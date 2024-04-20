Керро сняли в секс-видео, Новоселова погибла: скандалы «Битвы экстрасенсов»

На телеканале ТНТ идет 24-й сезон «Новой битвы экстрасенсов». В России шоу пользуется невероятным успехом, но его участники и телеведущие нередко становятся участниками скандалов. Кого обвиняли во взятках и какие экстрасенсы внезапно скончались после съемок в проекте — в материале NEWS.ru.

Сергея Сафронова обвинили во взятках

Иллюзионист Сергей Сафронов выступал экспертом в программе «Битва экстрасенсов» с ее первого сезона. В 2020 году участница шоу Алина Вердиш заявила на YouTube-канале, что заплатила ему полтора миллиона рублей за подсказки во время испытаний. Однако Сафронов не помог, и она не стала участницей телепроекта.

Тогда канал ТНТ отстранил иллюзиониста от должности эксперта «Битвы экстрасенсов», на его место взяли Илью Ларионова. Вердиш подала иск в суд на Сафронова.

Чуть позже этого скандала у иллюзиониста диагностировали рак — лимфому Ходжкина. Сафронов незамедлительно начал лечение и даже составил завещание на случай смерти. Он прошел несколько курсов химиотерапии, и ему стало лучше. В интервью «КП» в 2022 году Сафронов рассказал, что одержал победу над болезнью и был готов сделать то же самое в суде с Вердиш. Иллюзионист не отрицал, что получал от ее мужа банковские переводы, но предоставил договор о платном предоставлении услуг по актерскому мастерству. В итоге Сафронову удалось выиграть суд.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Сафронов

Башарова не уволили из «Битвы экстрасенсов» за насилие

В восьмом сезоне «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров стал новым ведущим шоу. В 2014 году стало известно, что звезда «Таежного романа» избил жену — актрису, племянницу Эммануила Виторгана Екатерину Архарову. Дядя пострадавшей лично заявил об этом в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

У женщины была травма головы и сломан нос. Ее родственники утверждали, что Башаров был сильно пьян в момент нанесения ударов. Осенью 2014-го Архарова лично рассказала в программе «Пусть говорят» о побоях мужа.

Сначала Башаров отрицал обвинения и говорил, что Екатерина упала с лестницы, но позже был вынужден признать свою вину и публично извиниться перед супругой.

Активисты требовали лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана, СМИ писали о том, что актера собираются уволить из «Битвы экстрасенсов» после инцидента с домашним насилием, но этого не произошло. После скандала супруги развелись, Екатерина снова вышла замуж и в 44 года впервые стала мамой.

Башаров женился в третий раз на Елизавете Шевырковой, у пары родился сын. В 2018 году брат избранницы актера сообщил, что муж сломал сестре нос и не раз поднимал на нее руку.

Несмотря на случаи насилия, Башаров по-прежнему ведет рейтинговое шоу. Телекритик Александр Горбунов считает, что руководство телеканала решило оставить актера из-за его высокого профессионализма.

«Я сам был на съемках этого проекта, когда снимали финальную часть, и, глядя со стороны, могу сказать, что он работает очень профессионально, у него нет никаких претензий и неуважительного отношения к своим коллегам, он сосредоточен и четко выполняет свои задачи. В данном контексте Башаров чувствует себя замечательно и менять его не стоит», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Горбунов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марат Башаров

Илона Новоселова погибла после съемок в «Битве экстрасенсов»

Молодая брюнетка Илона Новоселова стала звездой седьмой «Битвы экстрасенсов», хотя и заняла только второе место в финале. После окончания сезона поклонники телепроекта следили за ее жизнью.

Имя Илоны также упоминалось в связи с участником 14-й «Битвы экстрасенсов» Александром Шепсом. Некоторое время между ними были дружеские и романтические отношения. По словам колдуна, он общался с ней незадолго до ее гибели. В выпуске шоу «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших» от 16 сентября 2017 года Шепс говорил, что Илона предчувствовала смерть.

Финалистка мистического шоу и ее молодой человек чернокнижник Артем Бесов жили на окраине Москвы. По словам соседей, которых цитировал Super, пара часто скандалила. Летом 2017 года стало известно, что Новоселова погибла после падения из окна собственной квартиры. Ей было 29 лет.

