Экс-замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами отпустили из СИЗО

Бывшему замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорю Качкину, обвиняемому в покушении на дачу взятки, заменили меру пресечения в виде содержания под стражей на запрет определённых действий. Ленинский районный суд Воронежа отказал в ходатайстве следователю управления СК РФ по региону о продлении срока его содержания под стражей, говорится на сайте суда. Ранее прокуратура предъявила Качкину претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 млн рублей.

По результатам рассмотрения суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Качкина И. Н. и избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. Возложил на Качкина И. Н. обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, — говорится в сообщении.

Без разрешения следователя или суда Качкину нельзя будет общаться с лицами, являющимися участниками уголовного производства по его делу, в том числе с использованием любых средств связи.

Экс-замначальника управления ГИБДД задержали в июне прошлого года по обвинению в покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, он предложил коллеге 30 тысяч рублей за то, чтобы его знакомый смог сдать экзамен на водительские права в Воронеже.

В феврале 2020 года прокуратура Воронeжской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД рeгиона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 млн рублей, обрaтив их в доход государства. В материалах контроля за расходами, поступивших из ГУМВД области, отмечалось, что родители ответчика являются прaвоприобретателями по сделкам в отношении 31 oбъекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы рoдителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок.