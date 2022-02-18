Арестованному главе Союза десантников Урала добавили новое дело

В отношении задержанного ранее по обвинению в передаче взятки главы Свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина возбудили ещё одного уголовное дело о взятке. Ему также вменяется посредничество, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Согласно его информации, два коммерсанта пытались через него передать 3 млн рублей, чтобы замять дело о коррупции в отношении третьего лица.

Возбуждено ещё одно уголовное дело. Как и в том деле, по которому Тетерин находится под арестом, взяткодателями выступили [директор ООО «Уралщебень»] Вячеслав Иванов и Ибад Гурбанов, на этот раз они обратились к Тетерину, чтобы замять коррупционное дело, одним из фигурантов которого был Иванов. Тетерин обратился к своему знакомому Сергею Горохову, и тот выставил ценник — 3 млн рублей, — сказал собеседник агентства.

По данным источника, взятку должны были передать сотрудникам региональных УФСБ и следственного управления, установить которых не удалось. При этом из общей суммы было передано только 1,7 млн рублей. Тетерину и Горохову вменяется посредничество во взятке в особо крупном размере, а Иванову с Гурбановым — дача взятки в особо крупном размере.

Напомним, председатель Союза десантников Урала Евгений Тетерин был арестован 18 ноября 2021 года также по статье о посредничестве во взятке. Тогда директор ООО «Уралщебень» с помощью него пытался замять дело о нанесении ущерба природе на 400 млн рублей, в чём обвинялась его компания. Иванов и Гурбанов заключили досудебное соглашение и находятся под домашним арестом.