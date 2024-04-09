Телекритик Горбунов раскрыл, когда Урганта вернут на ТВ Телекритик Горбунов: Урганта могут вернуть на ТВ к началу нового сезона

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Иван Ургант

Телеведущего Ивана Урганта могут вернуть в эфир Первого канала к началу нового телесезона, это наиболее подходящее время для его возвращения, сказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. Он добавил, что передача может появиться не в ежедневном, а в еженедельном формате.

Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечет внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков, — сказал Горбунов.

Телекритик рассказал, что студия, в которой раньше снимали «Вечернего Урганта», разобрана, в ней разместили шоу «Мечталлион» с Дмитрием Хрусталевым, но, по словам Горбунова, это не станет проблемой: новую студию соберут быстро, это нормальный на телевидении процесс. Горбунов также добавил, что возрожденное ток-шоу может немного поменять формат.

Может быть, это будет другой формат, не ежедневной, а еженедельной передачи. Так возвращали ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску, — высказал предположение телекритик.

Ранее актриса и телеведущая Яна Поплавская возмутилась появлением на экранах Урганта, сыгравшего главную роль в картине Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

Поплавская обратила внимание на то, что режиссером картины является муж журналиста Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а продюсером — режиссер Александр Сокуров, «известный своей русофобской позицией». Telegram-канал «НеМалахов» писал, что выход фильма стал переломным в судьбе Урганта и теперь его будут постепенно возвращать на отечественное телевидение.