых других знаков архиерейского достоинства, вплоть до вынесения Высшим Общецерковным Судом определения по его делу». Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) заявил, что лишение сана было связано с тем, что Флавиан «не подчинился церкви» — предположительно покинул монастырь, где ему было предписано находиться.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На днях стало известно, что Флавиан покинул Россию и уехал искать убежище в Великобританию. Об этом он сам рассказал в интервью «Радио Свобода» (во исполнения предписания Роскомнадзора сообщаем, что данный материал создан и распространен иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента). Бывший епископ описал свою карьеру в РПЦ, сообщив что его месячное содержание составляло около 1,5 млн рублей, при этом таковое является стандартным для клириков его статуса.

По его словам с Каином Монтанелли он познакомился в 2017 году — тот родился в многодетной семье священника, испытал на себе довольно архаичные насильственные методы воспитания и сбежал из-под опеки в Санкт-Петербург. Флавиан утверждает, что испытывал к нему отеческие чувства и дал ему кров, так как с собственным сыном епископ имел прохладные отношения. В 2019 году Флавиан узнал что Каин попал в наркобизнес и начал там неплохо зарабатывать, при этом нарколабораторию ему и подельникам помог создать некто по прозвищу Президент — якобы агент ФСБ. Для этого была куплена дача в Тосненском районе Ленинградской области, где позднее, при обыске, нашли тонну прекурсоров для изготовления наркотиков. Флавиан заявил, что лаборатория находилась там, а не в его квартире, где обыск также был.

При обыске у самого Флавиана, его, как он утверждает, пытался завербовать сотрудник ФСБ. До назначения главой Череповецкой епархии Флавиан жил и работал в Лондоне, имея широкие связи — якобы вплоть до работников аппарата ООН и окружения крупных российских бизнесменов. По его словам, от него требовали делиться информацией, получаемой от этих людей, на что, несмотря на долгие уговоры растянувшиеся на несколько месяцев, епископ отказался. При этом в РПЦ его попытки найти заступничество восприняли с непониманием и пожурили за отказ сотрудничать со спецслужбами. Позднее Флавиан якобы в ходе очных ставок узнал что подельники Каина дают против него ложные показания о соучастии в наркобизнесе. Несмотря на то, что следователи отпустили его, даже не взяв подписку о невыезде, Флавиан по собственным словам решил не дожидаться выводов следствия в монастыре, назначенным ему РПЦ, а предпочёл уехать в Великобританию.