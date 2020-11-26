Где ты, где ты, белая карета: россияне гибнут, не дождавшись врачей

Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить жалобы родственников более полусотни человек, умерших от коронавируса. Юристы выявили три основные причины гибели пациентов: неправильная диагностика, заражение COVID-19 во время госпитализации с другим заболеванием и отказ в стационарном лечении. Авторы обращения просят генпрокурора Игоря Краснова провести проверку, наказать виновных и усилить надзор за российскими больницами. Подробности — в материале NEWS.ru.

Скорая ехала неделю

Правозащитники собрали статистику из публикаций СМИ за последние три месяца, а также на основе обращений на горячую линию «Зоны права», которая действует около трёх недель. За это время на неё поступило около 30 жалоб из 26 регионов. Всего таких случаев оказалось 55.

Большинство сообщений поступает из Татарстана и Челябинской области. Родственники погибших — а именно для них создана горячая линия — жалуются в основном на то, что пациентов не вовремя госпитализировали, не вовремя оказали медпомощь, неправильно выставили диагноз. Я сразу подчеркну, что эти сообщения надо проверять. Ни по одному из них дело не возбуждено. Люди обратились по горячим следам. То есть у них есть подозрения, что помощь оказывалась ненадлежащим образом, и они просят проверить эту информацию. И наше обращение в адрес генпрокурора России ровно об этом. Булат Мухамеджанов координатор правозащитной организации «Зона права» координатор правозащитной организации «Зона права»

Он подчёркивает, что юристы просят прокуратуру провести проверку и в случае подтверждения нарушений возбуждать уголовные дела. По словам Мухамеджанова, «Зона права» помогает родственникам пострадавших не только в составлении обращений в прокуратуру, но и даёт юридические советы — что дальше предпринимать в этой ситуации, в какие инстанции жаловаться, какие собирать документы.

Они описывают свою ситуацию, мы сразу понимаем, на каком этапе находится их разбирательство. Как правило, они ещё никуда не обращались с заявлением. И поэтому мы их консультируем, какие документы нужно собрать и куда обратиться. И если у них есть какая-то фактура, то мы можем помочь в подготовке этих заявлений. И большинство сообщений находятся на этом этапе, когда ещё нет процессуальных решений по линии СК и пока нам, по большому счёту, не с чем работать. Потому что человек умер 3–7 дней назад, родственники его только похоронили и ещё не предпринимали никаких юридических действий, — говорит юрист.

Мухамеджанов предполагает, что какая-то часть поступившей к ним информации может не подтвердиться в ходе прокурорской проверки: например, будет установлено, что действия врачей и тактика оказания помощи были правильными. Поэтому, скорее всего, продолжить работу получится не со всеми жалобами, резюмирует он.

Юрист «Зоны права» Данил Нургалеев рассказал NEWS.ru, с какими проблемами наиболее часто сталкивались умершие пациенты и их родственники. Ими стали: заражение коронавирусом уже в больнице, несвоевременная госпитализация, слишком долгая очередь на КТ лёгких, преждевременная выписка, долгое ожидание скорой помощи.

Буквально недавно было обращение из Красноярска — скорая ехала семь дней. В итоге человека госпитализировали, но спустя неделю он умер в реанимации. Тут ещё сложность в том, что люди вызывают несколько карет скорой помощи и не всегда можно определить, какая из них приехала. Данил Нургалеев юрист правозащитной организации «Зона права» юрист правозащитной организации «Зона права»

Ещё одна частая проблема — отказ медработников выдавать направление на обследования и анализы, в результате чего пациенты тратят деньги на платные тесты и теряют время.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Про КТ — из обращений я помню, что максимальный срок ожидания — неделя. Ещё люди жаловались, что врач скорой говорил, что лёгкие чистые и в КТ необходимости нет и не давал направление на КТ. И люди идут на платное КТ в частные клиники, а там большая очередь на неделю вперёд. В итоге — несвоевременная диагностика и осложнения. Есть обращения, когда врач, приезжающий на дом, не берёт ПЦР-тест, и люди вновь идут в частные клиники, за деньги сдают мазок, и у них выявляют коронавирус, — утверждает юрист.

Система здравоохранения на пределе

Генеральный директор компании «Инмедтехгрупп» Артём Зуев с большим скепсисом относится к идее подобных жалоб. Он считает, что основная проблема неоказания помощи — сильная загруженность системы здравоохранения. Поэтому отказы в госпитализации и в проведении обследований нетяжёлым больным — норма в нынешних обстоятельствах.

Ресурсная база не позволяет всем сделать ПЦР-тесты. Если они видят, что пациент в лёгкой и в средней степени... Многие случаи не требуют лечения. Задача — их оградить. Люди думают, что их все должны лечить, обеспечить КТ, ПЦР-тестом. Не должны всех с температурой 39 госпитализировать, иначе мы забьём больницы. Как произошло в Италии — они госпитализировали всех подряд, система здравоохранения не выдержала. 90 человек из 100 не требуют вообще никакого лечения, иммунитет справится сам. Артём Зуев генеральный директор компании «Инмедтехгрупп» генеральный директор компании «Инмедтехгрупп»

По его словам, сейчас ожидание скорой помощи по 5–7 дней — вполне нормально, так как количество вызовов в несколько раз превышает количество бригад. Основную проблему он видит в том, что современная система здравоохранения не подстроена под экстремальные ситуации.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система здравоохранения, к моему сожалению, оказалась не готова к таким обстоятельствам. Поэтому на начальном этапе были грандиознейшие ошибки. Система здравоохранения СССР была хороша тем, что она была заточена под чрезвычайные ситуации, — утверждает он.

Также Зуев считает, что разбираться с жалобами на ненадлежащее оказание медицинской помощи должна не прокуратура, а профессиональное сообщество.

Надо разбираться, проводить контроль качества. На мой личный взгляд, надо выносить на консилиумы, выводить на уровень медицинского сообщества. Я практически уверен, что прокуратура не будет сейчас с этим разбираться. Они перешлют информацию в минздравы. Оценить качество оказания медпомощи может только экспертная комиссия, прокуратура не сможет это сделать технически, — предполагает собеседник NEWS.ru.

Зуев уверен, что во время пандемии нельзя подвергать врачей каким-либо преследованиям: их очень мало — всего 500 тысяч в стране.

Можно поднять сейчас на пике эпидемии вопрос — давайте начнём сажать врачей. Их начнут допрашивать, и они просто уйдут с передовой. И тогда завтра будет не 55, а 155 случаев. Вопрос: кто завтра лечить будет на их месте? Камни надо будет собирать после эпидемии, когда всё уляжется, искать виновных, предъявлять претензии оптимизаторам. Сегодня в каком-то регионе врачи просто не вышли в «красную зону» работать. Если завтра не будет врачей, среди кого виновных будете искать? — возмущается он.

Президент Владимир Путин также обсуждал проблемы оказания медпомощи больным COVID-19 на совещании с членами правительства на прошлой неделе. Они отметили нарастающую нехватку мест в стационарах для ковидных больных, а также обратили внимание на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов и дефицит лекарств в аптеках.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.