Намтар Энзигаль принял мертвого за живого

В 2017 году клиентка обвинила звезду 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Намтара Энзигаля в мошенничестве. Женщина пришла к нему с фотографиями покойного отца и попросила узнать, как он умер, но что маг заявил, что ее родственник жив.

Женщина рассказала «СтарХиту», что Намтар взял у нее 15 тысяч рублей, пообещал разобраться с этим вопросом позже, но так и не ответил и не вернул фото.

Фото: t.me/namtarism Намтар Энзигаль

«Про отца вопрос был уже сверх лимита, поэтому я им занимался уже дополнительно и бесплатно, хотя мог этого не делать. Плюс ко всему, у меня везде в правилах проведения приема написано, что работа прекращается в случае, если человек начинает себя вести неадекватно. А она сама после этого написала всего одно сообщение и названивала с какой-то дичью, за что была заблокирована», — объяснил Намтар.

Как выяснил NEWS.ru, Энзигаль по-прежнему живет в Ростове-на-Дону и проводит платные ритуалы, чтобы помочь людям. Согласно указанным в соцсети ценам, его консультация стоит около 20 тысяч рублей. О скандале с той клиенткой маг не вспоминает.

«Честно говоря, не помню [скандальную историю]. Клиентов хватает, не жалуюсь на их отсутствие», — заявил Намтар NEWS.ru

По словам Энзигаля, он ничуть не сожалеет по поводу участия в «Битве экстрасенсов», но сейчас проект не смотрит.

Юрий Оленин осужден за мошенничество

Участник девятой «Битвы экстрасенсов» уже после ее окончания был осужден за мошенничество на три года. В 2014 году Юрия Оленина арестовали вместе с другими магами, которые под предлогом эзотерических услуг выманивали у клиентов деньги. Задержание банды проходило с участием ОМОНа.

На сайте шоу канала ТНТ Оленин был представлен как «целитель, ясновидящий, основоположник космической школы контактеров „Святые хирурги“. По этим данным, он якобы контактировал с космическим разумом и предсказал катастрофу подлодки „Курск“, которая, по его мнению, столкнулась с НЛО.

Неизвестно, чем сейчас занимается Оленин, поскольку он уже вышел из колонии. Его личная страница в соцсети «ВКонтакте» заблокирована.

Мэрилин Керро шантажировали секс-видео

Рыжеволосая ведьма из Эстонии Мэрилин Керро участвовала в 14-й, 16-й и 17-й «Битве экстрасенсов» и каждый раз занимала второе место. У девушки были романтические отношения с другим участником шоу, известным экстрасенсом Александром Шепсом. Фанаты проекта пристально следили за парой.

За время отношений Керро и Шепс открыли магазин эзотерики в Самаре. Маг зарегистрировал его на своего отца. Когда пара рассталась, девушка лишилась магазина.

В 2023-м Керро, которая к тому времени стала матерью троих детей и развелась с мужем-плотником из Норвегии, решила раскрыть некоторые подробности их отношений с Шепсом.

«У нас не было такой любви, как вы думаете. Я не буду отвечать на вопросы о сексуальной ориентации Шепса. У меня часто это спрашивают, но это только его личное дело», — сказала Керро в одном из прямых эфиров.

Она добавила, что они с магом никогда не жили вместе, он даже не оставался у нее ночевать. Также Керро вспомнила историю, как Шепс и его знакомый шантажировали ее, угрожая опубликовать в Сети секс-видео.

«Существует одно видео, которое есть у Александра Шепса. Я тогда молодая была, худенькая такая. Он сказал — у нас будет крутое воспоминание в сексуальном плане. Там был третий человек — не могу сказать кто. Он сказал — хочешь меня, давай и с ним. Потом он шантажировал меня — будешь открывать рот, мы это выложим», — поделилась Керро в эфире.

Мэрилин решила рассказать об этом подписчикам, чтобы они были осторожнее в отношениях с людьми. «Теперь я его в жизни видеть не хочу. Наверное, хотелось бы, чтобы он признал — но этого никогда не будет», — подытожила Керро.

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