Российский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ Российский хакер заявил о взломе американской программы управления войсками ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Русский хакер, который называет себя Джокером ДНР, взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США, сообщив об этом в своем Telegram-канале. В программе DELTA указано расположение частей ВСУ, включая координаты техники и численность личного состава.

Я заразил каждый компьютер, который хоть раз входил в DELTA (и не только) своим вирусом — своей идеей. Как вы все помните, Джокер — это идея. А ещё я там немного изменил данные <...> Иногда лучше пользоваться бумажными картами. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, — написал хакер.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские хакеры парализовали работу крупнейшего банка США JP Morgan. Клиенты финансовой организации лишились возможности продавать свои активы, контролировать денежные потоки, управлять банковскими операциями и даже зайти в свой личный кабинет. Кроме того, сотрудники банка остались без доступа к информации о согласовании с клиентами платежных операций и ряду платформ, одной из которых является JP Morgan ACCESS. Она нужна специалистам по казначейству и инвестициям во всем мире.

В конце сентября стало известно, что российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила в открытый доступ сведения о более чем полутора тысячах сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины. В частности, в списке, опубликованном на сайте «Немезида», перечислены фамилии граждан, которые работают под прикрытием посольств в более чем 20 странах.