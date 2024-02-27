«Я по образованию социолог и строитель»: как живет ведущий Анатолий Кузичев

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Анатолий Кузичев

Анатолий Кузичев знаком зрителям по программе «Время покажет», проектам RT и работе на радио. Что известно о личной жизни журналиста, какое у него образование, как развивалась его карьера?

Что известно о биографии Анатолия Кузичева

Будущий журналист родился в 1969 году в Москве. Мама была медсестрой, а отец — инженером. Кузичева интересовали гуманитарные науки, в том числе литература. Подросток организовал клуб любителей поэзии и увлекался творчеством Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко и Игоря Северянина.

В выпускных классах Кузичеву стали симпатизировать взгляды хиппи, однако позже они изменились после службы на флоте. Три года будущий журналист провел на корабле измерительного комплекса «Маршал Неделин».

После службы молодой человек учился и в Московском инженерно-строительном институте, и на социологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Как пишет портал «Вокруг ТВ», «доучился ли в итоге хотя бы до одного диплома — неизвестно».

В журналистику Кузичев пришел в 1990-х, устроившись диджеем на радиостанцию «Панорама». Затем ведущего позвали работать на «Радио Рокс» и «Радио России — Ностальжи».

«Я радио обожаю до сих пор, очень люблю и очень ценю. И считаю, что это совершенно особый вид творчества, который надо беречь и ни в коем случае не прогибаться под технологии <...> Но, когда я оказался после радио на телевидении, я, конечно, подумал: „Вот это да! Вот это индустрия!“ И, конечно, меня все это увлекло», — рассказывал Кузичев в интервью Sputnik.

На протяжении восьми лет Кузичев ничего не менял, но в 1998 году пришел работать на телевидение. Сначала на канале ТВ-6 он вел программу «День за днем», затем ушел на «Третий канал» и стал лицом «Большого плавания», а затем в 2002 году появился на Первом канале в программе «Доброе утро».

«Первый канал для телеведущего — это как Большой театр для артиста. Но это и хорошо, и плохо. Хорошо, что добрался до этой вершины. Плохо — что с нее трудно двигаться вверх», — откровенничал Кузичев в интервью 1tv.ru.

В 2004 году журналист вернулся на радио и стал обозревателем на «Эхе Москвы», программным директором на «Маяке», а потом членом творческой команды, создававшей «Вести FM». В 2011 году Кузичев вел «Главрадио», а по ночам вел вместе с Алексеем Поляковым и Ильей Савельевым программу «Профилактика» на «России 1».

В 2012 году Кузичев вместе с Верой Красовой и гостями студии на протяжении нескольких месяцев обсуждали научно-популярные документальные фильмы в проекте «Вечная жизнь». В 2014 году журналиста назначили генеральным продюсером радио «Коммерсант FM».

В 2016 году Кузичев стал «лицом» авторского шоу «Радио Кузичев» на интернет-телеканале «Царьград», но позднее вернулся на «Первый канал», чтобы вести предвыборные дебаты претендентов на пост депутатов в Госдуму.

Фото: Государственная дума Анатолий Кузичев

Чем сейчас занимается Анатолий Кузичев

На программу «Время покажет» Кузичев пришел в 2017 году. На шоу его коллегами стали Олеся Лосева, Руслан Осташко, Артем Шейнин, а также недавно покинувшая проект Екатерина Стриженова.

«Анатолий Кузичев <...> сдержанный, интеллигентный, доброжелательный. У Анатолия всегда найдется в памяти строчка кого-нибудь из великих на злобу дня. У Толи феноменальная память, и с ним бесполезно соревноваться в точности дат, цифр и событий», — рассказывала Стриженова Teleprogramma.pro.

С 2020 года Кузичев является одним из ведущих YouTube-канала телекомпании RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». С 2016 года он является секретарем Союза журналистов России.

Женат ли Анатолий Кузичев

В молодости журналист женился на однокласснице Наталье. В 1991 году у пары родилась единственная дочь Ольга. Девушка окончила философский факультет МГУ, после чего несколько лет работала пресс-секретарем ПАО «Магафон».

«Мы с ней [дочерью] решили, что сначала она получит базовое фундаментальное образование, а потом найдет себя, свое дело. Я лично по образованию социолог и строитель», — говорил Кузичев в интервью KP.RU.

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